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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
45
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:Про то, что ты говорил: корона -- безопасна, вакцина -- опасна.

У тебя какая-то новая корона которая поедает мозг. :cry:
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:33

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:Про то, что ты говорил: корона -- безопасна, вакцина -- опасна.

У тебя какая-то новая корона которая поедает мозг. :cry:

угумц, сильный аргумент... Это, опять же, к вопросу о сливах.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:34

  _hunter написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:Про то, что ты говорил: корона -- безопасна, вакцина -- опасна.

У тебя какая-то новая корона которая поедает мозг. :cry:

угумц, сильный аргумент... Это, опять же, к вопросу о сливах.

Да уж получше твоего - про то что я говорил. :wink:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:39

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:угумц, сильный аргумент... Это, опять же, к вопросу о сливах.

Да уж получше твоего - про то что я говорил. :wink:

Не, ну серьезно?
"Корона -- безопасна. Или доказывайте мне обратное" -- говорил?
"Вакцина -- опасна. Или доказывайте мне обратное" -- говорил?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 23:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Igneus написав:
  freeze написав:у них там ажиотаж на вакцинацию, он тоже записался на вакцинацию Пфайзер

Еще бы не быть ажиотажу, если в Калифорнии у 45-летнего медбрата через неделю после вакцинации вакциной Pfizer тест на коронавирус показал положительный результат:
https://www.livemint.com/news/world/us- ... 13740.html


С учётом инкубационного периода, любой кто разбирается, поймет в чем прикол таких сообщений )
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 23:31

  _hunter написав:
  ЛАД написав:.....
Почему?

Вот:
https://www.bbc.com/russian/features-55183978
и вот:
https://www.bbc.com/russian/news-55436957
.....

Спасибо, понял, о чём речь.
Но в первой ссылке есть последний раздел: "Не только российский феномен", который сильно смягчает впечатление.
Читал это. Мне кажется, что у россиян есть реальные проблемы и есть проблемы конкуренции. Чего больше, не знаю и, честно говоря, не хочу разбираться. Пусть решают специалисты. Посмотрим.
Ещё раз.
Я не агитирую за российскую вакцину. И не агитирую против неё.
Я только выступаю против права не специалиста Кулебы принимать чисто "политические" решения.
ЛАД
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