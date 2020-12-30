Додано: Чет 31 гру, 2020 00:25

ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав: .....

Почему? .....Почему?

Вот:

https://www.bbc.com/russian/features-55183978

и вот:

https://www.bbc.com/russian/news-55436957

..... Вот:и вот:.....

Спасибо, понял, о чём речь.

Но в первой ссылке есть последний раздел: "Не только российский феномен", который сильно смягчает впечатление.

Читал это. Мне кажется, что у россиян есть реальные проблемы и есть проблемы конкуренции. Чего больше, не знаю и, честно говоря, не хочу разбираться. Пусть решают специалисты. Посмотрим.

Ещё раз.

Я не агитирую за российскую вакцину. И не агитирую против неё.

Я только выступаю против права не специалиста Кулебы принимать чисто "политические" решения. Спасибо, понял, о чём речь.Но в первой ссылке есть последний раздел:, который сильно смягчает впечатление.Читал это. Мне кажется, что у россиян есть реальные проблемы и есть проблемы конкуренции. Чего больше, не знаю и, честно говоря, не хочу разбираться. Пусть решают специалисты. Посмотрим.Ещё раз.Я не агитирую за российскую вакцину. И не агитирую против неё.Я только выступаю против праваКулебы принимать чисто "политические" решения.

Давайте по чесноку. Почему хорошая и действенная вакцина одобренная в Беларуссии, РФ и Аргентине не колется первым лицам государства? Потому что первые лица государств ждут другую вакцину, а следовательно побочки в виде ходить красным в крапинку или валятся с температурой 38 они не хотят очень принципиально. Аргентинский президент так выступал за Спутник и в первых хотел прививаться и что? Пропустил вперёд медиков, как и Лукашенко. Вот такие они хорошие вакцины РФ безопасные и без побочных эффектов: вспоминаем как Дартаньян первым чкурнул башкой в стенку, задолго до медсестры из США