RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2530253125322533>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
45
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:Про то, что ты говорил: корона -- безопасна, вакцина -- опасна.

У тебя какая-то новая корона которая поедает мозг. :cry:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2549
З нами з: 06.08.19
Подякував: 611 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:33

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:Про то, что ты говорил: корона -- безопасна, вакцина -- опасна.

У тебя какая-то новая корона которая поедает мозг. :cry:

угумц, сильный аргумент... Это, опять же, к вопросу о сливах.
_hunter
 
Повідомлень: 3356
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:34

  _hunter написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:Про то, что ты говорил: корона -- безопасна, вакцина -- опасна.

У тебя какая-то новая корона которая поедает мозг. :cry:

угумц, сильный аргумент... Это, опять же, к вопросу о сливах.

Да уж получше твоего - про то что я говорил. :wink:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2549
З нами з: 06.08.19
Подякував: 611 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 22:39

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:угумц, сильный аргумент... Это, опять же, к вопросу о сливах.

Да уж получше твоего - про то что я говорил. :wink:

Не, ну серьезно?
"Корона -- безопасна. Или доказывайте мне обратное" -- говорил?
"Вакцина -- опасна. Или доказывайте мне обратное" -- говорил?
_hunter
 
Повідомлень: 3356
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 23:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Igneus написав:
  freeze написав:у них там ажиотаж на вакцинацию, он тоже записался на вакцинацию Пфайзер

Еще бы не быть ажиотажу, если в Калифорнии у 45-летнего медбрата через неделю после вакцинации вакциной Pfizer тест на коронавирус показал положительный результат:
https://www.livemint.com/news/world/us- ... 13740.html


С учётом инкубационного периода, любой кто разбирается, поймет в чем прикол таких сообщений )
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19692
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4699 раз.
Подякували: 7452 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 23:31

  _hunter написав:
  ЛАД написав:.....
Почему?

Вот:
https://www.bbc.com/russian/features-55183978
и вот:
https://www.bbc.com/russian/news-55436957
.....

Спасибо, понял, о чём речь.
Но в первой ссылке есть последний раздел: "Не только российский феномен", который сильно смягчает впечатление.
Читал это. Мне кажется, что у россиян есть реальные проблемы и есть проблемы конкуренции. Чего больше, не знаю и, честно говоря, не хочу разбираться. Пусть решают специалисты. Посмотрим.
Ещё раз.
Я не агитирую за российскую вакцину. И не агитирую против неё.
Я только выступаю против права не специалиста Кулебы принимать чисто "политические" решения.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18087
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4642 раз.
Подякували: 4337 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 23:43

«При значительном нарушении иммунной системы у человека может случиться повторное заболевание, таких заболеваний в мире единицы, не так давно их было 24»», — отметила она.

По последним данным, которые привела Попова, повторно подхватили коронавирус в мире «не более 50 человек».

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/12/30/1880649.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18087
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4642 раз.
Подякували: 4337 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 23:51

  ЛАД написав:Я не агитирую за российскую вакцину. И не агитирую против неё.
Я только выступаю против права не специалиста Кулебы принимать чисто "политические" решения.

А я за то, чтоб вату вакцинировать именно путенской вакциной. Может передохнет быстрее. А нормальных украинцев - нормальной, Made in USA, бесплатно. :idea:
А что касается заявления Кулебы, то он лучше тебя знает, что говорит - за ним вся информационная и разведывательная база государства. Неужели это трудно понять? Неужели настолько туп и убог? :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9118
З нами з: 14.11.11
Подякував: 364 раз.
Подякували: 4141 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 00:25

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:.....
Почему?

Вот:
https://www.bbc.com/russian/features-55183978
и вот:
https://www.bbc.com/russian/news-55436957
.....

Спасибо, понял, о чём речь.
Но в первой ссылке есть последний раздел: "Не только российский феномен", который сильно смягчает впечатление.
Читал это. Мне кажется, что у россиян есть реальные проблемы и есть проблемы конкуренции. Чего больше, не знаю и, честно говоря, не хочу разбираться. Пусть решают специалисты. Посмотрим.
Ещё раз.
Я не агитирую за российскую вакцину. И не агитирую против неё.
Я только выступаю против права не специалиста Кулебы принимать чисто "политические" решения.

Давайте по чесноку. Почему хорошая и действенная вакцина одобренная в Беларуссии, РФ и Аргентине не колется первым лицам государства? Потому что первые лица государств ждут другую вакцину, а следовательно побочки в виде ходить красным в крапинку или валятся с температурой 38 они не хотят очень принципиально. Аргентинский президент так выступал за Спутник и в первых хотел прививаться и что? Пропустил вперёд медиков, как и Лукашенко. Вот такие они хорошие вакцины РФ безопасные и без побочных эффектов: вспоминаем как Дартаньян первым чкурнул башкой в стенку, задолго до медсестры из США ;)
Востаннє редагувалось stm в Чет 31 гру, 2020 00:26, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2641
З нами з: 04.03.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 00:26

  lapay написав:Навряд чи, за один день, встигли стільки вакцинувати.


По Аргентине.

"Масштабы вакцинации для страны с населением в 45 миллионов человек действительно впечатляют. Для формирования прививочных бригад задействованы 116 тысяч человек, к которым дополнительно присоединятся еще 10 тысяч волонтеров. По всей стране оборудовано почти 8 тысяч пунктов вакцинации.
По данным министерства здравоохранения Аргентины, план вакцинации предусматривает формирование иммунитета к коронавирусу примерно у 24 миллионов человек. Прибывшие на прошлой неделе первые 300 тысяч доз за минувшие выходные были пропорционально распределены по стране. Для удобства граждан запись на прививку осуществляется на специально созданных при участии министерства здравоохранения интернет-порталах.
Одной из особенностей этой цифровой записи является четкое планирование времени посещения центров вакцинации, чтобы в них не образовывались очереди. Только в провинции Буэнос-Айрес на прививку уже записалось почти 300 тысяч человек."(c)
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19692
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4699 раз.
Подякували: 7452 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
  #<1 ... 2530253125322533>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7346 1709426
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 гру, 2020 14:07
change_pm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.