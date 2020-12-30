Спасибо, понял, о чём речь. Но в первой ссылке есть последний раздел: "Не только российский феномен", который сильно смягчает впечатление. Читал это. Мне кажется, что у россиян есть реальные проблемы и есть проблемы конкуренции. Чего больше, не знаю и, честно говоря, не хочу разбираться. Пусть решают специалисты. Посмотрим. Ещё раз. Я не агитирую за российскую вакцину. И не агитирую против неё. Я только выступаю против права не специалиста Кулебы принимать чисто "политические" решения.
ЛАД написав:Я не агитирую за российскую вакцину. И не агитирую против неё. Я только выступаю против права не специалиста Кулебы принимать чисто "политические" решения.
А я за то, чтоб вату вакцинировать именно путенской вакциной. Может передохнет быстрее. А нормальных украинцев - нормальной, Made in USA, бесплатно. А что касается заявления Кулебы, то он лучше тебя знает, что говорит - за ним вся информационная и разведывательная база государства. Неужели это трудно понять? Неужели настолько туп и убог?
Спасибо, понял, о чём речь. Но в первой ссылке есть последний раздел: "Не только российский феномен", который сильно смягчает впечатление. Читал это. Мне кажется, что у россиян есть реальные проблемы и есть проблемы конкуренции. Чего больше, не знаю и, честно говоря, не хочу разбираться. Пусть решают специалисты. Посмотрим. Ещё раз. Я не агитирую за российскую вакцину. И не агитирую против неё. Я только выступаю против права не специалиста Кулебы принимать чисто "политические" решения.
Давайте по чесноку. Почему хорошая и действенная вакцина одобренная в Беларуссии, РФ и Аргентине не колется первым лицам государства? Потому что первые лица государств ждут другую вакцину, а следовательно побочки в виде ходить красным в крапинку или валятся с температурой 38 они не хотят очень принципиально. Аргентинский президент так выступал за Спутник и в первых хотел прививаться и что? Пропустил вперёд медиков, как и Лукашенко. Вот такие они хорошие вакцины РФ безопасные и без побочных эффектов: вспоминаем как Дартаньян первым чкурнул башкой в стенку, задолго до медсестры из США
Востаннє редагувалось stm в Чет 31 гру, 2020 00:26, всього редагувалось 1 раз.
lapay написав:Навряд чи, за один день, встигли стільки вакцинувати.
По Аргентине.
"Масштабы вакцинации для страны с населением в 45 миллионов человек действительно впечатляют. Для формирования прививочных бригад задействованы 116 тысяч человек, к которым дополнительно присоединятся еще 10 тысяч волонтеров. По всей стране оборудовано почти 8 тысяч пунктов вакцинации. По данным министерства здравоохранения Аргентины, план вакцинации предусматривает формирование иммунитета к коронавирусу примерно у 24 миллионов человек. Прибывшие на прошлой неделе первые 300 тысяч доз за минувшие выходные были пропорционально распределены по стране. Для удобства граждан запись на прививку осуществляется на специально созданных при участии министерства здравоохранения интернет-порталах. Одной из особенностей этой цифровой записи является четкое планирование времени посещения центров вакцинации, чтобы в них не образовывались очереди. Только в провинции Буэнос-Айрес на прививку уже записалось почти 300 тысяч человек."(c)