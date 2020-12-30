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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 гру, 2020 00:34
stm написав:
Давайте по чесноку. Почему хорошая и действенная вакцина одобренная в Беларуссии, РФ и Аргентине не колется первым лицам государства?
Бацька совсем недавно откашлялся коронавирусом, ему наверняка вакцина ни к чему.
Путин, думаю, давно привился, ГэБэшник скрытный, там их не поймёшь, если он говорит, что не прививался - значит врёт, имхо. Ничто не мешало ему показать для народа инсценировку вакцинации, там какая-то тайна )))
Президент Аргентины обещался привиться публично, ждём видео.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 00:49
freeze написав: stm написав:
Давайте по чесноку. Почему хорошая и действенная вакцина одобренная в Беларуссии, РФ и Аргентине не колется первым лицам государства?
Бацька совсем недавно откашлялся коронавирусом, ему наверняка вакцина ни к чему.
Путин, думаю, давно привился, ГэБэшник скрытный, там их не поймёшь, если он говорит, что не прививался - значит врёт, имхо. Ничто не мешало ему показать для народа инсценировку вакцинации, там какая-то тайна )))
Президент Аргентины обещался привиться публично, ждём видео.
Да, я жду хоть Аргентинского смелого без КГБшного )))
И прикол что все испытания Спутника на 3 фазе провалились т.к. народ побежал и привился меня тоже улыбнули. Ну как для испытаний в РФ только безпринцыпных идиотов набирают иначе никак
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stm
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