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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
45
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 00:34

  stm написав:Давайте по чесноку. Почему хорошая и действенная вакцина одобренная в Беларуссии, РФ и Аргентине не колется первым лицам государства?


Бацька совсем недавно откашлялся коронавирусом, ему наверняка вакцина ни к чему.
Путин, думаю, давно привился, ГэБэшник скрытный, там их не поймёшь, если он говорит, что не прививался - значит врёт, имхо. Ничто не мешало ему показать для народа инсценировку вакцинации, там какая-то тайна )))
Президент Аргентины обещался привиться публично, ждём видео.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 00:49

  freeze написав:
  stm написав:Давайте по чесноку. Почему хорошая и действенная вакцина одобренная в Беларуссии, РФ и Аргентине не колется первым лицам государства?


Бацька совсем недавно откашлялся коронавирусом, ему наверняка вакцина ни к чему.
Путин, думаю, давно привился, ГэБэшник скрытный, там их не поймёшь, если он говорит, что не прививался - значит врёт, имхо. Ничто не мешало ему показать для народа инсценировку вакцинации, там какая-то тайна )))
Президент Аргентины обещался привиться публично, ждём видео.

Да, я жду хоть Аргентинского смелого без КГБшного )))
И прикол что все испытания Спутника на 3 фазе провалились т.к. народ побежал и привился меня тоже улыбнули. Ну как для испытаний в РФ только безпринцыпных идиотов набирают иначе никак ;)
stm
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