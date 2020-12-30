stm написав:Давайте по чесноку. Почему хорошая и действенная вакцина одобренная в Беларуссии, РФ и Аргентине не колется первым лицам государства?
Бацька совсем недавно откашлялся коронавирусом, ему наверняка вакцина ни к чему. Путин, думаю, давно привился, ГэБэшник скрытный, там их не поймёшь, если он говорит, что не прививался - значит врёт, имхо. Ничто не мешало ему показать для народа инсценировку вакцинации, там какая-то тайна ))) Президент Аргентины обещался привиться публично, ждём видео.
stm написав:Давайте по чесноку. Почему хорошая и действенная вакцина одобренная в Беларуссии, РФ и Аргентине не колется первым лицам государства?
Бацька совсем недавно откашлялся коронавирусом, ему наверняка вакцина ни к чему. Путин, думаю, давно привился, ГэБэшник скрытный, там их не поймёшь, если он говорит, что не прививался - значит врёт, имхо. Ничто не мешало ему показать для народа инсценировку вакцинации, там какая-то тайна ))) Президент Аргентины обещался привиться публично, ждём видео.
Да, я жду хоть Аргентинского смелого без КГБшного ))) И прикол что все испытания Спутника на 3 фазе провалились т.к. народ побежал и привился меня тоже улыбнули. Ну как для испытаний в РФ только безпринцыпных идиотов набирают иначе никак
stm написав:.... И прикол что все испытания Спутника на 3 фазе провалились т.к. народ побежал и привился меня тоже улыбнули. Ну как для испытаний в РФ только безпринцыпных идиотов набирают иначе никак
Почему идиотов? Наоборот, очень умных.
Ну, и если так много говорим о России. По ворлдметру в России умерло 56 426 человек. Теперь слушаем Голикову:
Она объяснила расхождение с официальными цифрами статистики.
С начала пандемии коронавируса в России умерли 70 тыс. 921 человек. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.
Еще в 45 тыс. 109 случаях COVID-19 повлиял на летальный исход. Таким образом, с коронавирусом связано более 116 тыс. смертей.
По ее словам, когда идет речь о том, что коронавирус повлиял на смерть человека, имеется в виду, что из-за инфекции обострились хронические заболевания. «Для оценки ситуации влияния, то есть последствий, мы учитываем вот эти 45 109 случаев», — добавила вице-премьер.
stm написав:Давайте по чесноку. Почему хорошая и действенная вакцина одобренная в Беларуссии, РФ и Аргентине не колется первым лицам государства? Потому что первые лица государств ждут другую вакцину, а следовательно побочки в виде ходить красным в крапинку или валятся с температурой 38 они не хотят очень принципиально. Аргентинский президент так выступал за Спутник и в первых хотел прививаться и что? Пропустил вперёд медиков, как и Лукашенко. Вот такие они хорошие вакцины РФ безопасные и без побочных эффектов: вспоминаем как Дартаньян первым чкурнул башкой в стенку, задолго до медсестры из США
Что дают публичные шоу с показом процедуры вакцинации первых лиц государств ? Тут циничный, хитрый Гордон прав. Вводить могут и физраствор. Никто не может проверить достоверность происходящего. Кроме того надо понимать, что мероприятия по охране первых лиц имеют свои протоколы. Это касается и Трампа и Макрона... Они президенты такие, пропускают вперед медиков. ) Кстати не только медиков. Я не вижу их в первых рядах войск под Дебальцево, Триполи, Багдаде ...