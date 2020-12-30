stm написав:Давайте по чесноку. Почему хорошая и действенная вакцина одобренная в Беларуссии, РФ и Аргентине не колется первым лицам государства?
Бацька совсем недавно откашлялся коронавирусом, ему наверняка вакцина ни к чему. Путин, думаю, давно привился, ГэБэшник скрытный, там их не поймёшь, если он говорит, что не прививался - значит врёт, имхо. Ничто не мешало ему показать для народа инсценировку вакцинации, там какая-то тайна ))) Президент Аргентины обещался привиться публично, ждём видео.
stm написав:Давайте по чесноку. Почему хорошая и действенная вакцина одобренная в Беларуссии, РФ и Аргентине не колется первым лицам государства?
Бацька совсем недавно откашлялся коронавирусом, ему наверняка вакцина ни к чему. Путин, думаю, давно привился, ГэБэшник скрытный, там их не поймёшь, если он говорит, что не прививался - значит врёт, имхо. Ничто не мешало ему показать для народа инсценировку вакцинации, там какая-то тайна ))) Президент Аргентины обещался привиться публично, ждём видео.
Да, я жду хоть Аргентинского смелого без КГБшного ))) И прикол что все испытания Спутника на 3 фазе провалились т.к. народ побежал и привился меня тоже улыбнули. Ну как для испытаний в РФ только безпринцыпных идиотов набирают иначе никак
stm написав:.... И прикол что все испытания Спутника на 3 фазе провалились т.к. народ побежал и привился меня тоже улыбнули. Ну как для испытаний в РФ только безпринцыпных идиотов набирают иначе никак
Почему идиотов? Наоборот, очень умных.
Ну, и если так много говорим о России. По ворлдметру в России умерло 56 426 человек. Теперь слушаем Голикову:
Она объяснила расхождение с официальными цифрами статистики.
С начала пандемии коронавируса в России умерли 70 тыс. 921 человек. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.
Еще в 45 тыс. 109 случаях COVID-19 повлиял на летальный исход. Таким образом, с коронавирусом связано более 116 тыс. смертей.
По ее словам, когда идет речь о том, что коронавирус повлиял на смерть человека, имеется в виду, что из-за инфекции обострились хронические заболевания. «Для оценки ситуации влияния, то есть последствий, мы учитываем вот эти 45 109 случаев», — добавила вице-премьер.
stm написав:Давайте по чесноку. Почему хорошая и действенная вакцина одобренная в Беларуссии, РФ и Аргентине не колется первым лицам государства? Потому что первые лица государств ждут другую вакцину, а следовательно побочки в виде ходить красным в крапинку или валятся с температурой 38 они не хотят очень принципиально. Аргентинский президент так выступал за Спутник и в первых хотел прививаться и что? Пропустил вперёд медиков, как и Лукашенко. Вот такие они хорошие вакцины РФ безопасные и без побочных эффектов: вспоминаем как Дартаньян первым чкурнул башкой в стенку, задолго до медсестры из США
Что дают публичные шоу с показом процедуры вакцинации первых лиц государств ? Тут циничный, хитрый Гордон прав. Вводить могут и физраствор. Никто не может проверить достоверность происходящего. Кроме того надо понимать, что мероприятия по охране первых лиц имеют свои протоколы. Это касается и Трампа и Макрона... Они президенты такие, пропускают вперед медиков. ) Кстати не только медиков. Я не вижу их в первых рядах войск под Дебальцево, Триполи, Багдаде ...
Весною всі дивувались чому в німців так мало добових смертей і хвалили їх медицину. Зараз добова смертність 750 чоловік.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
vitaliy_berdinskikh написав:Срочно всем постам: в Украине началась пандемия насморка. Я вот уже заболел, хз где и как. Надо срочно перекрыть все въезды и выезды из Харькова чтобы не дать пандемии возможности захватить мир.
Из школы Ваганыча новые выпускники. Дистанционное обучение сказалось, безусловно.
Новый штамм коронавируса распространяется со скоростью, превосходящей самые худшие прогнозы, заявил премьер Ирландии. И хотя он не способен противостоять вакцине и не вызывает высокую смертность, сам быстрый рост числа заболевших грозит перегрузкой здравоохранения.
В Греции вакцинацию начали с врачей, пожилых людей - и 128 представителей политического руководства. Задумка было в том, чтобы показать безопасность вакцины - но реакция в обществе оказалась негативной.
В прессе стали писать, что политические лидеры получают прививку вместо врачей, вакцинацию политиков остановили, привиться успели 66 из них.
freeze написав:В Греции вакцинацию начали с врачей, пожилых людей - и 128 представителей политического руководства. Задумка было в том, чтобы показать безопасность вакцины - но реакция в обществе оказалась негативной.
В прессе стали писать, что политические лидеры получают прививку вместо врачей, вакцинацию политиков остановили, привиться успели 66 из них.