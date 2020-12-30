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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:56
freeze написав:
Новый штамм коронавируса распространяется со скоростью, превосходящей самые худшие прогнозы, заявил премьер Ирландии. И хотя он не способен противостоять вакцине и не вызывает высокую смертность, сам быстрый рост числа заболевших грозит перегрузкой здравоохранения.
А как же супер реформа медицины ? ай-ай-ай
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moldashavanin
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