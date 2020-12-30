RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2531253225332534

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
45
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:56

  freeze написав:Новый штамм коронавируса распространяется со скоростью, превосходящей самые худшие прогнозы, заявил премьер Ирландии. И хотя он не способен противостоять вакцине и не вызывает высокую смертность, сам быстрый рост числа заболевших грозит перегрузкой здравоохранения.


А как же супер реформа медицины ? ай-ай-ай
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 738
З нами з: 22.07.11
Подякував: 270 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2531253225332534
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: maksimus silvestris, orest, stm і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7347 1709753
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 гру, 2020 01:25
maksimus silvestris

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.