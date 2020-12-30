А как же супер реформа медицины ? ай-ай-ай
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:56
А как же супер реформа медицины ? ай-ай-ай
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:50
Уж не эти самые люди которые сейчас переживают про опасность вакцинации пару месяцев назад переживали про загибающуюся экономику? Как там экономика, с ней уже все в порядке, потянет еще пару лет карантина если не вакцинировать?
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Более трети пациентов, у которых проявились последствия коронавирусной инфекции, в том числе среди детей, стали лежачими больными. Об этом заявил врач Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata Clinic, ссылаясь на данные наблюдений за своими пациентами, сообщает «РИА Новости».
По словам Хирахаты, чаще всего тяжелые последствия COVID-19 наблюдаются у молодых людей. «Больше всего 40-летних (123 человека), за ними следуют 30-летние (91 человек) и 20-летние (65 человек). И есть два ребенка до десяти лет. От десяти до 20 лет — 24 человека», — сказал японский врач.
«То есть подавляющее большинство (80,69%) — это молодые люди до 40–50 лет. Иными словами, как раз та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания», — пояснил Хирахата.
По данным врача, самым частым симптомом после перенесенной инфекции является слабость, от нее страдают 97,1%. Далее следует симптом подавленности, депрессивного состояния — 86,8%. Третьим по распространенности стал так называемый туман в голове (brain fog), который сопровождается неясным сознанием, неспособностью сформулировать мысль — таких 83%. Головная боль была выявлена у 77,4%. Боли во всем теле — 77,4%. Трудности при дыхании испытывают 73,3%. Ощущение сердцебиения есть у 71,3%. Бессонница — у 71,3%. Отсутствие аппетита — у 63%. Выпадение волос — 52,9%. Нет обоняния у 35,2%. Потеряны вкусовые ощущения у 27,9%.
В июне специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании сообщали, что каждый третий пациент, вылечившийся от коронавируса, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств. Согласно данным исследователей, у 30% переболевших COVID-19 в дальнейшем может развиться фиброз легких (нарушение дыхательной функции легких). У половины пациентов могут наблюдаться физические, когнитивные и психологические нарушения, а также около 70% могут страдать от бредового расстройства.
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Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:59
Ну да -- ошибки у всех бывают, но тут даже попыток исправиться не было -- хотя времени, вроде, куча была...
У меня, конечно, ИМХО на базе других ИМХО -- но тут то ли на принцип пошли "жрите, что дают" то ли какая-то политика в ход пошла... Но странно все как-то выглядит.
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:01
Як то кажуть вумні людє - і ви говоріть ))
Шурін із Чікако, таки одесит?
До чого я це - в Омериці мізки розм"якають, бо немає в принципі наяких проблем. Все за тебе продумали і вирішили.
Жив деякий недовгий час в Штатах, так через півроку почав розуміти, що почав тупішати, бо реально немає проблем. Тобто є проблеми, ну такі - як кредитний скорінг підвищіти чі куди піти повечеряти. Ось і всі проблеми!
Тому слова якогось аналітика, який ще й і математичний, який живе вже 100500 років в Штатах, ну ніяк не привід вірити....
Ще б якусь інфи з СНН навели, як приклад ажиотажу )))
зі. До речі, що там аналітики казали за півроку до Лехмана чи за пару місяців до Ковіда? Всі ризики точно прорахували??? Кловуни ці омериканські аналітики...
Додано: Чет 31 гру, 2020 12:12
обидно что как в 1996 году так и в 2017 году у нас не научились диагностировать заворот кишок ...описанный вами случай я плюсую к двум которые знаю лично
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 31 гру, 2020 13:11
Т.е. во время ВОВ вы бы читали гитлеровские листовки, разыскивая в них здравое зерно?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Додано: Чет 31 гру, 2020 13:14
Тема врачей-убийц, смотрю таки с 1952 года не затухает в мозге определённой прослойки граждан
В каждой профессии, есть рвачи, глупцы, неудачники и лентяи, но если обобщать, то можно и до маразма дойти. Делая УЗИ, говорить врачу, у вас круговая порука, вы не умеете ставить диагнозы, поэтому мне в заключении напишите то-то и то-то, я лучше знаю )))
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