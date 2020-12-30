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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2531253225332534 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 45 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 19 Всього голосів : 104 Додано: Чет 31 гру, 2020 10:56 freeze написав: Новый штамм коронавируса распространяется со скоростью, превосходящей самые худшие прогнозы, заявил премьер Ирландии. И хотя он не способен противостоять вакцине и не вызывает высокую смертность, сам быстрый рост числа заболевших грозит перегрузкой здравоохранения. Новый штамм коронавируса распространяется со скоростью, превосходящей самые худшие прогнозы, заявил премьер Ирландии. И хотя он не способен противостоять вакцине и не вызывает высокую смертность, сам быстрый рост числа заболевших грозит перегрузкой здравоохранения.



А как же супер реформа медицины ? ай-ай-ай А как же супер реформа медицины ? ай-ай-ай moldashavanin

Повідомлень: 738 З нами з: 22.07.11 Подякував: 270 раз. Подякували: 86 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 гру, 2020 11:50 Уж не эти самые люди которые сейчас переживают про опасность вакцинации пару месяцев назад переживали про загибающуюся экономику? Как там экономика, с ней уже все в порядке, потянет еще пару лет карантина если не вакцинировать? IgA Повідомлень: 321 З нами з: 02.07.15 Подякував: 34 раз. Подякували: 62 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 гру, 2020 11:54 Re: Эпидемия коронавируса в мире



По словам Хирахаты, чаще всего тяжелые последствия COVID-19 наблюдаются у молодых людей. «Больше всего 40-летних (123 человека), за ними следуют 30-летние (91 человек) и 20-летние (65 человек). И есть два ребенка до десяти лет. От десяти до 20 лет — 24 человека», — сказал японский врач.



«То есть подавляющее большинство (80,69%) — это молодые люди до 40–50 лет. Иными словами, как раз та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания», — пояснил Хирахата.



По данным врача, самым частым симптомом после перенесенной инфекции является слабость, от нее страдают 97,1%. Далее следует симптом подавленности, депрессивного состояния — 86,8%. Третьим по распространенности стал так называемый туман в голове (brain fog), который сопровождается неясным сознанием, неспособностью сформулировать мысль — таких 83%. Головная боль была выявлена у 77,4%. Боли во всем теле — 77,4%. Трудности при дыхании испытывают 73,3%. Ощущение сердцебиения есть у 71,3%. Бессонница — у 71,3%. Отсутствие аппетита — у 63%. Выпадение волос — 52,9%. Нет обоняния у 35,2%. Потеряны вкусовые ощущения у 27,9%.



В июне специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании сообщали, что каждый третий пациент, вылечившийся от коронавируса, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств. Согласно данным исследователей, у 30% переболевших COVID-19 в дальнейшем может развиться фиброз легких (нарушение дыхательной функции легких). У половины пациентов могут наблюдаться физические, когнитивные и психологические нарушения, а также около 70% могут страдать от бредового расстройства.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fed62cf9a79477190e4aa5f Более трети пациентов, у которых проявились последствия коронавирусной инфекции, в том числе среди детей, стали лежачими больными. Об этом заявил врач Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata Clinic, ссылаясь на данные наблюдений за своими пациентами, сообщает «РИА Новости».По словам Хирахаты, чаще всего тяжелые последствия COVID-19 наблюдаются у молодых людей. «Больше всего 40-летних (123 человека), за ними следуют 30-летние (91 человек) и 20-летние (65 человек). И есть два ребенка до десяти лет. От десяти до 20 лет — 24 человека», — сказал японский врач.По данным врача, самым частым симптомом после перенесенной инфекции является слабость, от нее страдают 97,1%. Далее следует симптом подавленности, депрессивного состояния — 86,8%. Третьим по распространенности стал так называемый туман в голове (brain fog), который сопровождается неясным сознанием, неспособностью сформулировать мысль — таких 83%. Головная боль была выявлена у 77,4%. Боли во всем теле — 77,4%. Трудности при дыхании испытывают 73,3%. Ощущение сердцебиения есть у 71,3%. Бессонница — у 71,3%. Отсутствие аппетита — у 63%. Выпадение волос — 52,9%. Нет обоняния у 35,2%. Потеряны вкусовые ощущения у 27,9%.Согласно данным исследователей, у 30% переболевших COVID-19 в дальнейшем может развиться фиброз легких (нарушение дыхательной функции легких). У половины пациентов могут наблюдаться физические, когнитивные и психологические нарушения, а также около 70% могут страдать от бредового расстройства.Подробнее на РБК: Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11425 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1152 раз. Подякували: 1320 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 гру, 2020 11:59 ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав: .....

Почему? .....Почему?

Вот:

https://www.bbc.com/russian/features-55183978

и вот:

https://www.bbc.com/russian/news-55436957

..... Вот:и вот:.....

Спасибо, понял, о чём речь.

Но в первой ссылке есть последний раздел: "Не только российский феномен", который сильно смягчает впечатление.

Читал это. Мне кажется, что у россиян есть реальные проблемы и есть проблемы конкуренции. Чего больше, не знаю и, честно говоря, не хочу разбираться. Пусть решают специалисты. Посмотрим.

Ещё раз.

Я не агитирую за российскую вакцину. И не агитирую против неё.

Я только выступаю против права не специалиста Кулебы принимать чисто "политические" решения. Спасибо, понял, о чём речь.Но в первой ссылке есть последний раздел:, который сильно смягчает впечатление.Читал это. Мне кажется, что у россиян есть реальные проблемы и есть проблемы конкуренции. Чего больше, не знаю и, честно говоря, не хочу разбираться. Пусть решают специалисты. Посмотрим.Ещё раз.Я не агитирую за российскую вакцину. И не агитирую против неё.Я только выступаю против праваКулебы принимать чисто "политические" решения.

Ну да -- ошибки у всех бывают, но тут даже попыток исправиться не было -- хотя времени, вроде, куча была...

У меня, конечно, ИМХО на базе других ИМХО -- но тут то ли на принцип пошли "жрите, что дают" то ли какая-то политика в ход пошла... Но странно все как-то выглядит. Ну да -- ошибки у всех бывают, но тут даже попыток исправиться не было -- хотя времени, вроде, куча была...У меня, конечно, ИМХО на базе других ИМХО -- но тут то ли на принцип пошли "жрите, что дают" то ли какая-то политика в ход пошла... Но странно все как-то выглядит. _hunter Повідомлень: 3361 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 гру, 2020 12:01 freeze написав: andriykulyk76 написав: Далась вам та негритоска. Ми не про неї говоримо а про тяжкі алергічні реакції тих хто вколовся Файзером. Відео з медсестрою лише ілюстрація цих випадків які підтверджені офіційно.



Мой шурин из Чикаго говорит, что у них там ажиотаж на вакцинацию, он тоже записался на вакцинацию Пфайзер, но в ближайшие несколько недель точно ещё очередь не дойдет.

Это все что надо знать про страхи об аллергических реакциях.

Шурин кстати математический аналитик в крупнейшей страховой компании, просчитывает вероятность рисков ) , что у них там ажиотаж на вакцинацию, он тоже записался на вакцинацию Пфайзер, но в ближайшие несколько недель точно ещё очередь не дойдет.Это все что надо знать про страхи об аллергических реакциях.

Як то кажуть вумні людє - і ви говоріть ))



Шурін із Чікако, таки одесит?



До чого я це - в Омериці мізки розм"якають, бо немає в принципі наяких проблем. Все за тебе продумали і вирішили.



Жив деякий недовгий час в Штатах, так через півроку почав розуміти, що почав тупішати, бо реально немає проблем. Тобто є проблеми, ну такі - як кредитний скорінг підвищіти чі куди піти повечеряти. Ось і всі проблеми!



Тому слова якогось аналітика, який ще й і математичний, який живе вже 100500 років в Штатах, ну ніяк не привід вірити....



Ще б якусь інфи з СНН навели, як приклад ажиотажу )))



зі. До речі, що там аналітики казали за півроку до Лехмана чи за пару місяців до Ковіда? Всі ризики точно прорахували??? Кловуни ці омериканські аналітики... Як то кажуть вумні людє - і ви говоріть ))Шурін із Чікако, таки одесит?До чого я це - в Омериці мізки розм"якають, бо немає в принципі наяких проблем. Все за тебе продумали і вирішили.Жив деякий недовгий час в Штатах, так через півроку почав розуміти, що почав тупішати, бо реально немає проблем. Тобто є проблеми, ну такі - як кредитний скорінг підвищіти чі куди піти повечеряти. Ось і всі проблеми!Тому слова якогось аналітика, який ще й і математичний, який живе вже 100500 років в Штатах, ну ніяк не привід вірити....Ще б якусь інфи з СНН навели, як приклад ажиотажу )))зі. До речі, що там аналітики казали за півроку до Лехмана чи за пару місяців до Ковіда? Всі ризики точно прорахували??? Кловуни ці омериканські аналітики... change_pm Повідомлень: 2743 З нами з: 03.02.16 Подякував: 71 раз. Подякували: 597 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 гру, 2020 12:12 Igneus написав: freeze написав: "Пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса, врачи считают маловероятной связь между вакцинацией и летальным исходом" (с) "Пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса, врачималовероятной связь между вакцинацией и летальным исходом" (с)

В условиях круговой поруки и корпоративной солидарности врачей, которая возникает еще со студенческой скамьи и является еще более сильной, чем в судейской среде, хорошо "СЧИТАТЬ", даже когда речь идет о человеческой жизни:

https://uain.press/blogs/volodymyr-kuha ... rma-272474

https://lubava.livejournal.com/359116.html В условиях, которая возникает еще со студенческой скамьи и является еще более сильной, чем в судейской среде, хорошо, даже когда речь идет о человеческой жизни:

обидно что как в 1996 году так и в 2017 году у нас не научились диагностировать заворот кишок ...описанный вами случай я плюсую к двум которые знаю лично обидно что как в 1996 году так и в 2017 году у нас не научились диагностировать заворот кишок ...описанный вами случай я плюсую к двум которые знаю лично "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3167 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6305 раз. Подякували: 660 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 гру, 2020 13:11 ЛАД написав: Starikan написав: _hunter написав: своими словами краткую выжимку можно? -- для тех, кому жалко тратить 15 минут своего времени на выслушивание политика (даже немецкого). своими словами краткую выжимку можно? -- для тех, кому жалко тратить 15 минут своего времени на выслушивание политика (даже немецкого). Это финансируемый путиным русскоязычный канал "Голос Германии". Он еще с марта ведет "борьбу с коронавирусом". Это финансируемый путиным русскоязычный канал "Голос Германии". Он еще с марта ведет "борьбу с коронавирусом". Общество все более жестко делится на различные лагеря, в каждом из которых хотят слышать лишь определенный набор фраз. И по этим фразам делить людей на своих и чужих. Своих слушают даже в том случае, если суть их высказываний давно известна. Чужих слушать не хотят, даже если в их рассуждениях есть здравое зерно.

https://m.rosbalt.ru/blogs/2020/12/28/1879706.html

Т.е. во время ВОВ вы бы читали гитлеровские листовки, разыскивая в них здравое зерно? Т.е. во время ВОВ вы бы читали гитлеровские листовки, разыскивая в них здравое зерно? Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов. Starikan 2 Повідомлень: 17846 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2052 раз. Подякували: 2905 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 гру, 2020 13:14 yama написав: Igneus написав: freeze написав: "Пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса, врачи считают маловероятной связь между вакцинацией и летальным исходом" (с) "Пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса, врачималовероятной связь между вакцинацией и летальным исходом" (с)

В условиях круговой поруки и корпоративной солидарности врачей, которая возникает еще со студенческой скамьи и является еще более сильной, чем в судейской среде, хорошо "СЧИТАТЬ", даже когда речь идет о человеческой жизни:

https://uain.press/blogs/volodymyr-kuha ... rma-272474

https://lubava.livejournal.com/359116.html В условиях, которая возникает еще со студенческой скамьи и является еще более сильной, чем в судейской среде, хорошо, даже когда речь идет о человеческой жизни:

обидно что как в 1996 году так и в 2017 году у нас не научились диагностировать заворот кишок ...описанный вами случай я плюсую к двум которые знаю лично обидно что как в 1996 году так и в 2017 году у нас не научились диагностировать заворот кишок ...описанный вами случай я плюсую к двум которые знаю лично



Тема врачей-убийц, смотрю таки с 1952 года не затухает в мозге определённой прослойки граждан

В каждой профессии, есть рвачи, глупцы, неудачники и лентяи, но если обобщать, то можно и до маразма дойти. Делая УЗИ, говорить врачу, у вас круговая порука, вы не умеете ставить диагнозы, поэтому мне в заключении напишите то-то и то-то, я лучше знаю ))) Тема врачей-убийц, смотрю таки с 1952 года не затухает в мозге определённой прослойки гражданВ каждой профессии, есть рвачи, глупцы, неудачники и лентяи, но если обобщать, то можно и до маразма дойти. Делая УЗИ, говорить врачу, у вас круговая порука, вы не умеете ставить диагнозы, поэтому мне в заключении напишите то-то и то-то, я лучше знаю ))) freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19698 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4703 раз. Подякували: 7452 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2531253225332534 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7348 1709834

ЛОБ Чет 31 гру, 2020 12:56