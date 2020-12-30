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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2531253225332534

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
45
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:56

  freeze написав:Новый штамм коронавируса распространяется со скоростью, превосходящей самые худшие прогнозы, заявил премьер Ирландии. И хотя он не способен противостоять вакцине и не вызывает высокую смертность, сам быстрый рост числа заболевших грозит перегрузкой здравоохранения.


А как же супер реформа медицины ? ай-ай-ай
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:50

Уж не эти самые люди которые сейчас переживают про опасность вакцинации пару месяцев назад переживали про загибающуюся экономику? Как там экономика, с ней уже все в порядке, потянет еще пару лет карантина если не вакцинировать?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Более трети пациентов, у которых проявились последствия коронавирусной инфекции, в том числе среди детей, стали лежачими больными. Об этом заявил врач Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata Clinic, ссылаясь на данные наблюдений за своими пациентами, сообщает «РИА Новости».

По словам Хирахаты, чаще всего тяжелые последствия COVID-19 наблюдаются у молодых людей. «Больше всего 40-летних (123 человека), за ними следуют 30-летние (91 человек) и 20-летние (65 человек). И есть два ребенка до десяти лет. От десяти до 20 лет — 24 человека», — сказал японский врач.

«То есть подавляющее большинство (80,69%) — это молодые люди до 40–50 лет. Иными словами, как раз та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания», — пояснил Хирахата.

По данным врача, самым частым симптомом после перенесенной инфекции является слабость, от нее страдают 97,1%. Далее следует симптом подавленности, депрессивного состояния — 86,8%. Третьим по распространенности стал так называемый туман в голове (brain fog), который сопровождается неясным сознанием, неспособностью сформулировать мысль — таких 83%. Головная боль была выявлена у 77,4%. Боли во всем теле — 77,4%. Трудности при дыхании испытывают 73,3%. Ощущение сердцебиения есть у 71,3%. Бессонница — у 71,3%. Отсутствие аппетита — у 63%. Выпадение волос — 52,9%. Нет обоняния у 35,2%. Потеряны вкусовые ощущения у 27,9%.

В июне специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании сообщали, что каждый третий пациент, вылечившийся от коронавируса, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств. Согласно данным исследователей, у 30% переболевших COVID-19 в дальнейшем может развиться фиброз легких (нарушение дыхательной функции легких). У половины пациентов могут наблюдаться физические, когнитивные и психологические нарушения, а также около 70% могут страдать от бредового расстройства.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fed62cf9a79477190e4aa5f
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:59

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:.....
Почему?

Вот:
https://www.bbc.com/russian/features-55183978
и вот:
https://www.bbc.com/russian/news-55436957
.....

Спасибо, понял, о чём речь.
Но в первой ссылке есть последний раздел: "Не только российский феномен", который сильно смягчает впечатление.
Читал это. Мне кажется, что у россиян есть реальные проблемы и есть проблемы конкуренции. Чего больше, не знаю и, честно говоря, не хочу разбираться. Пусть решают специалисты. Посмотрим.
Ещё раз.
Я не агитирую за российскую вакцину. И не агитирую против неё.
Я только выступаю против права не специалиста Кулебы принимать чисто "политические" решения.

Ну да -- ошибки у всех бывают, но тут даже попыток исправиться не было -- хотя времени, вроде, куча была...
У меня, конечно, ИМХО на базе других ИМХО -- но тут то ли на принцип пошли "жрите, что дают" то ли какая-то политика в ход пошла... Но странно все как-то выглядит.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:01

  freeze написав:
andriykulyk76 написав:Далась вам та негритоска. Ми не про неї говоримо а про тяжкі алергічні реакції тих хто вколовся Файзером. Відео з медсестрою лише ілюстрація цих випадків які підтверджені офіційно.


Мой шурин из Чикаго говорит, что у них там ажиотаж на вакцинацию, он тоже записался на вакцинацию Пфайзер, но в ближайшие несколько недель точно ещё очередь не дойдет.
Это все что надо знать про страхи об аллергических реакциях.
Шурин кстати математический аналитик в крупнейшей страховой компании, просчитывает вероятность рисков )

Як то кажуть вумні людє - і ви говоріть ))

Шурін із Чікако, таки одесит? :)

До чого я це - в Омериці мізки розм"якають, бо немає в принципі наяких проблем. Все за тебе продумали і вирішили.

Жив деякий недовгий час в Штатах, так через півроку почав розуміти, що почав тупішати, бо реально немає проблем. Тобто є проблеми, ну такі - як кредитний скорінг підвищіти чі куди піти повечеряти. Ось і всі проблеми! :)

Тому слова якогось аналітика, який ще й і математичний, який живе вже 100500 років в Штатах, ну ніяк не привід вірити....

Ще б якусь інфи з СНН навели, як приклад ажиотажу )))

зі. До речі, що там аналітики казали за півроку до Лехмана чи за пару місяців до Ковіда? Всі ризики точно прорахували??? Кловуни ці омериканські аналітики...
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:12

  Igneus написав:
  freeze написав:"Пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса, врачи считают маловероятной связь между вакцинацией и летальным исходом" (с)

В условиях круговой поруки и корпоративной солидарности врачей, которая возникает еще со студенческой скамьи и является еще более сильной, чем в судейской среде, хорошо "СЧИТАТЬ", даже когда речь идет о человеческой жизни:
https://uain.press/blogs/volodymyr-kuha ... rma-272474
https://lubava.livejournal.com/359116.html

обидно что как в 1996 году так и в 2017 году у нас не научились диагностировать заворот кишок ...описанный вами случай я плюсую к двум которые знаю лично
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:11

  ЛАД написав:
  Starikan написав:
  _hunter написав: своими словами краткую выжимку можно? -- для тех, кому жалко тратить 15 минут своего времени на выслушивание политика (даже немецкого).
Это финансируемый путиным русскоязычный канал "Голос Германии". Он еще с марта ведет "борьбу с коронавирусом".
Общество все более жестко делится на различные лагеря, в каждом из которых хотят слышать лишь определенный набор фраз. И по этим фразам делить людей на своих и чужих. Своих слушают даже в том случае, если суть их высказываний давно известна. Чужих слушать не хотят, даже если в их рассуждениях есть здравое зерно.

https://m.rosbalt.ru/blogs/2020/12/28/1879706.html

Т.е. во время ВОВ вы бы читали гитлеровские листовки, разыскивая в них здравое зерно?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:14

  yama написав:
  Igneus написав:
  freeze написав:"Пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса, врачи считают маловероятной связь между вакцинацией и летальным исходом" (с)

В условиях круговой поруки и корпоративной солидарности врачей, которая возникает еще со студенческой скамьи и является еще более сильной, чем в судейской среде, хорошо "СЧИТАТЬ", даже когда речь идет о человеческой жизни:
https://uain.press/blogs/volodymyr-kuha ... rma-272474
https://lubava.livejournal.com/359116.html

обидно что как в 1996 году так и в 2017 году у нас не научились диагностировать заворот кишок ...описанный вами случай я плюсую к двум которые знаю лично


Тема врачей-убийц, смотрю таки с 1952 года не затухает в мозге определённой прослойки граждан :mrgreen:
В каждой профессии, есть рвачи, глупцы, неудачники и лентяи, но если обобщать, то можно и до маразма дойти. Делая УЗИ, говорить врачу, у вас круговая порука, вы не умеете ставить диагнозы, поэтому мне в заключении напишите то-то и то-то, я лучше знаю )))
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