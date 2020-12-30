Спасибо, понял, о чём речь. Но в первой ссылке есть последний раздел: "Не только российский феномен", который сильно смягчает впечатление. Читал это. Мне кажется, что у россиян есть реальные проблемы и есть проблемы конкуренции. Чего больше, не знаю и, честно говоря, не хочу разбираться. Пусть решают специалисты. Посмотрим. Ещё раз. Я не агитирую за российскую вакцину. И не агитирую против неё. Я только выступаю против права не специалиста Кулебы принимать чисто "политические" решения.
Ну да -- ошибки у всех бывают, но тут даже попыток исправиться не было -- хотя времени, вроде, куча была... У меня, конечно, ИМХО на базе других ИМХО -- но тут то ли на принцип пошли "жрите, что дают" то ли какая-то политика в ход пошла... Но странно все как-то выглядит.
andriykulyk76 написав:Далась вам та негритоска. Ми не про неї говоримо а про тяжкі алергічні реакції тих хто вколовся Файзером. Відео з медсестрою лише ілюстрація цих випадків які підтверджені офіційно.
Мой шурин из Чикаго говорит, что у них там ажиотаж на вакцинацию, он тоже записался на вакцинацию Пфайзер, но в ближайшие несколько недель точно ещё очередь не дойдет. Это все что надо знать про страхи об аллергических реакциях. Шурин кстати математический аналитик в крупнейшей страховой компании, просчитывает вероятность рисков )
Як то кажуть вумні людє - і ви говоріть ))
Шурін із Чікако, таки одесит?
До чого я це - в Омериці мізки розм"якають, бо немає в принципі наяких проблем. Все за тебе продумали і вирішили.
Жив деякий недовгий час в Штатах, так через півроку почав розуміти, що почав тупішати, бо реально немає проблем. Тобто є проблеми, ну такі - як кредитний скорінг підвищіти чі куди піти повечеряти. Ось і всі проблеми!
Тому слова якогось аналітика, який ще й і математичний, який живе вже 100500 років в Штатах, ну ніяк не привід вірити....
Ще б якусь інфи з СНН навели, як приклад ажиотажу )))
зі. До речі, що там аналітики казали за півроку до Лехмана чи за пару місяців до Ковіда? Всі ризики точно прорахували??? Кловуни ці омериканські аналітики...
обидно что как в 1996 году так и в 2017 году у нас не научились диагностировать заворот кишок ...описанный вами случай я плюсую к двум которые знаю лично
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
_hunter написав: своими словами краткую выжимку можно? -- для тех, кому жалко тратить 15 минут своего времени на выслушивание политика (даже немецкого).
Это финансируемый путиным русскоязычный канал "Голос Германии". Он еще с марта ведет "борьбу с коронавирусом".
Общество все более жестко делится на различные лагеря, в каждом из которых хотят слышать лишь определенный набор фраз. И по этим фразам делить людей на своих и чужих. Своих слушают даже в том случае, если суть их высказываний давно известна. Чужих слушать не хотят, даже если в их рассуждениях есть здравое зерно.
Т.е. во время ВОВ вы бы читали гитлеровские листовки, разыскивая в них здравое зерно?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
обидно что как в 1996 году так и в 2017 году у нас не научились диагностировать заворот кишок ...описанный вами случай я плюсую к двум которые знаю лично
Тема врачей-убийц, смотрю таки с 1952 года не затухает в мозге определённой прослойки граждан В каждой профессии, есть рвачи, глупцы, неудачники и лентяи, но если обобщать, то можно и до маразма дойти. Делая УЗИ, говорить врачу, у вас круговая порука, вы не умеете ставить диагнозы, поэтому мне в заключении напишите то-то и то-то, я лучше знаю )))
IgA написав:Уж не эти самые люди которые сейчас переживают про опасность вакцинации пару месяцев назад переживали про загибающуюся экономику? Как там экономика, с ней уже все в порядке, потянет еще пару лет карантина если не вакцинировать?
Вы про меня ? с экономикой все в порядке . Наиболее сильные переложат свои убытки на наиболее нищих . Станут нищие супер нищими и че ? Ихнее мнение никто не спрашивал и спрашивать не будет . Выживай как хочешь !
freeze написав: Тема врачей-убийц, смотрю таки с 1952 года не затухает в мозге определённой прослойки граждан В каждой профессии, есть рвачи, глупцы, неудачники и лентяи, но если обобщать, то можно и до маразма дойти. Делая УЗИ, говорить врачу, у вас круговая порука, вы не умеете ставить диагнозы, поэтому мне в заключении напишите то-то и то-то, я лучше знаю )))
Общаясь с врачами, нужно всегда быть начеку, иначе вы рискуете стать их постоянным клиентом.