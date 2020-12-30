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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2532253325342535>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
45
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:59

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:.....
Почему?

Вот:
https://www.bbc.com/russian/features-55183978
и вот:
https://www.bbc.com/russian/news-55436957
.....

Спасибо, понял, о чём речь.
Но в первой ссылке есть последний раздел: "Не только российский феномен", который сильно смягчает впечатление.
Читал это. Мне кажется, что у россиян есть реальные проблемы и есть проблемы конкуренции. Чего больше, не знаю и, честно говоря, не хочу разбираться. Пусть решают специалисты. Посмотрим.
Ещё раз.
Я не агитирую за российскую вакцину. И не агитирую против неё.
Я только выступаю против права не специалиста Кулебы принимать чисто "политические" решения.

Ну да -- ошибки у всех бывают, но тут даже попыток исправиться не было -- хотя времени, вроде, куча была...
У меня, конечно, ИМХО на базе других ИМХО -- но тут то ли на принцип пошли "жрите, что дают" то ли какая-то политика в ход пошла... Но странно все как-то выглядит.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:01

  freeze написав:
andriykulyk76 написав:Далась вам та негритоска. Ми не про неї говоримо а про тяжкі алергічні реакції тих хто вколовся Файзером. Відео з медсестрою лише ілюстрація цих випадків які підтверджені офіційно.


Мой шурин из Чикаго говорит, что у них там ажиотаж на вакцинацию, он тоже записался на вакцинацию Пфайзер, но в ближайшие несколько недель точно ещё очередь не дойдет.
Это все что надо знать про страхи об аллергических реакциях.
Шурин кстати математический аналитик в крупнейшей страховой компании, просчитывает вероятность рисков )

Як то кажуть вумні людє - і ви говоріть ))

Шурін із Чікако, таки одесит? :)

До чого я це - в Омериці мізки розм"якають, бо немає в принципі наяких проблем. Все за тебе продумали і вирішили.

Жив деякий недовгий час в Штатах, так через півроку почав розуміти, що почав тупішати, бо реально немає проблем. Тобто є проблеми, ну такі - як кредитний скорінг підвищіти чі куди піти повечеряти. Ось і всі проблеми! :)

Тому слова якогось аналітика, який ще й і математичний, який живе вже 100500 років в Штатах, ну ніяк не привід вірити....

Ще б якусь інфи з СНН навели, як приклад ажиотажу )))

зі. До речі, що там аналітики казали за півроку до Лехмана чи за пару місяців до Ковіда? Всі ризики точно прорахували??? Кловуни ці омериканські аналітики...
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:12

  Igneus написав:
  freeze написав:"Пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса, врачи считают маловероятной связь между вакцинацией и летальным исходом" (с)

В условиях круговой поруки и корпоративной солидарности врачей, которая возникает еще со студенческой скамьи и является еще более сильной, чем в судейской среде, хорошо "СЧИТАТЬ", даже когда речь идет о человеческой жизни:
https://uain.press/blogs/volodymyr-kuha ... rma-272474
https://lubava.livejournal.com/359116.html

обидно что как в 1996 году так и в 2017 году у нас не научились диагностировать заворот кишок ...описанный вами случай я плюсую к двум которые знаю лично
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:11

  ЛАД написав:
  Starikan написав:
  _hunter написав: своими словами краткую выжимку можно? -- для тех, кому жалко тратить 15 минут своего времени на выслушивание политика (даже немецкого).
Это финансируемый путиным русскоязычный канал "Голос Германии". Он еще с марта ведет "борьбу с коронавирусом".
Общество все более жестко делится на различные лагеря, в каждом из которых хотят слышать лишь определенный набор фраз. И по этим фразам делить людей на своих и чужих. Своих слушают даже в том случае, если суть их высказываний давно известна. Чужих слушать не хотят, даже если в их рассуждениях есть здравое зерно.

https://m.rosbalt.ru/blogs/2020/12/28/1879706.html

Т.е. во время ВОВ вы бы читали гитлеровские листовки, разыскивая в них здравое зерно?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:14

  yama написав:
  Igneus написав:
  freeze написав:"Пациент дома престарелых в швейцарском Люцерне скончался после прививки от коронавируса, врачи считают маловероятной связь между вакцинацией и летальным исходом" (с)

В условиях круговой поруки и корпоративной солидарности врачей, которая возникает еще со студенческой скамьи и является еще более сильной, чем в судейской среде, хорошо "СЧИТАТЬ", даже когда речь идет о человеческой жизни:
https://uain.press/blogs/volodymyr-kuha ... rma-272474
https://lubava.livejournal.com/359116.html

обидно что как в 1996 году так и в 2017 году у нас не научились диагностировать заворот кишок ...описанный вами случай я плюсую к двум которые знаю лично


Тема врачей-убийц, смотрю таки с 1952 года не затухает в мозге определённой прослойки граждан :mrgreen:
В каждой профессии, есть рвачи, глупцы, неудачники и лентяи, но если обобщать, то можно и до маразма дойти. Делая УЗИ, говорить врачу, у вас круговая порука, вы не умеете ставить диагнозы, поэтому мне в заключении напишите то-то и то-то, я лучше знаю )))
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 13:48

  IgA написав:Уж не эти самые люди которые сейчас переживают про опасность вакцинации пару месяцев назад переживали про загибающуюся экономику? Как там экономика, с ней уже все в порядке, потянет еще пару лет карантина если не вакцинировать?


Вы про меня ? с экономикой все в порядке . Наиболее сильные переложат свои убытки на наиболее нищих . Станут нищие супер нищими и че ? Ихнее мнение никто не спрашивал и спрашивать не будет . Выживай как хочешь !
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:10

  freeze написав:
Тема врачей-убийц, смотрю таки с 1952 года не затухает в мозге определённой прослойки граждан :mrgreen:
В каждой профессии, есть рвачи, глупцы, неудачники и лентяи, но если обобщать, то можно и до маразма дойти. Делая УЗИ, говорить врачу, у вас круговая порука, вы не умеете ставить диагнозы, поэтому мне в заключении напишите то-то и то-то, я лучше знаю )))


Общаясь с врачами, нужно всегда быть начеку, иначе вы рискуете стать их постоянным клиентом. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:11

  andrein написав:
  freeze написав:
Тема врачей-убийц, смотрю таки с 1952 года не затухает в мозге определённой прослойки граждан :mrgreen:
В каждой профессии, есть рвачи, глупцы, неудачники и лентяи, но если обобщать, то можно и до маразма дойти. Делая УЗИ, говорить врачу, у вас круговая порука, вы не умеете ставить диагнозы, поэтому мне в заключении напишите то-то и то-то, я лучше знаю )))


Общаясь с врачами, нужно всегда быть начеку, иначе вы рискуете стать их постоянным клиентом. :)


Так зачем тогда вообще к ним обращаетесь?
Забудьте их адрес и завещайте это все родным и знакомым и лечитесь у тех кому верите - бабкам с заговорами, нетрадиционщикам типа гомеопатии, переквалифицировавшимся юристам и металлургам
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:22

  shapo написав:
  andrein написав:
  freeze написав:
Тема врачей-убийц, смотрю таки с 1952 года не затухает в мозге определённой прослойки граждан :mrgreen:
В каждой профессии, есть рвачи, глупцы, неудачники и лентяи, но если обобщать, то можно и до маразма дойти. Делая УЗИ, говорить врачу, у вас круговая порука, вы не умеете ставить диагнозы, поэтому мне в заключении напишите то-то и то-то, я лучше знаю )))


Общаясь с врачами, нужно всегда быть начеку, иначе вы рискуете стать их постоянным клиентом. :)


Так зачем тогда вообще к ним обращаетесь?
Забудьте их адрес и завещайте это все родным и знакомым и лечитесь у тех кому верите - бабкам с заговорами, нетрадиционщикам типа гомеопатии, переквалифицировавшимся юристам и металлургам

Бабки с заговорами - это по крайней мере безопасно и весело. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:26

  freeze написав:...В каждой профессии, есть рвачи, глупцы, неудачники и лентяи...

Проблема в том, что, среди медиков в Украине, людей с низкой квалификацией и низкими моральными ценностями - слишком большая концентрация. Что, не удивительно, при текущих зарплатах
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