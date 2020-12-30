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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 гру, 2020 15:38
safonovstanislav написав: freeze написав:
...В каждой профессии, есть рвачи, глупцы, неудачники и лентяи...
Проблема в том, что, среди медиков в Украине, людей с низкой квалификацией и низкими моральными ценностями - слишком большая концентрация. Что, не удивительно, при текущих зарплатах
Вопрос достаточно спорный. Как говорится не хочу никого обидеть, но среди учителей, полицейских, чиновников и еще нескольких десятков категорий количество людей с низкой квалификацией или низкими моральными ценностями(это не относится к учителям) возможно еще больше, чем у врачей.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 15:48
lapay написав:«То есть подавляющее большинство (80,69%) — это молодые люди до 40–50 лет. Иными словами, как раз та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания», — пояснил Хирахата.
Возможно, это связано с тем, что в этой категории людей меньше всего безработных. Люди постоянно заняты, меньше уделяют внимания здоровью.
Как известно, от работы кони дохнут.
lapay написав:
По данным врача, самым частым симптомом после перенесенной инфекции является слабость, от нее страдают 97,1%. Далее следует симптом подавленности, депрессивного состояния — 86,8%. Третьим по распространенности стал так называемый туман в голове (brain fog), который сопровождается неясным сознанием, неспособностью сформулировать мысль — таких 83%. Головная боль была выявлена у 77,4%. Боли во всем теле — 77,4%. Трудности при дыхании испытывают 73,3%. Ощущение сердцебиения есть у 71,3%. Бессонница — у 71,3%. Отсутствие аппетита — у 63%. Выпадение волос — 52,9%. Нет обоняния у 35,2%. Потеряны вкусовые ощущения у 27,9%.
Что же Хирахата советует делать с этими негараздами
От себя могу посоветовать два мощных средства для женщин - шоппинг и салонные процедуры (педикюр, маникюр, шугаринг и т.д что кому нравится).
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Додано: Чет 31 гру, 2020 16:00
freeze написав: safonovstanislav написав: freeze написав:
...В каждой профессии, есть рвачи, глупцы, неудачники и лентяи...
Проблема в том, что, среди медиков в Украине, людей с низкой квалификацией и низкими моральными ценностями - слишком большая концентрация. Что, не удивительно, при текущих зарплатах
Вопрос достаточно спорный. Как говорится не хочу никого обидеть, но среди учителей, полицейских, чиновников и еще нескольких десятков категорий количество людей с низкой квалификацией или низкими моральными ценностями(это не относится к учителям) возможно еще больше, чем у врачей.
Бесспорно. Нужно это просто принять и учитывать.
Тех денег, которые мы НЕ платим за медстраховку, хватит на просто колоссальное повышение качества жизни. Что, в принципе видно по к-ву дорогих машин на улицах Украины и особняков-дворцов в частном секторе, по сравнению с той же, обложенной налогами и страховками, Европой. Но, если заболел, то вам конец, если не отложили деньги на лечение в Шарите, что, оказывается тоже не панацея
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Додано: Чет 31 гру, 2020 16:08
andrein написав: shapo написав: andrein написав:
Общаясь с врачами, нужно всегда быть начеку, иначе вы рискуете стать их постоянным клиентом.
Так зачем тогда вообще к ним обращаетесь?
Забудьте их адрес и завещайте это все родным и знакомым и лечитесь у тех кому верите - бабкам с заговорами, нетрадиционщикам типа гомеопатии, переквалифицировавшимся юристам и металлургам
Бабки с заговорами - это по крайней мере безопасно и весело.
А еще и как эффективно
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Чет 31 гру, 2020 12:56
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