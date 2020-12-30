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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2532253325342535 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 45 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 19 Всього голосів : 104 Додано: Чет 31 гру, 2020 15:38 safonovstanislav написав: freeze написав: ...В каждой профессии, есть рвачи, глупцы, неудачники и лентяи... ...В каждой профессии, есть рвачи, глупцы, неудачники и лентяи...

Проблема в том, что, среди медиков в Украине, людей с низкой квалификацией и низкими моральными ценностями - слишком большая концентрация. Что, не удивительно, при текущих зарплатах Проблема в том, что, среди медиков в Украине, людей с низкой квалификацией и низкими моральными ценностями - слишком большая концентрация. Что, не удивительно, при текущих зарплатах



Вопрос достаточно спорный. Как говорится не хочу никого обидеть, но среди учителей, полицейских, чиновников и еще нескольких десятков категорий количество людей с низкой квалификацией или низкими моральными ценностями(это не относится к учителям) возможно еще больше, чем у врачей. Вопрос достаточно спорный. Как говорится не хочу никого обидеть, но среди учителей, полицейских, чиновников и еще нескольких десятков категорий количество людей с низкой квалификацией или низкими моральными ценностями(это не относится к учителям) возможно еще больше, чем у врачей. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19702 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4704 раз. Подякували: 7453 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 гру, 2020 15:48 lapay написав: «То есть подавляющее большинство (80,69%) — это молодые люди до 40–50 лет. Иными словами, как раз та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания», — пояснил Хирахата.





Возможно, это связано с тем, что в этой категории людей меньше всего безработных. Люди постоянно заняты, меньше уделяют внимания здоровью.

Как известно, от работы кони дохнут.



lapay написав: По данным врача, самым частым симптомом после перенесенной инфекции является слабость, от нее страдают 97,1%. Далее следует симптом подавленности, депрессивного состояния — 86,8%. Третьим по распространенности стал так называемый туман в голове (brain fog), который сопровождается неясным сознанием, неспособностью сформулировать мысль — таких 83%. Головная боль была выявлена у 77,4%. Боли во всем теле — 77,4%. Трудности при дыхании испытывают 73,3%. Ощущение сердцебиения есть у 71,3%. Бессонница — у 71,3%. Отсутствие аппетита — у 63%. Выпадение волос — 52,9%. Нет обоняния у 35,2%. Потеряны вкусовые ощущения у 27,9%.

По данным врача, самым частым симптомом после перенесенной инфекции является слабость, от нее страдают 97,1%. Далее следует симптом подавленности, депрессивного состояния — 86,8%. Третьим по распространенности стал так называемый туман в голове (brain fog), который сопровождается неясным сознанием, неспособностью сформулировать мысль — таких 83%. Головная боль была выявлена у 77,4%. Боли во всем теле — 77,4%. Трудности при дыхании испытывают 73,3%. Ощущение сердцебиения есть у 71,3%. Бессонница — у 71,3%. Отсутствие аппетита — у 63%. Выпадение волос — 52,9%. Нет обоняния у 35,2%. Потеряны вкусовые ощущения у 27,9%.



Что же Хирахата советует делать с этими негараздами

От себя могу посоветовать два мощных средства для женщин - шоппинг и салонные процедуры (педикюр, маникюр, шугаринг и т.д что кому нравится). Возможно, это связано с тем, что в этой категории людей меньше всего безработных. Люди постоянно заняты, меньше уделяют внимания здоровью.Как известно, от работы кони дохнут.Что же Хирахата советует делать с этими негараздамиОт себя могу посоветовать два мощных средства для женщин - шоппинг и салонные процедуры (педикюр, маникюр, шугаринг и т.д что кому нравится). fler

Повідомлень: 1539 З нами з: 07.08.09 Подякував: 433 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 гру, 2020 16:00 freeze написав: safonovstanislav написав: freeze написав: ...В каждой профессии, есть рвачи, глупцы, неудачники и лентяи... ...В каждой профессии, есть рвачи, глупцы, неудачники и лентяи...

Проблема в том, что, среди медиков в Украине, людей с низкой квалификацией и низкими моральными ценностями - слишком большая концентрация. Что, не удивительно, при текущих зарплатах Проблема в том, что, среди медиков в Украине, людей с низкой квалификацией и низкими моральными ценностями - слишком большая концентрация. Что, не удивительно, при текущих зарплатах



Вопрос достаточно спорный. Как говорится не хочу никого обидеть, но среди учителей, полицейских, чиновников и еще нескольких десятков категорий количество людей с низкой квалификацией или низкими моральными ценностями(это не относится к учителям) возможно еще больше, чем у врачей. Вопрос достаточно спорный. Как говорится не хочу никого обидеть, но среди учителей, полицейских, чиновников и еще нескольких десятков категорий количество людей с низкой квалификацией или низкими моральными ценностями(это не относится к учителям) возможно еще больше, чем у врачей.

Бесспорно. Нужно это просто принять и учитывать.

Тех денег, которые мы НЕ платим за медстраховку, хватит на просто колоссальное повышение качества жизни. Что, в принципе видно по к-ву дорогих машин на улицах Украины и особняков-дворцов в частном секторе, по сравнению с той же, обложенной налогами и страховками, Европой. Но, если заболел, то вам конец, если не отложили деньги на лечение в Шарите, что, оказывается тоже не панацея Бесспорно. Нужно это просто принять и учитывать.Тех денег, которые мы НЕ платим за медстраховку, хватит на просто колоссальное повышение качества жизни. Что, в принципе видно по к-ву дорогих машин на улицах Украины и особняков-дворцов в частном секторе, по сравнению с той же, обложенной налогами и страховками, Европой. Но, если заболел, то вам конец, если не отложили деньги на лечение в Шарите, что, оказывается тоже не панацея safonovstanislav Повідомлень: 3099 З нами з: 10.05.14 Подякував: 282 раз. Подякували: 539 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 гру, 2020 16:08 andrein написав: shapo написав: andrein написав: Общаясь с врачами, нужно всегда быть начеку, иначе вы рискуете стать их постоянным клиентом. Общаясь с врачами, нужно всегда быть начеку, иначе вы рискуете стать их постоянным клиентом.



Так зачем тогда вообще к ним обращаетесь?

Забудьте их адрес и завещайте это все родным и знакомым и лечитесь у тех кому верите - бабкам с заговорами, нетрадиционщикам типа гомеопатии, переквалифицировавшимся юристам и металлургам Так зачем тогда вообще к ним обращаетесь?Забудьте их адрес и завещайте это все родным и знакомым и лечитесь у тех кому верите - бабкам с заговорами, нетрадиционщикам типа гомеопатии, переквалифицировавшимся юристам и металлургам

Бабки с заговорами - это по крайней мере безопасно и весело. Бабки с заговорами - это по крайней мере безопасно и весело.



А еще и как эффективно А еще и как эффективно Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4397 З нами з: 29.05.18 Подякував: 103 раз. Подякували: 749 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 гру, 2020 16:41 tumos написав: Что дают публичные шоу с показом процедуры вакцинации первых лиц государств ? Тут циничный, хитрый Гордон прав. Вводить могут и физраствор. Никто не может проверить достоверность происходящего. Кроме того надо понимать, что мероприятия по охране первых лиц имеют свои протоколы. Это касается и Трампа и Макрона... Они президенты такие, пропускают вперед медиков. ) Кстати не только медиков. Я не вижу их в первых рядах войск под Дебальцево, Триполи, Багдаде ... Что дают публичные шоу с показом процедуры вакцинации первых лиц государств ? Тут циничный, хитрый Гордон прав. Вводить могут и физраствор. Никто не может проверить достоверность происходящего. Кроме того надо понимать, что мероприятия по охране первых лиц имеют свои протоколы. Это касается и Трампа и Макрона... Они президенты такие, пропускают вперед медиков. ) Кстати не только медиков. Я не вижу их в первых рядах войск под Дебальцево, Триполи, Багдаде ...

Та только про Вторую Мировую и недооценённый вклад вспоминать и осталось, и про то, что теперь и мальчики и девочки одеваются одинаково...

А где-то там в Boston Dynamics Новогодняя вечеринка, выпендрежники хреновы )))

С Новым Годом! Мир может выпендрежно идти к успеху, не надо бояться, нам всем разумности и не только воспоминаний про 300 лет тому назад Та только про Вторую Мировую и недооценённый вклад вспоминать и осталось, и про то, что теперь и мальчики и девочки одеваются одинаково...А где-то там в Boston Dynamics Новогодняя вечеринка, выпендрежники хреновы )))С Новым Годом! Мир может выпендрежно идти к успеху, не надо бояться, нам всем разумности и не только воспоминаний про 300 лет тому назад stm

Повідомлень: 2642 З нами з: 04.03.15 Подякував: 68 раз. Подякували: 478 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 гру, 2020 16:46 andrein

Повідомлень: 957 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 гру, 2020 16:55 freeze написав: Вопрос достаточно спорный. Как говорится не хочу никого обидеть, но среди учителей, полицейских, чиновников и еще нескольких десятков категорий количество людей с низкой квалификацией или низкими моральными ценностями(это не относится к учителям) возможно еще больше, чем у врачей. Вопрос достаточно спорный. Как говорится не хочу никого обидеть, но среди учителей, полицейских, чиновников и еще нескольких десятков категорий количество людей с низкой квалификацией или низкими моральными ценностями(это не относится к учителям) возможно еще больше, чем у врачей.

Но от них напрямую не зависит жизнь, в этом разница. А чего к учителям не относится, многие туда идут, чтоб детьми покомандовать, потому что больше некем командовать. Но от них напрямую не зависит жизнь, в этом разница. А чего к учителям не относится, многие туда идут, чтоб детьми покомандовать, потому что больше некем командовать. hxbbgaf Повідомлень: 21971 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1605 раз. Подякували: 2280 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 гру, 2020 16:59 fler написав: lapay написав: По данным врача, самым частым симптомом после перенесенной инфекции является слабость, от нее страдают 97,1%. Далее следует симптом подавленности, депрессивного состояния — 86,8%. Третьим по распространенности стал так называемый туман в голове (brain fog), который сопровождается неясным сознанием, неспособностью сформулировать мысль — таких 83%. Головная боль была выявлена у 77,4%. Боли во всем теле — 77,4%. Трудности при дыхании испытывают 73,3%. Ощущение сердцебиения есть у 71,3%. Бессонница — у 71,3%. Отсутствие аппетита — у 63%. Выпадение волос — 52,9%. Нет обоняния у 35,2%. Потеряны вкусовые ощущения у 27,9%.

По данным врача, самым частым симптомом после перенесенной инфекции является слабость, от нее страдают 97,1%. Далее следует симптом подавленности, депрессивного состояния — 86,8%. Третьим по распространенности стал так называемый туман в голове (brain fog), который сопровождается неясным сознанием, неспособностью сформулировать мысль — таких 83%. Головная боль была выявлена у 77,4%. Боли во всем теле — 77,4%. Трудности при дыхании испытывают 73,3%. Ощущение сердцебиения есть у 71,3%. Бессонница — у 71,3%. Отсутствие аппетита — у 63%. Выпадение волос — 52,9%. Нет обоняния у 35,2%. Потеряны вкусовые ощущения у 27,9%.

Что же Хирахата советует делать с этими негараздами

Что же Хирахата советует делать с этими негараздами

По-моему, он просто лохматит бабушку и создает хайп. После легкой формы обычно идет полное выздоровление, так что у кого легкая форма, тем грех жаловаться. По-моему, он просто лохматит бабушку и создает хайп. После легкой формы обычно идет полное выздоровление, так что у кого легкая форма, тем грех жаловаться. hxbbgaf Повідомлень: 21971 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1605 раз. Подякували: 2280 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2532253325342535 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7348 1710039

ЛОБ Чет 31 гру, 2020 12:56