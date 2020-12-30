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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
45
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:38

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:...В каждой профессии, есть рвачи, глупцы, неудачники и лентяи...

Проблема в том, что, среди медиков в Украине, людей с низкой квалификацией и низкими моральными ценностями - слишком большая концентрация. Что, не удивительно, при текущих зарплатах


Вопрос достаточно спорный. Как говорится не хочу никого обидеть, но среди учителей, полицейских, чиновников и еще нескольких десятков категорий количество людей с низкой квалификацией или низкими моральными ценностями(это не относится к учителям) возможно еще больше, чем у врачей.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:48

  lapay написав:«То есть подавляющее большинство (80,69%) — это молодые люди до 40–50 лет. Иными словами, как раз та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания», — пояснил Хирахата.


Возможно, это связано с тем, что в этой категории людей меньше всего безработных. Люди постоянно заняты, меньше уделяют внимания здоровью.
Как известно, от работы кони дохнут.

  lapay написав: По данным врача, самым частым симптомом после перенесенной инфекции является слабость, от нее страдают 97,1%. Далее следует симптом подавленности, депрессивного состояния — 86,8%. Третьим по распространенности стал так называемый туман в голове (brain fog), который сопровождается неясным сознанием, неспособностью сформулировать мысль — таких 83%. Головная боль была выявлена у 77,4%. Боли во всем теле — 77,4%. Трудности при дыхании испытывают 73,3%. Ощущение сердцебиения есть у 71,3%. Бессонница — у 71,3%. Отсутствие аппетита — у 63%. Выпадение волос — 52,9%. Нет обоняния у 35,2%. Потеряны вкусовые ощущения у 27,9%.


Что же Хирахата советует делать с этими негараздами :roll:
От себя могу посоветовать два мощных средства для женщин - шоппинг и салонные процедуры (педикюр, маникюр, шугаринг и т.д что кому нравится).
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:00

  freeze написав:
  safonovstanislav написав:
  freeze написав:...В каждой профессии, есть рвачи, глупцы, неудачники и лентяи...

Проблема в том, что, среди медиков в Украине, людей с низкой квалификацией и низкими моральными ценностями - слишком большая концентрация. Что, не удивительно, при текущих зарплатах


Вопрос достаточно спорный. Как говорится не хочу никого обидеть, но среди учителей, полицейских, чиновников и еще нескольких десятков категорий количество людей с низкой квалификацией или низкими моральными ценностями(это не относится к учителям) возможно еще больше, чем у врачей.

Бесспорно. Нужно это просто принять и учитывать.
Тех денег, которые мы НЕ платим за медстраховку, хватит на просто колоссальное повышение качества жизни. Что, в принципе видно по к-ву дорогих машин на улицах Украины и особняков-дворцов в частном секторе, по сравнению с той же, обложенной налогами и страховками, Европой. Но, если заболел, то вам конец, если не отложили деньги на лечение в Шарите, что, оказывается тоже не панацея
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:08

  andrein написав:
  shapo написав:
  andrein написав:Общаясь с врачами, нужно всегда быть начеку, иначе вы рискуете стать их постоянным клиентом. :)


Так зачем тогда вообще к ним обращаетесь?
Забудьте их адрес и завещайте это все родным и знакомым и лечитесь у тех кому верите - бабкам с заговорами, нетрадиционщикам типа гомеопатии, переквалифицировавшимся юристам и металлургам

Бабки с заговорами - это по крайней мере безопасно и весело. :)


А еще и как эффективно
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:41

  tumos написав:Что дают публичные шоу с показом процедуры вакцинации первых лиц государств ? Тут циничный, хитрый Гордон прав. Вводить могут и физраствор. Никто не может проверить достоверность происходящего. Кроме того надо понимать, что мероприятия по охране первых лиц имеют свои протоколы. Это касается и Трампа и Макрона... Они президенты такие, пропускают вперед медиков. ) Кстати не только медиков. Я не вижу их в первых рядах войск под Дебальцево, Триполи, Багдаде ...

Та только про Вторую Мировую и недооценённый вклад вспоминать и осталось, и про то, что теперь и мальчики и девочки одеваются одинаково...
А где-то там в Boston Dynamics Новогодняя вечеринка, выпендрежники хреновы )))
С Новым Годом! Мир может выпендрежно идти к успеху, не надо бояться, нам всем разумности и не только воспоминаний про 300 лет тому назад ;)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:46

andrein
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:55

  freeze написав:Вопрос достаточно спорный. Как говорится не хочу никого обидеть, но среди учителей, полицейских, чиновников и еще нескольких десятков категорий количество людей с низкой квалификацией или низкими моральными ценностями(это не относится к учителям) возможно еще больше, чем у врачей.

Но от них напрямую не зависит жизнь, в этом разница. А чего к учителям не относится, многие туда идут, чтоб детьми покомандовать, потому что больше некем командовать.
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:59

  fler написав:
  lapay написав: По данным врача, самым частым симптомом после перенесенной инфекции является слабость, от нее страдают 97,1%. Далее следует симптом подавленности, депрессивного состояния — 86,8%. Третьим по распространенности стал так называемый туман в голове (brain fog), который сопровождается неясным сознанием, неспособностью сформулировать мысль — таких 83%. Головная боль была выявлена у 77,4%. Боли во всем теле — 77,4%. Трудности при дыхании испытывают 73,3%. Ощущение сердцебиения есть у 71,3%. Бессонница — у 71,3%. Отсутствие аппетита — у 63%. Выпадение волос — 52,9%. Нет обоняния у 35,2%. Потеряны вкусовые ощущения у 27,9%.

Что же Хирахата советует делать с этими негараздами :roll:

По-моему, он просто лохматит бабушку и создает хайп. После легкой формы обычно идет полное выздоровление, так что у кого легкая форма, тем грех жаловаться.
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