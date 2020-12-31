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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 гру, 2020 15:38
safonovstanislav написав: freeze написав:
...В каждой профессии, есть рвачи, глупцы, неудачники и лентяи...
Проблема в том, что, среди медиков в Украине, людей с низкой квалификацией и низкими моральными ценностями - слишком большая концентрация. Что, не удивительно, при текущих зарплатах
Вопрос достаточно спорный. Как говорится не хочу никого обидеть, но среди учителей, полицейских, чиновников и еще нескольких десятков категорий количество людей с низкой квалификацией или низкими моральными ценностями(это не относится к учителям) возможно еще больше, чем у врачей.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 15:48
lapay написав:«То есть подавляющее большинство (80,69%) — это молодые люди до 40–50 лет. Иными словами, как раз та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания», — пояснил Хирахата.
Возможно, это связано с тем, что в этой категории людей меньше всего безработных. Люди постоянно заняты, меньше уделяют внимания здоровью.
Как известно, от работы кони дохнут.
lapay написав:
По данным врача, самым частым симптомом после перенесенной инфекции является слабость, от нее страдают 97,1%. Далее следует симптом подавленности, депрессивного состояния — 86,8%. Третьим по распространенности стал так называемый туман в голове (brain fog), который сопровождается неясным сознанием, неспособностью сформулировать мысль — таких 83%. Головная боль была выявлена у 77,4%. Боли во всем теле — 77,4%. Трудности при дыхании испытывают 73,3%. Ощущение сердцебиения есть у 71,3%. Бессонница — у 71,3%. Отсутствие аппетита — у 63%. Выпадение волос — 52,9%. Нет обоняния у 35,2%. Потеряны вкусовые ощущения у 27,9%.
Что же Хирахата советует делать с этими негараздами
От себя могу посоветовать два мощных средства для женщин - шоппинг и салонные процедуры (педикюр, маникюр, шугаринг и т.д что кому нравится).
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Додано: Чет 31 гру, 2020 16:00
freeze написав: safonovstanislav написав: freeze написав:
...В каждой профессии, есть рвачи, глупцы, неудачники и лентяи...
Проблема в том, что, среди медиков в Украине, людей с низкой квалификацией и низкими моральными ценностями - слишком большая концентрация. Что, не удивительно, при текущих зарплатах
Вопрос достаточно спорный. Как говорится не хочу никого обидеть, но среди учителей, полицейских, чиновников и еще нескольких десятков категорий количество людей с низкой квалификацией или низкими моральными ценностями(это не относится к учителям) возможно еще больше, чем у врачей.
Бесспорно. Нужно это просто принять и учитывать.
Тех денег, которые мы НЕ платим за медстраховку, хватит на просто колоссальное повышение качества жизни. Что, в принципе видно по к-ву дорогих машин на улицах Украины и особняков-дворцов в частном секторе, по сравнению с той же, обложенной налогами и страховками, Европой. Но, если заболел, то вам конец, если не отложили деньги на лечение в Шарите, что, оказывается тоже не панацея
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Додано: Чет 31 гру, 2020 16:08
andrein написав: shapo написав: andrein написав:
Общаясь с врачами, нужно всегда быть начеку, иначе вы рискуете стать их постоянным клиентом.
Так зачем тогда вообще к ним обращаетесь?
Забудьте их адрес и завещайте это все родным и знакомым и лечитесь у тех кому верите - бабкам с заговорами, нетрадиционщикам типа гомеопатии, переквалифицировавшимся юристам и металлургам
Бабки с заговорами - это по крайней мере безопасно и весело.
А еще и как эффективно
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Чет 31 гру, 2020 16:41
tumos написав:
Что дают публичные шоу с показом процедуры вакцинации первых лиц государств ? Тут циничный, хитрый Гордон прав. Вводить могут и физраствор. Никто не может проверить достоверность происходящего. Кроме того надо понимать, что мероприятия по охране первых лиц имеют свои протоколы. Это касается и Трампа и Макрона... Они президенты такие, пропускают вперед медиков. ) Кстати не только медиков. Я не вижу их в первых рядах войск под Дебальцево, Триполи, Багдаде ...
Та только про Вторую Мировую и недооценённый вклад вспоминать и осталось, и про то, что теперь и мальчики и девочки одеваются одинаково...
А где-то там в Boston Dynamics Новогодняя вечеринка, выпендрежники хреновы )))
С Новым Годом! Мир может выпендрежно идти к успеху, не надо бояться, нам всем разумности и не только воспоминаний про 300 лет тому назад
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Додано: Чет 31 гру, 2020 16:46
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Додано: Чет 31 гру, 2020 16:55
freeze написав:
Вопрос достаточно спорный. Как говорится не хочу никого обидеть, но среди учителей, полицейских, чиновников и еще нескольких десятков категорий количество людей с низкой квалификацией или низкими моральными ценностями(это не относится к учителям) возможно еще больше, чем у врачей.
Но от них напрямую не зависит жизнь, в этом разница. А чего к учителям не относится, многие туда идут, чтоб детьми покомандовать, потому что больше некем командовать.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 16:59
fler написав: lapay написав:
По данным врача, самым частым симптомом после перенесенной инфекции является слабость, от нее страдают 97,1%. Далее следует симптом подавленности, депрессивного состояния — 86,8%. Третьим по распространенности стал так называемый туман в голове (brain fog), который сопровождается неясным сознанием, неспособностью сформулировать мысль — таких 83%. Головная боль была выявлена у 77,4%. Боли во всем теле — 77,4%. Трудности при дыхании испытывают 73,3%. Ощущение сердцебиения есть у 71,3%. Бессонница — у 71,3%. Отсутствие аппетита — у 63%. Выпадение волос — 52,9%. Нет обоняния у 35,2%. Потеряны вкусовые ощущения у 27,9%.
Что же Хирахата советует делать с этими негараздами
По-моему, он просто лохматит бабушку и создает хайп. После легкой формы обычно идет полное выздоровление, так что у кого легкая форма, тем грех жаловаться.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 18:01
andrein написав:
Такі відео краще хоча б з мінімальним описом давати, тоді хоч хтось подивиться Вакцина от коронавируса: нужна ли она вообще?
Отвечает Микробиолог и вирусолог, кандидат биологических наук НАН Украины Надежда Жолобак
0:55 - "чипирование" и вакцинация;
2:17 - в Украине коронавирусную вакцину не разрабатывают;
2:50 - в чем смысл вакцинирования и как работает вакцина;
5:40 - вопрос создания противокоронавирусной вакцины;
8:40 - как работает ДНК-вакцина;
10:00 - к применению вакцин нужно подходить осознанно в каждом конкретном случае;
10:34 - когда прививка - это стрельба из пушки по воробьям;
15:45 - вакцинирование пожилых людей;
17:08 - почему карантинная изоляция населения дала впоследствии плохой результат;
18:45 - может ли ультрафиолет и сухая погода предупредить заражение коронавирусом?
22:28 - социальное дистанцирование на пляже - имеет ли смысл?
23:20 - отдаленные последствия карантина будут проявляться ещё долго;
25:40 - что может породить новую волну коронавируса;
28:13 - как формируются антитела к коронавирусам;
32:40 - как укрепить иммунитет;
34:17 - необходимость вакцинации рассчитывается по формулам;
35:25 - чрезмерное вакцинирование.
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