"Дело врачей" 1952-1953 годов было политическим и не нужно его путать с современностью.
У меня мать и сестра - медицинские работники, поэтому заведомо предвзятого отношения к ним нет.
Особенно тяжело переживала перерождение своих коллег в 1990-х годах мать, которая к тому времени ушла на пенсию, а сестра сейчас вынуждена скрывать свою ненависть к некоторым из них.
Так они же, кроме клятвы Гиппократа, еще и военнообязанные.
И неужели Вы, если приходилось водить по воздушным трассам самолеты, не ограничивались денежным обеспечением и требовали, чтобы Вам с эшелона 9600-10100 метров за пролет зоны ответственности еще доплачивали?