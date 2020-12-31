freeze написав:Тема врачей-убийц, смотрю таки с 1952 года не затухает в мозге определённой прослойки граждан
"Дело врачей" 1952-1953 годов было политическим и не нужно его путать с современностью. У меня мать и сестра - медицинские работники, поэтому заведомо предвзятого отношения к ним нет. Особенно тяжело переживала перерождение своих коллег в 1990-х годах мать, которая к тому времени ушла на пенсию, а сестра сейчас вынуждена скрывать свою ненависть к некоторым из них.
shapo написав:Так зачем тогда вообще к ним обращаетесь? Забудьте их адрес...
Так они же, кроме клятвы Гиппократа, еще и военнообязанные. И неужели Вы, если приходилось водить по воздушным трассам самолеты, не ограничивались денежным обеспечением и требовали, чтобы Вам с эшелона 9600-10100 метров за пролет зоны ответственности еще доплачивали?
З роком вакцинації,шановне товариство!)) Рік розпочинаємо такими цифрами по "чіпізації": Ізраїль беззаперечний лідер, тому бажаю, щоб наше вище єврейське керівництво взяло приклад і не відставало. А поки що лише спостерігаємо за статистикою https://ourworldindata.org/grapher/covi ... gion=World