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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
45
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 21:34

  freeze написав:Тема врачей-убийц, смотрю таки с 1952 года не затухает в мозге определённой прослойки граждан

"Дело врачей" 1952-1953 годов было политическим и не нужно его путать с современностью.
У меня мать и сестра - медицинские работники, поэтому заведомо предвзятого отношения к ним нет.
Особенно тяжело переживала перерождение своих коллег в 1990-х годах мать, которая к тому времени ушла на пенсию, а сестра сейчас вынуждена скрывать свою ненависть к некоторым из них.

  shapo написав:Так зачем тогда вообще к ним обращаетесь?
Забудьте их адрес...

Так они же, кроме клятвы Гиппократа, еще и военнообязанные.
И неужели Вы, если приходилось водить по воздушным трассам самолеты, не ограничивались денежным обеспечением и требовали, чтобы Вам с эшелона 9600-10100 метров за пролет зоны ответственности еще доплачивали?

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a05#Text
https://zik.ua/ru/news/2019/05/02/ti_ub ... ak_1563963
https://news.obozrevatel.com/ukr/societ ... shvili.htm
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 10:51

З роком вакцинації,шановне товариство!))
Рік розпочинаємо такими цифрами по "чіпізації":
Зображення
Ізраїль беззаперечний лідер, тому бажаю, щоб наше вище єврейське керівництво взяло приклад і не відставало.
А поки що лише спостерігаємо за статистикою
https://ourworldindata.org/grapher/covi ... gion=World
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:03

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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Индия одобрила вакцину AstraZeneca. То есть это уже пятая по счету вакцина, одобренная для применения более чем в одной стране.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 17:53

  freeze написав:Индия одобрила вакцину AstraZeneca. То есть это уже пятая по счету вакцина, одобренная для применения более чем в одной стране.

Индия - крупнейший производитель, она всё вакцины одобрит и запустит в печать ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:11

Як зустрічав новий рік Нью Йорк та Вухан.
«Могутня Америка» та Китай в одній картинці.
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Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:52

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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:24

  stryzhko написав:З роком вакцинації,шановне товариство!))
Рік розпочинаємо такими цифрами по "чіпізації":
Зображення
Ізраїль беззаперечний лідер, тому бажаю, щоб наше вище єврейське керівництво взяло приклад і не відставало.
А поки що лише спостерігаємо за статистикою
https://ourworldindata.org/grapher/covi ... gion=World


)) за Израиль только за два дня 31 и 1 января провакцинировал (первой дозой) 2,37 % процента населения и достиг цифры свыше 11 %, невероятно чёткая организация процесса и дисциплина населения, видимо надоело им в локдаунах сидеть. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:44

Таїланд забороняє їжу та журнали на внутрішніх рейсах, намагаючись зупинити поширення коронавірусу


Тут уже была новость, про то, что Китай почти остановил импорт рыбы из РФ из-за возбудителя ковида, так что "не переключайтесь" :)
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 21:22

  Ukrainian написав:Як зустрічав новий рік Нью Йорк та Вухан.
«Могутня Америка» та Китай в одній картинці.
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Странно ....
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