Ukrainian написав:Як зустрічав новий рік Нью Йорк та Вухан. «Могутня Америка» та Китай в одній картинці.
Странно ....
Странно что в условиях диктатуры на улицах людей больше чем в условиях демократии
Китай - страна, победившая коронавирус, почему они не могут устроить гуляния? В США только за вчера 3500 человек умерло от коронавируса. Не все хотят играть в русскую рулетку. Поэтому такие разные картинки.
freeze написав: Китай - страна, победившая коронавирус, почему они не могут устроить гуляния? В США только за вчера 3500 человек умерло от коронавируса. Не все хотят играть в русскую рулетку. Поэтому такие разные картинки.
победившая? 100% китайцев привиты от короны?
если брать статистику то мы тоже страна победившая коронавирус, но точно так же можно всех умерших за вчера записать в жертвы коронавируса. Ну разве что кроме жертв ДТП.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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freeze написав: Китай - страна, победившая коронавирус, почему они не могут устроить гуляния? В США только за вчера 3500 человек умерло от коронавируса. Не все хотят играть в русскую рулетку. Поэтому такие разные картинки.
победившая? 100% китайцев привиты от короны?
если брать статистику то мы тоже страна победившая коронавирус, но точно так же можно всех умерших за вчера записать в жертвы коронавируса. Ну разве что кроме жертв ДТП.
100 процентов китайцев не болеют сейчас коронавирусом, поэтому и страна победившая коронавирус. Американская медицина лучше знает кого и куда записывать, имхо. Им еще советов из Украины не хватает от бедных родственников У меня как раз вчера товарищ Новый год встретил на кислороде в 10-й горбольнице, законченный ковидиот был, сейчас перевоспитывается. 55 процентов поражение лёгких, видимо после ДТП
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 01 січ, 2021 22:13, всього редагувалось 1 раз.
Ага по 3500 нових трупів кожен день, хвалебна американська медицина В Китаї за всю епідемію менше було ніж в США за день.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
vitaliy_berdinskikh написав:Странно что в условиях диктатуры на улицах людей больше чем в условиях демократии
Бояться американці місцевих копів того і тихо.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ага по 3500 нових трупів кожен день, хвалебна американська медицина В Китаї за всю епідемію менше було ніж в США за день.
Так мы немало видео посмотрели, когда китайские полицейские ковидиотов без маски из автобусов вынимали и жестко наказывали телесно. Все перевоспитались. Думаю, что медицина тут играет третью роль. Пока. Но вакцинами поправят положение к лучшему американцы, тут я не сомневаюсь в них.
freeze написав:100 процентов китайцев не болеют сейчас коронавирусом, поэтому и страна победившая коронавирус.
Согласно верований ковидиотов это невозможно потому что короно-талмуд говорит что даже переболевшие могут по новой заболеть, да и вааще именитета хватает от силы на пол года, а сейчас год от начала эпидемии именно в Китае.
freeze написав: У меня как раз вчера товарищ Новый год встретил на кислороде в 10-й горбольнице, законченный ковидиот был, сейчас перевоспитывается. 55 процентов поражение лёгких, видимо после ДТП
А в Китае теперь это просто воспаление лёгких как и было всегда до декабря 2019.
У меня знакомая умерла в 2018 и никто Харьков не закрывал и локдауны не вводил по этому поводу.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в П'ят 01 січ, 2021 22:20, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
freeze написав:100 процентов китайцев не болеют сейчас коронавирусом, поэтому и страна победившая коронавирус.
Согласно верований ковидиотов это невозможно потому что короно-талмуд говорит что даже переболевшие могут по новой заболеть, да и вааще именитета хватает от силы на пол года, а сейчас год от начала эпидемии именно в Китае.
Так коронавируса внутри Китая нет, откуда они могут заболеть, от святого духа ?))) Отсекают на границах, вон даже рыбу проверяют в портах.