Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:17

freeze написав: 100 процентов китайцев не болеют сейчас коронавирусом, поэтому и страна победившая коронавирус.

100 процентов китайцев не болеют сейчас коронавирусом, поэтому и страна победившая коронавирус.

freeze написав:

У меня как раз вчера товарищ Новый год встретил на кислороде в 10-й горбольнице, законченный ковидиот был, сейчас перевоспитывается.

55 процентов поражение лёгких, видимо после ДТП У меня как раз вчера товарищ Новый год встретил на кислороде в 10-й горбольнице, законченный ковидиот был, сейчас перевоспитывается.55 процентов поражение лёгких, видимо после ДТП

Согласно верований ковидиотов это невозможно потому что короно-талмуд говорит что даже переболевшие могут по новой заболеть, да и вааще именитета хватает от силы на пол года, а сейчас год от начала эпидемии именно в Китае.А в Китае теперь это просто воспаление лёгких как и было всегда до декабря 2019.У меня знакомая умерла в 2018 и никто Харьков не закрывал и локдауны не вводил по этому поводу.