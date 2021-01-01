RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2535253625372538>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
45
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 21:31

  moldashavanin написав:
  Ukrainian написав:Як зустрічав новий рік Нью Йорк та Вухан.
«Могутня Америка» та Китай в одній картинці.
Зображення


Странно ....

Странно что в условиях диктатуры на улицах людей больше чем в условиях демократии
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2557
З нами з: 06.08.19
Подякував: 612 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 21:41

  vitaliy_berdinskikh написав:
  moldashavanin написав:
  Ukrainian написав:Як зустрічав новий рік Нью Йорк та Вухан.
«Могутня Америка» та Китай в одній картинці.
Зображення


Странно ....

Странно что в условиях диктатуры на улицах людей больше чем в условиях демократии


Китай - страна, победившая коронавирус, почему они не могут устроить гуляния?
В США только за вчера 3500 человек умерло от коронавируса. Не все хотят играть в русскую рулетку.
Поэтому такие разные картинки.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19712
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4711 раз.
Подякували: 7454 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 21:59

  freeze написав:
Китай - страна, победившая коронавирус, почему они не могут устроить гуляния?
В США только за вчера 3500 человек умерло от коронавируса. Не все хотят играть в русскую рулетку.
Поэтому такие разные картинки.

победившая? 100% китайцев привиты от короны?

если брать статистику то мы тоже страна победившая коронавирус, но точно так же можно всех умерших за вчера записать в жертвы коронавируса. Ну разве что кроме жертв ДТП.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2557
З нами з: 06.08.19
Подякував: 612 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:08

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:
Китай - страна, победившая коронавирус, почему они не могут устроить гуляния?
В США только за вчера 3500 человек умерло от коронавируса. Не все хотят играть в русскую рулетку.
Поэтому такие разные картинки.

победившая? 100% китайцев привиты от короны?

если брать статистику то мы тоже страна победившая коронавирус, но точно так же можно всех умерших за вчера записать в жертвы коронавируса. Ну разве что кроме жертв ДТП.


100 процентов китайцев не болеют сейчас коронавирусом, поэтому и страна победившая коронавирус.
Американская медицина лучше знает кого и куда записывать, имхо. Им еще советов из Украины не хватает от бедных родственников :mrgreen:
У меня как раз вчера товарищ Новый год встретил на кислороде в 10-й горбольнице, законченный ковидиот был, сейчас перевоспитывается.
55 процентов поражение лёгких, видимо после ДТП :mrgreen:
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 01 січ, 2021 22:13, всього редагувалось 1 раз.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19712
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4711 раз.
Подякували: 7454 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Американская медицина лучше знает

Ага по 3500 нових трупів кожен день, хвалебна американська медицина
В Китаї за всю епідемію менше було ніж в США за день.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9437
З нами з: 18.06.08
Подякував: 26 раз.
Подякували: 657 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliy_berdinskikh написав:Странно что в условиях диктатуры на улицах людей больше чем в условиях демократии

Бояться американці місцевих копів того і тихо.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9437
З нами з: 18.06.08
Подякував: 26 раз.
Подякували: 657 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:14

З Новим роком і з Днем народження Степана Бандери!
Слава Україні!
Смерть москалям!
:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9126
З нами з: 14.11.11
Подякував: 364 раз.
Подякували: 4146 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:15

  Ukrainian написав:
  freeze написав:Американская медицина лучше знает

Ага по 3500 нових трупів кожен день, хвалебна американська медицина
В Китаї за всю епідемію менше було ніж в США за день.


Так мы немало видео посмотрели, когда китайские полицейские ковидиотов без маски из автобусов вынимали и жестко наказывали телесно. Все перевоспитались.
Думаю, что медицина тут играет третью роль. Пока. Но вакцинами поправят положение к лучшему американцы, тут я не сомневаюсь в них.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19712
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4711 раз.
Подякували: 7454 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:17

  freeze написав:100 процентов китайцев не болеют сейчас коронавирусом, поэтому и страна победившая коронавирус.

Согласно верований ковидиотов это невозможно потому что короно-талмуд говорит что даже переболевшие могут по новой заболеть, да и вааще именитета хватает от силы на пол года, а сейчас год от начала эпидемии именно в Китае.

  freeze написав:
У меня как раз вчера товарищ Новый год встретил на кислороде в 10-й горбольнице, законченный ковидиот был, сейчас перевоспитывается.
55 процентов поражение лёгких, видимо после ДТП :mrgreen:

А в Китае теперь это просто воспаление лёгких как и было всегда до декабря 2019.

У меня знакомая умерла в 2018 и никто Харьков не закрывал и локдауны не вводил по этому поводу.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в П'ят 01 січ, 2021 22:20, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2557
З нами з: 06.08.19
Подякував: 612 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:19

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:100 процентов китайцев не болеют сейчас коронавирусом, поэтому и страна победившая коронавирус.

Согласно верований ковидиотов это невозможно потому что короно-талмуд говорит что даже переболевшие могут по новой заболеть, да и вааще именитета хватает от силы на пол года, а сейчас год от начала эпидемии именно в Китае.


Так коронавируса внутри Китая нет, откуда они могут заболеть, от святого духа ?)))
Отсекают на границах, вон даже рыбу проверяют в портах.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19712
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4711 раз.
Подякували: 7454 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
  #<1 ... 2535253625372538>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Автор77, osafly, patrikk і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7349 1710955
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 січ, 2021 19:14
proftpd66

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (92107)
01.01.2021 22:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.