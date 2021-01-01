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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2535253625372538

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
45
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Но вакцинами поправят положение к лучшему американцы, тут я не сомневаюсь в них.

Ага. Поки всіх про вакцинують (їх місцевий гуру епідеміолог ніяк не може визначиться з цифрою привитих для групового імунітету то казав 70% зараз уже каже 85%) то або більше перехворіє або вірус мутує ще більше і вакцина буде до мягкого місця.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:22

  freeze написав:
Так коронавируса внутри Китая нет, откуда они могут заболеть, от святого духа ?)))

Вот что крест животворящий делает!(с)

Или ещё такой вариант: " … И вы говорите".
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:25

  Ukrainian написав:
  freeze написав:Но вакцинами поправят положение к лучшему американцы, тут я не сомневаюсь в них.

Ага. Поки всіх про вакцинують (їх місцевий гуру епідеміолог ніяк не може визначиться з цифрою привитих для групового імунітету то казав 70% зараз уже каже 85%) то або більше перехворіє або вірус мутує ще більше і вакцина буде до мягкого місця.


Если не считать детей, то 85 процентов населения - это всё взрослое население поголовно.
Имхо, 55 процентов вакцинированных приведут к неминуемому затуханию эпидемии, поскольку коэффициент передачи будет меньше единицы. У нас, если не ошибаюсь корью привито процентов 70 максимум, и только единичные случаи, хотя корь по сравнению с коронавирусом гораздо более заразна.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:31

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:
Так коронавируса внутри Китая нет, откуда они могут заболеть, от святого духа ?)))


Или ещё такой вариант: " … И вы говорите".


Китайцы летают и ездят в другие страны, хотя сейчас и в меньшем объёме, попадая под контроль в аэропортах и на границах. Как-то я не слышал о случаях, когда ловили приехавших китайских коронавирусников в других странах.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Китайцы летают и ездят в другие страны, хотя сейчас и в меньшем объёме, попадая под контроль в аэропортах и на границах. Как-то я не слышал о случаях, когда ловили приехавших китайских коронавирусников в других странах.

Вони, через одного хворого, все п'ятимільойнне місто ганяють на ПЛР-тести. У нас би заслужені юристи і прості ковід..дисіденти такий би хай підняли, про рептлоїдів і права людини, якби в нас так змушували, що заглушили б новорічні салюти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:У нас, если не ошибаюсь корью привито процентов 70 максимум, и только единичные случаи, хотя корь по сравнению с коронавирусом гораздо более заразна.

Там вакцина нормальна з реальними 98% захисту а не «сира» як тут
Плюс збудник кіру не мутує так енергічно
Сценарій в Африці чи де інде де не вакциновано вірус мутував і має здатність обійти вакцини
Яка тоді різниця що в штатах чи Ізраїлі половина вакцинованих. Вони ж не зможуть країни на замку вічно тримати
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:43

  stm написав:А где-то там в Boston Dynamics Новогодняя вечеринка, выпендрежники хреновы )))
С Новым Годом! Мир может выпендрежно идти к успеху, не надо бояться, нам всем разумности и не только воспоминаний про 300 лет тому назад ;)


Boston Dynamics имеет право выпендриваться. Они совсем скоро изменят нашу жизнь до неузнаваемости. Это жесть и зашквар. :?

Libo
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