Ага. Поки всіх про вакцинують (їх місцевий гуру епідеміолог ніяк не може визначиться з цифрою привитих для групового імунітету то казав 70% зараз уже каже 85%) то або більше перехворіє або вірус мутує ще більше і вакцина буде до мягкого місця.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ага. Поки всіх про вакцинують (їх місцевий гуру епідеміолог ніяк не може визначиться з цифрою привитих для групового імунітету то казав 70% зараз уже каже 85%) то або більше перехворіє або вірус мутує ще більше і вакцина буде до мягкого місця.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:22
Вот что крест животворящий делает!(с)
Или ещё такой вариант: " … И вы говорите".
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:25
Если не считать детей, то 85 процентов населения - это всё взрослое население поголовно.
Имхо, 55 процентов вакцинированных приведут к неминуемому затуханию эпидемии, поскольку коэффициент передачи будет меньше единицы. У нас, если не ошибаюсь корью привито процентов 70 максимум, и только единичные случаи, хотя корь по сравнению с коронавирусом гораздо более заразна.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:31
Китайцы летают и ездят в другие страны, хотя сейчас и в меньшем объёме, попадая под контроль в аэропортах и на границах. Как-то я не слышал о случаях, когда ловили приехавших китайских коронавирусников в других странах.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:35
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вони, через одного хворого, все п'ятимільойнне місто ганяють на ПЛР-тести. У нас би заслужені юристи і прості ковід..дисіденти такий би хай підняли, про рептлоїдів і права людини, якби в нас так змушували, що заглушили б новорічні салюти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Там вакцина нормальна з реальними 98% захисту а не «сира» як тут
Плюс збудник кіру не мутує так енергічно
Сценарій в Африці чи де інде де не вакциновано вірус мутував і має здатність обійти вакцини
Яка тоді різниця що в штатах чи Ізраїлі половина вакцинованих. Вони ж не зможуть країни на замку вічно тримати
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:43
Boston Dynamics имеет право выпендриваться. Они совсем скоро изменят нашу жизнь до неузнаваемости. Это жесть и зашквар.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:15
Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:55
Женщина в Великобритании была арестована полицией после того, как сняла видео в почти полностью пустой больнице и разместила его в Интернете.
На видео женщина идёт по практически пустым коридорам и снимает пустые палаты в Королевской больнице Глостершира.
«Это позор… люди в нашей стране отчаянно ждут лечения, лечения рака, сердечных заболеваний. Честно говоря, это меня так злит», — говорит она, снимая ряд пустых стульев для ожидания.
Женщина была потрясена тем, насколько тихо в больнице, сказав, что ожидала, что «вокруг будет ещё несколько человек, но там абсолютно никого нет».
А вот и само видео:
Додано: Суб 02 січ, 2021 00:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Как пишут в комментах, это физиотерапевтическое отделение, оно не предназначено ни для лечения коронавирусников, ни для лечения тяжёлых больных, ни для лечения рака.
Чем для нас важно это видео ?
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