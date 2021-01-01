Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:55

Женщина в Великобритании была арестована полицией после того, как сняла видео в почти полностью пустой больнице и разместила его в Интернете.На видео женщина идёт по практически пустым коридорам и снимает пустые палаты в Королевской больнице Глостершира.«Это позор… люди в нашей стране отчаянно ждут лечения, лечения рака, сердечных заболеваний. Честно говоря, это меня так злит», — говорит она, снимая ряд пустых стульев для ожидания.Женщина была потрясена тем, насколько тихо в больнице, сказав, что ожидала, что «вокруг будет ещё несколько человек, но там абсолютно никого нет».А вот и само видео: