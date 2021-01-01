Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2536253725382539 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 33% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 43% 45 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 19 Всього голосів : 104 Додано: Суб 02 січ, 2021 00:24 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ukrainian написав: freeze написав: У нас, если не ошибаюсь корью привито процентов 70 максимум, и только единичные случаи, хотя корь по сравнению с коронавирусом гораздо более заразна. У нас, если не ошибаюсь корью привито процентов 70 максимум, и только единичные случаи, хотя корь по сравнению с коронавирусом гораздо более заразна.

Там вакцина нормальна з реальними 98% захисту а не «сира» як тут

Плюс збудник кіру не мутує так енергічно

Сценарій в Африці чи де інде де не вакциновано вірус мутував і має здатність обійти вакцини

Яка тоді різниця що в штатах чи Ізраїлі половина вакцинованих. Вони ж не зможуть країни на замку вічно тримати Там вакцина нормальна з реальними 98% захисту а не «сира» як тутПлюс збудник кіру не мутує так енергічноСценарій в Африці чи де інде де не вакциновано вірус мутував і має здатність обійти вакциниЯка тоді різниця що в штатах чи Ізраїлі половина вакцинованих. Вони ж не зможуть країни на замку вічно тримати



Все используемые сейчас вакцины разрабатывались в феврале-апреле 2020 года, сейчас уже начался 2021 год, были тысячи мутаций, и все нормально, беспокойство о неведомой какой-то мутации, которая будет неуловимо ускользать от вакцин сильно преувеличено и ничем не подтверждено. Все используемые сейчас вакцины разрабатывались в феврале-апреле 2020 года, сейчас уже начался 2021 год, были тысячи мутаций, и все нормально, беспокойство о неведомой какой-то мутации, которая будет неуловимо ускользать от вакцин сильно преувеличено и ничем не подтверждено. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19714 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4711 раз. Подякували: 7454 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 00:26 freeze написав: andrein написав: Женщина в Великобритании была арестована полицией после того, как сняла видео в почти полностью пустой больнице и разместила его в Интернете.



На видео женщина идёт по практически пустым коридорам и снимает пустые палаты в Королевской больнице Глостершира.



«Это позор… люди в нашей стране отчаянно ждут лечения, лечения рака, сердечных заболеваний. Честно говоря, это меня так злит», — говорит она, снимая ряд пустых стульев для ожидания.



Женщина была потрясена тем, насколько тихо в больнице, сказав, что ожидала, что «вокруг будет ещё несколько человек, но там абсолютно никого нет».



А вот и само видео:

https://mobile.twitter.com/mikeylusmusi ... ospital%2F Женщина в Великобритании была арестована полицией после того, как сняла видео в почти полностью пустой больнице и разместила его в Интернете.На видео женщина идёт по практически пустым коридорам и снимает пустые палаты в Королевской больнице Глостершира.«Это позор… люди в нашей стране отчаянно ждут лечения, лечения рака, сердечных заболеваний. Честно говоря, это меня так злит», — говорит она, снимая ряд пустых стульев для ожидания.Женщина была потрясена тем, насколько тихо в больнице, сказав, что ожидала, что «вокруг будет ещё несколько человек, но там абсолютно никого нет».А вот и само видео:



Как пишут в комментах, это физиотерапевтическое отделение, оно не предназначено ни для лечения коронавирусников, ни для лечения тяжёлых больных, ни для лечения рака.

Чем для нас важно это видео ? Как пишут в комментах, это физиотерапевтическое отделение, оно не предназначено ни для лечения коронавирусников, ни для лечения тяжёлых больных, ни для лечения рака.Чем для нас важно это видео ?

Та я тоже понять не могу , вроде дурочка, а полиция считает, что преступница. Но людям нравится - 337 тыс просмотров. 4,7 тыс лайков.

Понимают. Та я тоже понять не могу , вроде дурочка, а полиция считает, что преступница. Но людям нравится - 337 тыс просмотров. 4,7 тыс лайков.Понимают. andrein

Повідомлень: 967 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 00:36 Re: Эпидемия коронавируса в мире freeze написав: и все нормально, беспокойство о неведомой какой-то мутации, которая будет неуловимо ускользать от вакцин и все нормально, беспокойство о неведомой какой-то мутации, которая будет неуловимо ускользать от вакцин

Поки не про вакцинують хоча б половину в ти х ще США, це все вилами по воді писана «ефективність» Поки не про вакцинують хоча б половину в ти х ще США, це все вилами по воді писана «ефективність» Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9439 З нами з: 18.06.08 Подякував: 26 раз. Подякували: 657 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 00:53 lapay написав: freeze написав: Китайцы летают и ездят в другие страны, хотя сейчас и в меньшем объёме, попадая под контроль в аэропортах и на границах. Как-то я не слышал о случаях, когда ловили приехавших китайских коронавирусников в других странах. Китайцы летают и ездят в другие страны, хотя сейчас и в меньшем объёме, попадая под контроль в аэропортах и на границах. Как-то я не слышал о случаях, когда ловили приехавших китайских коронавирусников в других странах.

Вони, через одного хворого, все п'ятимільойнне місто ганяють на ПЛР-тести. У нас би заслужені юристи і прості ковід..дисіденти такий би хай підняли, про рептлоїдів і права людини, якби в нас так змушували, що заглушили б новорічні салюти. Вони, через одного хворого, все п'ятимільойнне місто ганяють на ПЛР-тести. У нас би заслужені юристи і прості ковід..дисіденти такий би хай підняли, про рептлоїдів і права людини, якби в нас так змушували, що заглушили б новорічні салюти.

lapay, я раджу Вам прочитати і замислитися над діалогом про печеру із книги Платона "Держава":



http://old.cowo.guru/cowo-knygy-plato-republic-review/



"... В печері знаходяться люди, на яких з дитинства надіті кайдани, що не дозволяють їм рухатися. Їхні тіла повернуті проти світла і єдине, що вони бачать – це тіні від людей та предметів, які проходять повз печери. Саме ці тіні люди в печері і вважають справжніми речами, навіть не замислюючись, що їх відкидає щось інше.



Одначе один із в'язнів звільнився з кайданів, вийшов із печери і побачив реальний світ, зрозумівши, що все, що він вважав реальністю до цього, було лише її відображенням. Він повертається в печеру і намагається звільнити інших полонених. Проте, вони чинять супротив, не вірять йому, вважають, що той збожеволів і навіть намагаються вбити його...".



https://www.youtube.com/watch?v=CudOAUtcs8w



https://www.youtube.com/watch?v=g5Mav5iZItY , я раджу Вам прочитати і замислитися надіз книги Платона"... В печері знаходяться люди, на яких, що не дозволяють їм рухатися. Їхні тіла повернуті проти світла і єдине, що вони бачать – це тіні від людей та предметів, які проходять повз печери. Саме ці тіні люди в печері і вважають справжніми речами, навіть не замислюючись, що їх відкидає щось інше.Одначе один із в'язнів звільнився з кайданів, вийшов із печери і побачив реальний світ, зрозумівши, що все, що він вважав реальністю до цього, було лише її відображенням. Востаннє редагувалось Igneus в Суб 02 січ, 2021 02:58, всього редагувалось 1 раз. Igneus Повідомлень: 874 З нами з: 29.08.18 Подякував: 372 раз. Подякували: 415 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 00:57 Ukrainian написав: freeze написав: и все нормально, беспокойство о неведомой какой-то мутации, которая будет неуловимо ускользать от вакцин и все нормально, беспокойство о неведомой какой-то мутации, которая будет неуловимо ускользать от вакцин

Поки не про вакцинують хоча б половину в ти х ще США, це все вилами по воді писана «ефективність» Поки не про вакцинують хоча б половину в ти х ще США, це все вилами по воді писана «ефективність»



По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 234,2.

Т.е. за год в городе-миллионнике умерло 234 чела, т.е. меньше одного человека в день или 0.0234% населения. Даже если провакцинировать 100% населения и за год умрет еще 234 чела, то можно будет считать что вакцина эффективна на 99,9766 %.

Вот такая математика.

Разработчики вакцин получат медали, фармкомпании прибыль, а люди - уверенность в завтрашнем дне.

А через пару лет можно будет начинать борьбу с последствиями поголовной вакцинации не изученной до конца вакциной . По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 234,2.Т.е. за год в городе-миллионнике умерло 234 чела, т.е. меньше одного человека в день или 0.0234% населения. Даже если провакцинировать 100% населения и за год умрет еще 234 чела, то можно будет считать что вакцина эффективна на 99,9766 %.Вот такая математика.Разработчики вакцин получат медали, фармкомпании прибыль, а люди - уверенность в завтрашнем дне.А через пару лет можно будет начинать борьбу с последствиями поголовной вакцинации не изученной до конца вакциной . andrein

Повідомлень: 967 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 02:22 Igneus написав: lapay написав: freeze написав: Китайцы летают и ездят в другие страны, хотя сейчас и в меньшем объёме, попадая под контроль в аэропортах и на границах. Как-то я не слышал о случаях, когда ловили приехавших китайских коронавирусников в других странах. Китайцы летают и ездят в другие страны, хотя сейчас и в меньшем объёме, попадая под контроль в аэропортах и на границах. Как-то я не слышал о случаях, когда ловили приехавших китайских коронавирусников в других странах.

Вони, через одного хворого, все п'ятимільойнне місто ганяють на ПЛР-тести. У нас би заслужені юристи і прості ковід..дисіденти такий би хай підняли, про рептлоїдів і права людини, якби в нас так змушували, що заглушили б новорічні салюти. Вони, через одного хворого, все п'ятимільойнне місто ганяють на ПЛР-тести. У нас би заслужені юристи і прості ковід..дисіденти такий би хай підняли, про рептлоїдів і права людини, якби в нас так змушували, що заглушили б новорічні салюти.

lapay, я раджу Вам прочитати і замислитися над діалогом про печеру із книги Платона "Держава":



http://old.cowo.guru/cowo-knygy-plato-republic-review/



"... В печері знаходяться люди, на яких з дитинства надіті кайдани, що не дозволяють їм рухатися. Їхні тіла повернуті проти світла і єдине, що вони бачать – це тіні від людей та предметів, які проходять повз печери. Саме ці тіні люди в печері і вважають справжніми речами, навіть не замислюючись, що їх відкидає щось інше.



Одначе один із в'язнів звільнився з кайданів, вийшов із печери і побачив реальний світ, зрозумівши, що все, що він вважав реальністю до цього, було лише її відображенням. Він повертається в печеру і намагається звільнити інших полонених. Проте, вони чинять супротив, не вірять йому, вважають, що той збожеволів і навіть намагаються вбити його...". , я раджу Вам прочитати і замислитися надіз книги Платона"... В печері знаходяться люди, на яких, що не дозволяють їм рухатися. Їхні тіла повернуті проти світла і єдине, що вони бачать – це тіні від людей та предметів, які проходять повз печери. Саме ці тіні люди в печері і вважають справжніми речами, навіть не замислюючись, що їх відкидає щось інше.Одначе один із в'язнів звільнився з кайданів, вийшов із печери і побачив реальний світ, зрозумівши, що все, що він вважав реальністю до цього, було лише її відображенням.

Над Вами просто потешаются мне тут недавиче с таким же умным видом доказывали что Ротшильд - это отец Гитлера. И ведь вправду берут факт доказанный, что отец Гитлера не тот кто дал ему фамилию. Но выкручивают прям как Вы в нашем с фризом мире вакцинация и до этого простая тряпка на морду спасают угнетённых, в Вашем мире тряпка - это проблема вселенского насилия над свободой Над Вами просто потешаютсямне тут недавиче с таким же умным видом доказывали что Ротшильд - это отец Гитлера. И ведь вправду берут факт доказанный, что отец Гитлера не тот кто дал ему фамилию. Но выкручивают прям как Выв нашем с фризом мире вакцинация и до этого простая тряпка на морду спасают угнетённых, в Вашем мире тряпка - это проблема вселенского насилия над свободой stm

Повідомлень: 2644 З нами з: 04.03.15 Подякував: 68 раз. Подякували: 478 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2536253725382539 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7349 1711127

proftpd66 П'ят 01 січ, 2021 19:14