freeze написав:У нас, если не ошибаюсь корью привито процентов 70 максимум, и только единичные случаи, хотя корь по сравнению с коронавирусом гораздо более заразна.
Там вакцина нормальна з реальними 98% захисту а не «сира» як тут Плюс збудник кіру не мутує так енергічно Сценарій в Африці чи де інде де не вакциновано вірус мутував і має здатність обійти вакцини Яка тоді різниця що в штатах чи Ізраїлі половина вакцинованих. Вони ж не зможуть країни на замку вічно тримати
Все используемые сейчас вакцины разрабатывались в феврале-апреле 2020 года, сейчас уже начался 2021 год, были тысячи мутаций, и все нормально, беспокойство о неведомой какой-то мутации, которая будет неуловимо ускользать от вакцин сильно преувеличено и ничем не подтверждено.
freeze написав:и все нормально, беспокойство о неведомой какой-то мутации, которая будет неуловимо ускользать от вакцин
Поки не про вакцинують хоча б половину в ти х ще США, це все вилами по воді писана «ефективність»
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
freeze написав:Китайцы летают и ездят в другие страны, хотя сейчас и в меньшем объёме, попадая под контроль в аэропортах и на границах. Как-то я не слышал о случаях, когда ловили приехавших китайских коронавирусников в других странах.
Вони, через одного хворого, все п'ятимільойнне місто ганяють на ПЛР-тести. У нас би заслужені юристи і прості ковід..дисіденти такий би хай підняли, про рептлоїдів і права людини, якби в нас так змушували, що заглушили б новорічні салюти.
lapay, я раджу Вам прочитати і замислитися над діалогом про печеру із книги Платона "Держава":
"... В печері знаходяться люди, на яких з дитинства надіті кайдани, що не дозволяють їм рухатися. Їхні тіла повернуті проти світла і єдине, що вони бачать – це тіні від людей та предметів, які проходять повз печери. Саме ці тіні люди в печері і вважають справжніми речами, навіть не замислюючись, що їх відкидає щось інше.
Одначе один із в'язнів звільнився з кайданів, вийшов із печери і побачив реальний світ, зрозумівши, що все, що він вважав реальністю до цього, було лише її відображенням. Він повертається в печеру і намагається звільнити інших полонених. Проте, вони чинять супротив, не вірять йому, вважають, що той збожеволів і навіть намагаються вбити його...".
freeze написав:и все нормально, беспокойство о неведомой какой-то мутации, которая будет неуловимо ускользать от вакцин
Поки не про вакцинують хоча б половину в ти х ще США, це все вилами по воді писана «ефективність»
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 234,2. Т.е. за год в городе-миллионнике умерло 234 чела, т.е. меньше одного человека в день или 0.0234% населения. Даже если провакцинировать 100% населения и за год умрет еще 234 чела, то можно будет считать что вакцина эффективна на 99,9766 %. Вот такая математика. Разработчики вакцин получат медали, фармкомпании прибыль, а люди - уверенность в завтрашнем дне. А через пару лет можно будет начинать борьбу с последствиями поголовной вакцинации не изученной до конца вакциной .
freeze написав:Китайцы летают и ездят в другие страны, хотя сейчас и в меньшем объёме, попадая под контроль в аэропортах и на границах. Как-то я не слышал о случаях, когда ловили приехавших китайских коронавирусников в других странах.
Вони, через одного хворого, все п'ятимільойнне місто ганяють на ПЛР-тести. У нас би заслужені юристи і прості ковід..дисіденти такий би хай підняли, про рептлоїдів і права людини, якби в нас так змушували, що заглушили б новорічні салюти.
lapay, я раджу Вам прочитати і замислитися над діалогом про печеру із книги Платона "Держава":
"... В печері знаходяться люди, на яких з дитинства надіті кайдани, що не дозволяють їм рухатися. Їхні тіла повернуті проти світла і єдине, що вони бачать – це тіні від людей та предметів, які проходять повз печери. Саме ці тіні люди в печері і вважають справжніми речами, навіть не замислюючись, що їх відкидає щось інше.
Одначе один із в'язнів звільнився з кайданів, вийшов із печери і побачив реальний світ, зрозумівши, що все, що він вважав реальністю до цього, було лише її відображенням. Він повертається в печеру і намагається звільнити інших полонених. Проте, вони чинять супротив, не вірять йому, вважають, що той збожеволів і навіть намагаються вбити його...".
Над Вами просто потешаются мне тут недавиче с таким же умным видом доказывали что Ротшильд - это отец Гитлера. И ведь вправду берут факт доказанный, что отец Гитлера не тот кто дал ему фамилию. Но выкручивают прям как Вы в нашем с фризом мире вакцинация и до этого простая тряпка на морду спасают угнетённых, в Вашем мире тряпка - это проблема вселенского насилия над свободой