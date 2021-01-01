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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2536253725382539

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 104
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
33%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
43%
45
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 00:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ukrainian написав:
  freeze написав:У нас, если не ошибаюсь корью привито процентов 70 максимум, и только единичные случаи, хотя корь по сравнению с коронавирусом гораздо более заразна.

Там вакцина нормальна з реальними 98% захисту а не «сира» як тут
Плюс збудник кіру не мутує так енергічно
Сценарій в Африці чи де інде де не вакциновано вірус мутував і має здатність обійти вакцини
Яка тоді різниця що в штатах чи Ізраїлі половина вакцинованих. Вони ж не зможуть країни на замку вічно тримати


Все используемые сейчас вакцины разрабатывались в феврале-апреле 2020 года, сейчас уже начался 2021 год, были тысячи мутаций, и все нормально, беспокойство о неведомой какой-то мутации, которая будет неуловимо ускользать от вакцин сильно преувеличено и ничем не подтверждено.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 00:26

  freeze написав:
andrein написав:Женщина в Великобритании была арестована полицией после того, как сняла видео в почти полностью пустой больнице и разместила его в Интернете.

На видео женщина идёт по практически пустым коридорам и снимает пустые палаты в Королевской больнице Глостершира.

«Это позор… люди в нашей стране отчаянно ждут лечения, лечения рака, сердечных заболеваний. Честно говоря, это меня так злит», — говорит она, снимая ряд пустых стульев для ожидания.

Женщина была потрясена тем, насколько тихо в больнице, сказав, что ожидала, что «вокруг будет ещё несколько человек, но там абсолютно никого нет».

А вот и само видео:
https://mobile.twitter.com/mikeylusmusi ... ospital%2F


Как пишут в комментах, это физиотерапевтическое отделение, оно не предназначено ни для лечения коронавирусников, ни для лечения тяжёлых больных, ни для лечения рака.
Чем для нас важно это видео ?

Та я тоже понять не могу , вроде дурочка, а полиция считает, что преступница. Но людям нравится - 337 тыс просмотров. 4,7 тыс лайков.
Понимают. :)
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 00:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:и все нормально, беспокойство о неведомой какой-то мутации, которая будет неуловимо ускользать от вакцин

Поки не про вакцинують хоча б половину в ти х ще США, це все вилами по воді писана «ефективність»
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 00:53

  lapay написав:
  freeze написав:Китайцы летают и ездят в другие страны, хотя сейчас и в меньшем объёме, попадая под контроль в аэропортах и на границах. Как-то я не слышал о случаях, когда ловили приехавших китайских коронавирусников в других странах.

Вони, через одного хворого, все п'ятимільойнне місто ганяють на ПЛР-тести. У нас би заслужені юристи і прості ковід..дисіденти такий би хай підняли, про рептлоїдів і права людини, якби в нас так змушували, що заглушили б новорічні салюти.

lapay, я раджу Вам прочитати і замислитися над діалогом про печеру із книги Платона "Держава":

http://old.cowo.guru/cowo-knygy-plato-republic-review/

"... В печері знаходяться люди, на яких з дитинства надіті кайдани, що не дозволяють їм рухатися. Їхні тіла повернуті проти світла і єдине, що вони бачать – це тіні від людей та предметів, які проходять повз печери. Саме ці тіні люди в печері і вважають справжніми речами, навіть не замислюючись, що їх відкидає щось інше.

Одначе один із в'язнів звільнився з кайданів, вийшов із печери і побачив реальний світ, зрозумівши, що все, що він вважав реальністю до цього, було лише її відображенням. Він повертається в печеру і намагається звільнити інших полонених. Проте, вони чинять супротив, не вірять йому, вважають, що той збожеволів і навіть намагаються вбити його...".

https://www.youtube.com/watch?v=CudOAUtcs8w

https://www.youtube.com/watch?v=g5Mav5iZItY
Востаннє редагувалось Igneus в Суб 02 січ, 2021 02:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 00:57

  Ukrainian написав:
  freeze написав:и все нормально, беспокойство о неведомой какой-то мутации, которая будет неуловимо ускользать от вакцин

Поки не про вакцинують хоча б половину в ти х ще США, це все вилами по воді писана «ефективність»


По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 234,2.
Т.е. за год в городе-миллионнике умерло 234 чела, т.е. меньше одного человека в день или 0.0234% населения. Даже если провакцинировать 100% населения и за год умрет еще 234 чела, то можно будет считать что вакцина эффективна на 99,9766 %.
Вот такая математика. :)
Разработчики вакцин получат медали, фармкомпании прибыль, а люди - уверенность в завтрашнем дне. :)
А через пару лет можно будет начинать борьбу с последствиями поголовной вакцинации не изученной до конца вакциной .
andrein
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 02:22

  Igneus написав:
  lapay написав:
  freeze написав:Китайцы летают и ездят в другие страны, хотя сейчас и в меньшем объёме, попадая под контроль в аэропортах и на границах. Как-то я не слышал о случаях, когда ловили приехавших китайских коронавирусников в других странах.

Вони, через одного хворого, все п'ятимільойнне місто ганяють на ПЛР-тести. У нас би заслужені юристи і прості ковід..дисіденти такий би хай підняли, про рептлоїдів і права людини, якби в нас так змушували, що заглушили б новорічні салюти.

lapay, я раджу Вам прочитати і замислитися над діалогом про печеру із книги Платона "Держава":

http://old.cowo.guru/cowo-knygy-plato-republic-review/

"... В печері знаходяться люди, на яких з дитинства надіті кайдани, що не дозволяють їм рухатися. Їхні тіла повернуті проти світла і єдине, що вони бачать – це тіні від людей та предметів, які проходять повз печери. Саме ці тіні люди в печері і вважають справжніми речами, навіть не замислюючись, що їх відкидає щось інше.

Одначе один із в'язнів звільнився з кайданів, вийшов із печери і побачив реальний світ, зрозумівши, що все, що він вважав реальністю до цього, було лише її відображенням. Він повертається в печеру і намагається звільнити інших полонених. Проте, вони чинять супротив, не вірять йому, вважають, що той збожеволів і навіть намагаються вбити його...".

Над Вами просто потешаются :) мне тут недавиче с таким же умным видом доказывали что Ротшильд - это отец Гитлера. И ведь вправду берут факт доказанный, что отец Гитлера не тот кто дал ему фамилию. Но выкручивают прям как Вы ;) в нашем с фризом мире вакцинация и до этого простая тряпка на морду спасают угнетённых, в Вашем мире тряпка - это проблема вселенского насилия над свободой :)
stm
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