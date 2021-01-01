Додано: Суб 02 січ, 2021 00:57

Ukrainian написав: freeze написав: и все нормально, беспокойство о неведомой какой-то мутации, которая будет неуловимо ускользать от вакцин и все нормально, беспокойство о неведомой какой-то мутации, которая будет неуловимо ускользать от вакцин

Поки не про вакцинують хоча б половину в ти х ще США, це все вилами по воді писана «ефективність» Поки не про вакцинують хоча б половину в ти х ще США, це все вилами по воді писана «ефективність»

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 234,2.Т.е. за год в городе-миллионнике умерло 234 чела, т.е. меньше одного человека в день или 0.0234% населения. Даже если провакцинировать 100% населения и за год умрет еще 234 чела, то можно будет считать что вакцина эффективна на 99,9766 %.Вот такая математика.Разработчики вакцин получат медали, фармкомпании прибыль, а люди - уверенность в завтрашнем дне.А через пару лет можно будет начинать борьбу с последствиями поголовной вакцинации не изученной до конца вакциной .