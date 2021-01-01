Додано: Суб 02 січ, 2021 03:29

Ранее Белый дом заявлял, что их цель - до конца года вакцинировать 20 млн людей первой дозой.



А по факту в десять разів менше зробили.

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".