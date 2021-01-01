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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 січ, 2021 09:07
freeze написав:
Это как кому повезёт.
За год в стране Монголия умер от коронавируса 1 человек, а в доме престарелых в Бельгии пациентов на 200 после визита ряженного аниматора "Санта-Клауса" умерло 27 человек.
Ковид-Санту для дома престарелых 100% нанял и оплатил местный Пенсионный Фонд.
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andrein
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Додано: Суб 02 січ, 2021 09:44
andrein написав:
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 234,2.
Т.е. за год в городе-миллионнике умерло 234 чела, т.е. меньше одного человека в день или 0.0234% населения. Даже если провакцинировать 100% населения и за год умрет еще 234 чела, то можно будет считать что вакцина эффективна на 99,9766 %.
Вот такая математика.
Разработчики вакцин получат медали, фармкомпании прибыль, а люди - уверенность в завтрашнем дне.
А через пару лет можно будет начинать борьбу с последствиями поголовной вакцинации не изученной до конца вакциной .
Или подвезут Covid-PRO
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Додано: Суб 02 січ, 2021 09:46
Друзья, как вы считаете будет ли работать эпицентр в «полный локдаун» с 8 по 24 января ? Собираюсь 20.01 начать ремонт ...
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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vitaliian
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Додано: Суб 02 січ, 2021 09:47
vitaliian написав:
Друзья, как вы считаете будет ли работать эпицентр в «полный локдаун» с 8 по 24 января ? Собираюсь 20.01 начать ремонт ...
Как минимум при онлайн заказе будет.
А начальном этапе вам Деко не надо,можно не щупая покупать.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 09:58
vitaliian написав:
Друзья, как вы считаете будет ли работать эпицентр в «полный локдаун» с 8 по 24 января ? Собираюсь 20.01 начать ремонт ...
Если будет у них как при прошлом локдауне, то по торговым залам с материалами для стройки бегать не разрешат, но если подойдёте к ним в фойе, то там можно было сразу оформить якобы интернет-заказ, который сразу вынесут, или иногда было проще - сказать продавцу за ленточкой и он сразу вынесет на кассу, что нужно.
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freeze
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Додано: Суб 02 січ, 2021 10:00
По поводу новости о том, что Кита приостановил импорт рыбы из РФ из "возбудителя короны".
А где-то ещё проверяют например пищевые продукты?
Может у нас (и не только у нас) "наша ряба" больная, как датские норки, но всем на*рать?
Да ещё и президент какой-то Танзании или типа того, на заре запуска "корона-промо" тестировал "самые неожиданные предметы и вещества" - и там тоже была корона (уже тогда)
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Додано: Суб 02 січ, 2021 10:04
Вкладчик1234 написав:
По поводу новости о том, что Кита приостановил импорт рыбы из РФ из "возбудителя короны".
А где-то ещё проверяют например пищевые продукты?
Может у нас (и не только у нас) "наша ряба" больная, как датские норки, но всем на*рать?
Да ещё и президент какой-то Танзании или типа того, на заре запуска "корона-промо" тестировал "самые неожиданные предметы и вещества" - и там тоже была корона (уже тогда)
Вроде только живые продукты переносят ковид. Там скорее всего речь о живой рыбе. Сомневаюсь что кто то закупает живую рябу.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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Додано: Суб 02 січ, 2021 10:07
Вкладчик1234 написав:
А где-то ещё проверяют например пищевые продукты?
Может у нас (и не только у нас) "наша ряба" больная, как датские норки, но всем на*рать?
Можно купить курицу в супермаркете, сделать мазок у ней с клюва и сдать на анализ в частную лабораторию, никто не запрещает.
Думаю, производители так и делают, наблюдая за качеством продукции у конкурентов.
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freeze
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Додано: Суб 02 січ, 2021 10:08
vitaliian написав:
Друзья, как вы считаете будет ли работать эпицентр в «полный локдаун» с 8 по 24 января ? Собираюсь 20.01 начать ремонт ...
Смело начинайте. У меня 2 заказа на мебель (делала в конце декабря), отгрузка 20 января в Киеве. При расчете сроков изготовления и отгрузки никакой локдаун никто не учитывал, только выходные и праздничные дни.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 10:09
freeze написав: Вкладчик1234 написав:
А где-то ещё проверяют например пищевые продукты?
Может у нас (и не только у нас) "наша ряба" больная, как датские норки, но всем на*рать?
Можно купить курицу в супермаркете, сделать мазок у ней с клюва и сдать на анализ в частную лабораторию, никто не запрещает.
Думаю, производители так и делают, наблюдая за качеством продукции у конкурентов.
А мазок с филе не подойдёт? Почему?
У норок откуда мазок брали, не в курсе?
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