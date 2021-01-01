Додано: Суб 02 січ, 2021 09:46

Друзья, как вы считаете будет ли работать эпицентр в «полный локдаун» с 8 по 24 января ? Собираюсь 20.01 начать ремонт ...

верю в евро... по 1,4

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