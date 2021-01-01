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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 січ, 2021 10:11
Вкладчик1234 написав:
У норок откуда мазок брали, не в курсе?
Есть только два возможных варианта, имхо.
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