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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2538253925402541

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 105
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
46
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 10:11

  Вкладчик1234 написав:У норок откуда мазок брали, не в курсе?


Есть только два возможных варианта, имхо.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 11:37

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:У норок откуда мазок брали, не в курсе?


Есть только два возможных варианта, имхо.

Убили всех без разбора, и тесты всем не делали.
Так почему такое нельзя провернуть с какими-нибудь другими животными, рыбами, птицами?
А потому, что им тесты никто не делает :)
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 11:59

На (предположительно) "ворожому сайті" вышла статья с заголовком
"Свобода для избранных. Как в мире начинают вводить ковид-паспорта и получат ли их украинцы"

Очень интересно, что даже среди ковид-пропагандистов "сколько людей - столько и мнений" на эту тему. Например:
1. Давать эти паспорта только вакцинированным (какой вакциной, почему?)
2. Только с тестом на антитела
2.1. Как можно выдавать какой-то "документ" на основе теста, если:
2.1.1. Сегодня вируса в человеке нет (недостаточная концентрация), а завтра "есть"
2.1.2. Результат отличается если "не так мазнуть"
2.1.3. Тесты сами по себе мягко говоря "вызывают вопросы по достоверности"

3. Почему должны страдать люди, не вакцинированные, и без антител? Ну вот не столкнулся человек с вирусом, и что теперь, у него теперь меньше прав, чем у дворовой собаки (при этом "обязанности перед государством" сохраняются) ?

4 .Если тесты и вакцины ничего не гарантируют - то почему тестированные и вакцинированные "получают больше прав"? Они не могут заболеть или быть переносчиками?

Есть ещё много вопросов, но можно начать с этих :)

Что-то "ковид-пропаганда" вызывает всё больше вопросов. Вроде как уже "почти победили", вакцину делают уже почти все желающие, "на улицах нет гор трупов", и т.д.
Но "ВНЕЗАПНО" появляются другие проблемы: то с вакцинами, то с "новыми версиями вируса" (как вовремя) :)

Тасуются только ковид-заголовки от "мы все умрём", до "мы все спасены".
Но неизменным остается одно: "надо больше денег. нет времени объяснять" :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 02 січ, 2021 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:01

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Убили всех без разбора, и тесты всем не делали.


Норок и выращивали для того, чтобы убить, освежевать и снять с них шкурку.
Суровая правда жизни.

  Вкладчик1234 написав:Так почему такое нельзя провернуть с какими-нибудь другими животными, рыбами, птицами?
А потому, что им тесты никто не делает


Делают тесты и хорькам, недавно делали тест одному знакомому еноту. Правда не ПЦР, а какой-то экспресс-тест, но тем не менее.
Вот на фото, грустный, приболел, думает может у меня коронавирус. Но всё нормально оказалось, ложная тревога.


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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:04

  freeze написав:Делают тесты и хорькам, недавно делали тест одному знакомому еноту. Правда не ПЦР, а какой-то экспресс-тест, но тем не менее.
Вот на фото, грустный, приболел, думает может у меня коронавирус. Но всё нормально оказалось, ложная тревога.

Это отдельные частные случаи.

А на фермах делают тесты животным? Или рыбам? Проверяют готовую продукцию (например молоко)?
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:08

  tumos написав:
  stm написав:Над Вами просто потешаются :) мне тут недавиче с таким же умным видом доказывали что Ротшильд - это отец Гитлера. И ведь вправду берут факт доказанный, что отец Гитлера не тот кто дал ему фамилию. Но выкручивают прям как Вы ;) в нашем с фризом мире вакцинация и до этого простая тряпка на морду спасают угнетённых, в Вашем мире тряпка - это проблема вселенского насилия над свободой :)


На Давосе 2020 был поднят вопрос о будущем капитализма. Формальный инициатор идеи инклюзивного капитализма Клаус Шваб. В этом году была издана его книга "Covid-19: The Great Reset".
https://straight2point.info/wp-content/ ... Schwab.pdf

В декабре 2020 идею поддержал Ватикан.
https://www.inclusivecapitalism.com/

Интересное расследование китайского издания «Global Times».
https://www.globaltimes.cn/content/1209141.shtml

Если Вы мне намекаете, то я уже давно наблюдаю за этим, а нижеупомянутые комментарии являются лишь отражениями этих наблюдений:
viewtopic.php?p=5088516#p5088516
viewtopic.php?p=5089022#p5089022

Кстати, когда еще до 2014 года предупреждал своих друзей, что, в условиях тренда на низкоуглеродную экономику, Донбасс обречен, то они не хотели этому верить.

Но тут же все упрощенно - главное, как утверждает stm и не только, так это "тряпку" выше носа носить, а все остальное конспирология. Хотя тот же выход Великобритании из Европейского Союза, который ранее казался "конспирологией", уже является реальностью. Мавр сделал свое дело по умиротворению Европы и возвращается в свое привычное состояние, характерное для острова.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:11

  Вкладчик1234 написав:3. Почему должны страдать люди, не вакцинированные, и без антител? Ну вот не столкнулся человек с вирусом, и что теперь, у него теперь меньше прав, чем у дворовой собаки (при этом "обязанности перед государством" сохраняются) ?


Никто не собирается ограничивать в правах, просто с таким паспортом вакцинированного будут дополнительные бонусы. Например, сейчас никто не может получить визу в какую-то страну, а с таким "паспортом вакцинированного человек" сможет получить визу. Бонус !
Я уже описывал, что в Москве нельзя получить сейчас льготный проезд, карточки для льгот заблокировали, а после вакцинации - бонус - карточки разблокируют.
И не надо никого заставлять, вакцинация должна быть строго добровольной.

Никого же не напрягает, что пьяного в стельку или дурно пахнущего бомжа не пустят в ресторан, а ведь это жуткое нарушение его прав )))
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:15

  Вкладчик1234 написав:Проверяют готовую продукцию (например молоко)?


Молоко пастеризованное, смысл его тестировать ))
А выбирая базарное молоко "от хозяйки", человек добровольно делает рискованный выбор в пользу возможности заражения бруцеллёзом и тд
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:25

  Вкладчик1234 написав:Есть ещё много вопросов, но можно начать с этих


У кого есть вопросы, те не должны делать вакцину, тут и так очередь на полгода вперёд, и многие страны, в том числе наша, борются, чтобы себе что-то хоть немного отхватить по закупкам.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:26

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Проверяют готовую продукцию (например молоко)?


Молоко пастеризованное, смысл его тестировать ))

А есть достоверная информация, что ковид не переживает пастеризацию?
И что по остальному?

Опять же - норок зачем убили тогда, причём без разбора? Так была "угроза" или нет?
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