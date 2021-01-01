Есть только два возможных варианта, имхо.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 10:11
Додано: Суб 02 січ, 2021 11:37
Убили всех без разбора, и тесты всем не делали.
Так почему такое нельзя провернуть с какими-нибудь другими животными, рыбами, птицами?
А потому, что им тесты никто не делает
Biden's Laptop Matters
Додано: Суб 02 січ, 2021 11:59
На (предположительно) "ворожому сайті" вышла статья с заголовком
"Свобода для избранных. Как в мире начинают вводить ковид-паспорта и получат ли их украинцы"
Очень интересно, что даже среди ковид-пропагандистов "сколько людей - столько и мнений" на эту тему. Например:
1. Давать эти паспорта только вакцинированным (какой вакциной, почему?)
2. Только с тестом на антитела
2.1. Как можно выдавать какой-то "документ" на основе теста, если:
2.1.1. Сегодня вируса в человеке нет (недостаточная концентрация), а завтра "есть"
2.1.2. Результат отличается если "не так мазнуть"
2.1.3. Тесты сами по себе мягко говоря "вызывают вопросы по достоверности"
3. Почему должны страдать люди, не вакцинированные, и без антител? Ну вот не столкнулся человек с вирусом, и что теперь, у него теперь меньше прав, чем у дворовой собаки (при этом "обязанности перед государством" сохраняются) ?
4 .Если тесты и вакцины ничего не гарантируют - то почему тестированные и вакцинированные "получают больше прав"? Они не могут заболеть или быть переносчиками?
Есть ещё много вопросов, но можно начать с этих
Что-то "ковид-пропаганда" вызывает всё больше вопросов. Вроде как уже "почти победили", вакцину делают уже почти все желающие, "на улицах нет гор трупов", и т.д.
Но "ВНЕЗАПНО" появляются другие проблемы: то с вакцинами, то с "новыми версиями вируса" (как вовремя)
Тасуются только ковид-заголовки от "мы все умрём", до "мы все спасены".
Но неизменным остается одно: "надо больше денег. нет времени объяснять"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 02 січ, 2021 12:01, всього редагувалось 1 раз.
Biden's Laptop Matters
Додано: Суб 02 січ, 2021 12:01
Делают тесты и хорькам, недавно делали тест одному знакомому еноту. Правда не ПЦР, а какой-то экспресс-тест, но тем не менее.
Вот на фото, грустный, приболел, думает может у меня коронавирус. Но всё нормально оказалось, ложная тревога.
Додано: Суб 02 січ, 2021 12:04
Это отдельные частные случаи.
А на фермах делают тесты животным? Или рыбам? Проверяют готовую продукцию (например молоко)?
Biden's Laptop Matters
Додано: Суб 02 січ, 2021 12:08
Если Вы мне намекаете, то я уже давно наблюдаю за этим, а нижеупомянутые комментарии являются лишь отражениями этих наблюдений:
viewtopic.php?p=5088516#p5088516
viewtopic.php?p=5089022#p5089022
Кстати, когда еще до 2014 года предупреждал своих друзей, что, в условиях тренда на низкоуглеродную экономику, Донбасс обречен, то они не хотели этому верить.
Но тут же все упрощенно - главное, как утверждает stm и не только, так это "тряпку" выше носа носить, а все остальное конспирология. Хотя тот же выход Великобритании из Европейского Союза, который ранее казался "конспирологией", уже является реальностью. Мавр сделал свое дело по умиротворению Европы и возвращается в свое привычное состояние, характерное для острова.
Додано: Суб 02 січ, 2021 12:11
Никто не собирается ограничивать в правах, просто с таким паспортом вакцинированного будут дополнительные бонусы. Например, сейчас никто не может получить визу в какую-то страну, а с таким "паспортом вакцинированного человек" сможет получить визу. Бонус !
Я уже описывал, что в Москве нельзя получить сейчас льготный проезд, карточки для льгот заблокировали, а после вакцинации - бонус - карточки разблокируют.
И не надо никого заставлять, вакцинация должна быть строго добровольной.
Никого же не напрягает, что пьяного в стельку или дурно пахнущего бомжа не пустят в ресторан, а ведь это жуткое нарушение его прав )))
Додано: Суб 02 січ, 2021 12:15
Додано: Суб 02 січ, 2021 12:25
Додано: Суб 02 січ, 2021 12:26
А есть достоверная информация, что ковид не переживает пастеризацию?
И что по остальному?
Опять же - норок зачем убили тогда, причём без разбора? Так была "угроза" или нет?
Biden's Laptop Matters
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