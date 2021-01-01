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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2538253925402541 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 105 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 44% 46 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 19 Всього голосів : 105 Додано: Суб 02 січ, 2021 10:11 Вкладчик1234 написав: У норок откуда мазок брали, не в курсе? У норок откуда мазок брали, не в курсе?



Есть только два возможных варианта, имхо. Есть только два возможных варианта, имхо. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19723 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4712 раз. Подякували: 7455 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 11:37 freeze написав: Вкладчик1234 написав: У норок откуда мазок брали, не в курсе? У норок откуда мазок брали, не в курсе?



Есть только два возможных варианта, имхо. Есть только два возможных варианта, имхо.

Убили всех без разбора, и тесты всем не делали.

Так почему такое нельзя провернуть с какими-нибудь другими животными, рыбами, птицами?

А потому, что им тесты никто не делает Убили всех без разбора, и тесты всем не делали.Так почему такое нельзя провернуть с какими-нибудь другими животными, рыбами, птицами?А потому, что им тесты никто не делает Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13662 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7488 раз. Подякували: 3596 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 11:59

"Свобода для избранных. Как в мире начинают вводить ковид-паспорта и получат ли их украинцы"



Очень интересно, что даже среди ковид-пропагандистов "сколько людей - столько и мнений" на эту тему. Например:

1. Давать эти паспорта только вакцинированным (какой вакциной, почему?)

2. Только с тестом на антитела

2.1. Как можно выдавать какой-то "документ" на основе теста, если:

2.1.1. Сегодня вируса в человеке нет (недостаточная концентрация), а завтра "есть"

2.1.2. Результат отличается если "не так мазнуть"

2.1.3. Тесты сами по себе мягко говоря "вызывают вопросы по достоверности"



3. Почему должны страдать люди, не вакцинированные, и без антител? Ну вот не столкнулся человек с вирусом, и что теперь, у него теперь меньше прав, чем у дворовой собаки (при этом "обязанности перед государством" сохраняются) ?



4 .Если тесты и вакцины ничего не гарантируют - то почему тестированные и вакцинированные "получают больше прав"? Они не могут заболеть или быть переносчиками?



Есть ещё много вопросов, но можно начать с этих



Что-то "ковид-пропаганда" вызывает всё больше вопросов. Вроде как уже "почти победили", вакцину делают уже почти все желающие, "на улицах нет гор трупов", и т.д.

Но "ВНЕЗАПНО" появляются другие проблемы: то с вакцинами, то с "новыми версиями вируса" (как вовремя)



Тасуются только ковид-заголовки от "мы все умрём", до "мы все спасены".

Но неизменным остается одно: "надо больше денег. нет времени объяснять" На (предположительно) "ворожому сайті" вышла статья с заголовком"Свобода для избранных. Как в мире начинают вводить ковид-паспорта и получат ли их украинцы"Очень интересно, что даже среди ковид-пропагандистов "сколько людей - столько и мнений" на эту тему. Например:1. Давать эти паспорта только вакцинированным (какой вакциной, почему?)2. Только с тестом на антитела2.1. Как можно выдавать какой-то "документ" на основе теста, если:2.1.1. Сегодня вируса в человеке нет (недостаточная концентрация), а завтра "есть"2.1.2. Результат отличается если "не так мазнуть"2.1.3. Тесты сами по себе мягко говоря "вызывают вопросы по достоверности"3. Почему должны страдать люди, не вакцинированные, и без антител? Ну вот не столкнулся человек с вирусом, и что теперь, у него теперь меньше прав, чем у дворовой собаки (при этом "обязанности перед государством" сохраняются) ?4 .Если тесты и вакцины ничего не гарантируют - то почему тестированные и вакцинированные "получают больше прав"? Они не могут заболеть или быть переносчиками?Есть ещё много вопросов, но можно начать с этихЧто-то "ковид-пропаганда" вызывает всё больше вопросов. Вроде как уже "почти победили", вакцину делают уже почти все желающие, "на улицах нет гор трупов", и т.д.Но "ВНЕЗАПНО" появляются другие проблемы: то с вакцинами, то с "новыми версиями вируса" (как вовремя)Тасуются только ковид-заголовки от "мы все умрём", до "мы все спасены".Но неизменным остается одно: "надо больше денег. нет времени объяснять" Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 02 січ, 2021 12:01, всього редагувалось 1 раз. Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13662 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7488 раз. Подякували: 3596 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 12:01 Вкладчик1234 написав: freeze написав: Убили всех без разбора, и тесты всем не делали. Убили всех без разбора, и тесты всем не делали.



Норок и выращивали для того, чтобы убить, освежевать и снять с них шкурку.

Суровая правда жизни.



Вкладчик1234 написав: Так почему такое нельзя провернуть с какими-нибудь другими животными, рыбами, птицами?

А потому, что им тесты никто не делает Так почему такое нельзя провернуть с какими-нибудь другими животными, рыбами, птицами?А потому, что им тесты никто не делает Норок и выращивали для того, чтобы убить, освежевать и снять с них шкурку.Суровая правда жизни.



Делают тесты и хорькам, недавно делали тест одному знакомому еноту. Правда не ПЦР, а какой-то экспресс-тест, но тем не менее.

Вот на фото, грустный, приболел, думает может у меня коронавирус. Но всё нормально оказалось, ложная тревога.





Делают тесты и хорькам, недавно делали тест одному знакомому еноту. Правда не ПЦР, а какой-то экспресс-тест, но тем не менее.Вот на фото, грустный, приболел, думает может у меня коронавирус. Но всё нормально оказалось, ложная тревога. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19723 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4712 раз. Подякували: 7455 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 12:04 freeze написав: Делают тесты и хорькам, недавно делали тест одному знакомому еноту. Правда не ПЦР, а какой-то экспресс-тест, но тем не менее.

Вот на фото, грустный, приболел, думает может у меня коронавирус. Но всё нормально оказалось, ложная тревога. Делают тесты и хорькам, недавно делали тест одному знакомому еноту. Правда не ПЦР, а какой-то экспресс-тест, но тем не менее.Вот на фото, грустный, приболел, думает может у меня коронавирус. Но всё нормально оказалось, ложная тревога.

Это отдельные частные случаи.



А на фермах делают тесты животным? Или рыбам? Проверяют готовую продукцию (например молоко)? Это отдельные частные случаи.А на фермах делают тесты животным? Или рыбам? Проверяют готовую продукцию (например молоко)? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13662 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7488 раз. Подякували: 3596 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 12:08 tumos написав: stm написав: Над Вами просто потешаются мне тут недавиче с таким же умным видом доказывали что Ротшильд - это отец Гитлера. И ведь вправду берут факт доказанный, что отец Гитлера не тот кто дал ему фамилию. Но выкручивают прям как Вы в нашем с фризом мире вакцинация и до этого простая тряпка на морду спасают угнетённых, в Вашем мире тряпка - это проблема вселенского насилия над свободой мне тут недавиче с таким же умным видом доказывали что Ротшильд - это отец Гитлера. И ведь вправду берут факт доказанный, что отец Гитлера не тот кто дал ему фамилию. Но выкручивают прям как Выв нашем с фризом мире вакцинация и до этого простая тряпка на морду спасают угнетённых, в Вашем мире тряпка - это проблема вселенского насилия над свободой



На Давосе 2020 был поднят вопрос о будущем капитализма. Формальный инициатор идеи инклюзивного капитализма Клаус Шваб. В этом году была издана его книга "Covid-19: The Great Reset".

https://straight2point.info/wp-content/ ... Schwab.pdf



В декабре 2020 идею поддержал Ватикан.

https://www.inclusivecapitalism.com/



Интересное расследование китайского издания «Global Times».

https://www.globaltimes.cn/content/1209141.shtml На Давосе 2020 был поднят вопрос о будущем капитализма. Формальный инициатор идеи инклюзивного капитализма Клаус Шваб. В этом году была издана его книга "Covid-19: The Great Reset".В декабре 2020 идею поддержал Ватикан.Интересное расследование китайского издания «Global Times».

Если Вы мне намекаете, то я уже давно наблюдаю за этим, а нижеупомянутые комментарии являются лишь отражениями этих наблюдений:

viewtopic.php?p=5088516#p5088516

viewtopic.php?p=5089022#p5089022



Кстати, когда еще до 2014 года предупреждал своих друзей, что, в условиях тренда на низкоуглеродную экономику, Донбасс обречен, то они не хотели этому верить.



Но тут же все упрощенно - главное, как утверждает stm и не только, так это "тряпку" выше носа носить, а все остальное конспирология. Хотя тот же выход Великобритании из Европейского Союза, который ранее казался "конспирологией", уже является реальностью. Мавр сделал свое дело по умиротворению Европы и возвращается в свое привычное состояние, характерное для острова. Если Вы мне намекаете, то я уже давно наблюдаю за этим, а нижеупомянутые комментарии являются лишь отражениями этих наблюдений:Кстати, когда еще до 2014 года предупреждал своих друзей, что, в условиях тренда на низкоуглеродную экономику, Донбасс обречен, то они не хотели этому верить.Но тут же все упрощенно - главное, как утверждаети не только, так этовыше носа носить, а все остальное конспирология. Хотя тот же выход Великобритании из Европейского Союза, который ранее казался "конспирологией", уже является реальностью. Мавр сделал свое дело по умиротворению Европы и возвращается в свое привычное состояние, характерное для острова. Igneus Повідомлень: 877 З нами з: 29.08.18 Подякував: 373 раз. Подякували: 415 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 12:11 Вкладчик1234 написав: 3. Почему должны страдать люди, не вакцинированные, и без антител? Ну вот не столкнулся человек с вирусом, и что теперь, у него теперь меньше прав, чем у дворовой собаки (при этом "обязанности перед государством" сохраняются) ? 3. Почему должны страдать люди, не вакцинированные, и без антител? Ну вот не столкнулся человек с вирусом, и что теперь, у него теперь меньше прав, чем у дворовой собаки (при этом "обязанности перед государством" сохраняются) ?



Никто не собирается ограничивать в правах, просто с таким паспортом вакцинированного будут дополнительные бонусы. Например, сейчас никто не может получить визу в какую-то страну, а с таким "паспортом вакцинированного человек" сможет получить визу. Бонус !

Я уже описывал, что в Москве нельзя получить сейчас льготный проезд, карточки для льгот заблокировали, а после вакцинации - бонус - карточки разблокируют.

И не надо никого заставлять, вакцинация должна быть строго добровольной.



Никого же не напрягает, что пьяного в стельку или дурно пахнущего бомжа не пустят в ресторан, а ведь это жуткое нарушение его прав ))) Никто не собирается ограничивать в правах, просто с таким паспортом вакцинированного будут дополнительные бонусы. Например, сейчас никто не может получить визу в какую-то страну, а с таким "паспортом вакцинированного человек" сможет получить визу. Бонус !Я уже описывал, что в Москве нельзя получить сейчас льготный проезд, карточки для льгот заблокировали, а после вакцинации - бонус - карточки разблокируют.И не надо никого заставлять, вакцинация должна быть строго добровольной.Никого же не напрягает, что пьяного в стельку или дурно пахнущего бомжа не пустят в ресторан, а ведь это жуткое нарушение его прав ))) freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19723 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4712 раз. Подякували: 7455 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 12:15 Вкладчик1234 написав: Проверяют готовую продукцию (например молоко)? Проверяют готовую продукцию (например молоко)?



Молоко пастеризованное, смысл его тестировать ))

А выбирая базарное молоко "от хозяйки", человек добровольно делает рискованный выбор в пользу возможности заражения бруцеллёзом и тд Молоко пастеризованное, смысл его тестировать ))А выбирая базарное молоко "от хозяйки", человек добровольно делает рискованный выбор в пользу возможности заражения бруцеллёзом и тд freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19723 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4712 раз. Подякували: 7455 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 12:25 Вкладчик1234 написав: Есть ещё много вопросов, но можно начать с этих Есть ещё много вопросов, но можно начать с этих



У кого есть вопросы, те не должны делать вакцину, тут и так очередь на полгода вперёд, и многие страны, в том числе наша, борются, чтобы себе что-то хоть немного отхватить по закупкам. У кого есть вопросы, те не должны делать вакцину, тут и так очередь на полгода вперёд, и многие страны, в том числе наша, борются, чтобы себе что-то хоть немного отхватить по закупкам. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19723 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4712 раз. Подякували: 7455 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 12:26 freeze написав: Вкладчик1234 написав: Проверяют готовую продукцию (например молоко)? Проверяют готовую продукцию (например молоко)?



Молоко пастеризованное, смысл его тестировать )) Молоко пастеризованное, смысл его тестировать ))

А есть достоверная информация, что ковид не переживает пастеризацию?

И что по остальному?



Опять же - норок зачем убили тогда, причём без разбора? Так была "угроза" или нет? А есть достоверная информация, что ковид не переживает пастеризацию?И что по остальному?Опять же - норок зачем убили тогда, причём без разбора? Так была "угроза" или нет? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13662 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7488 раз. Подякували: 3596 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2538253925402541 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7349 1711421

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