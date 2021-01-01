Додано: Суб 02 січ, 2021 12:35

freeze написав: Вкладчик1234 написав: 3. Почему должны страдать люди, не вакцинированные, и без антител? Ну вот не столкнулся человек с вирусом, и что теперь, у него теперь меньше прав, чем у дворовой собаки (при этом "обязанности перед государством" сохраняются) ? 3. Почему должны страдать люди, не вакцинированные, и без антител? Ну вот не столкнулся человек с вирусом, и что теперь, у него теперь меньше прав, чем у дворовой собаки (при этом "обязанности перед государством" сохраняются) ?



Никто не собирается ограничивать в правах, просто с таким паспортом вакцинированного будут дополнительные бонусы. Например, сейчас никто не может получить визу в какую-то страну, а с таким "паспортом вакцинированного человек" сможет получить визу. Бонус !

Я уже описывал, что в Москве нельзя получить сейчас льготный проезд, карточки для льгот заблокировали, а после вакцинации - бонус - карточки разблокируют.

И не надо никого заставлять, вакцинация должна быть строго добровольной.



Никого же не напрягает, что пьяного в стельку или дурно пахнущего бомжа не пустят в ресторан, а ведь это жуткое нарушение его прав ))) Никто не собирается ограничивать в правах, просто с таким паспортом вакцинированного будут дополнительные бонусы. Например, сейчас никто не может получить визу в какую-то страну, а с таким "паспортом вакцинированного человек" сможет получить визу. Бонус !Я уже описывал, что в Москве нельзя получить сейчас льготный проезд, карточки для льгот заблокировали, а после вакцинации - бонус - карточки разблокируют.И не надо никого заставлять, вакцинация должна быть строго добровольной.Никого же не напрягает, что пьяного в стельку или дурно пахнущего бомжа не пустят в ресторан, а ведь это жуткое нарушение его прав )))

Это не "бонус", а дискриминация, и Россия может это себе пока позволить, потому что она подписала, но не ратифицировала Протокол № 12 к Конвенции о всеобщем запрете дискриминации, и он не вступил для нее в силу:Украина - это не Россия, и, кстати, не Великобритания, Франция, Швейцария или Польша, поскольку не только подписала, но и ратифицировала Протокол№ 12 к Конвенции и он вступил для нее в силу еще 1 июля 2006 года.Наконец, не нужно сравнивать невакцинированного человека с пьяным в стельку или с пахнущим бомжом, так как это несхожие ситуации.