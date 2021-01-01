Вкладчик1234 написав:3. Почему должны страдать люди, не вакцинированные, и без антител? Ну вот не столкнулся человек с вирусом, и что теперь, у него теперь меньше прав, чем у дворовой собаки (при этом "обязанности перед государством" сохраняются) ?
Никто не собирается ограничивать в правах, просто с таким паспортом вакцинированного будут дополнительные бонусы. Например, сейчас никто не может получить визу в какую-то страну, а с таким "паспортом вакцинированного человек" сможет получить визу. Бонус ! Я уже описывал, что в Москве нельзя получить сейчас льготный проезд, карточки для льгот заблокировали, а после вакцинации - бонус - карточки разблокируют. И не надо никого заставлять, вакцинация должна быть строго добровольной.
Никого же не напрягает, что пьяного в стельку или дурно пахнущего бомжа не пустят в ресторан, а ведь это жуткое нарушение его прав )))
Украина - это не Россия, и, кстати, не Великобритания, Франция, Швейцария или Польша, поскольку не только подписала, но и ратифицировала Протокол № 12 к Конвенции и он вступил для нее в силу еще 1 июля 2006 года.
Наконец, не нужно сравнивать невакцинированного человека с пьяным в стельку или с пахнущим бомжом, так как это несхожие ситуации.
andrein написав:Вангую скорое появление решал по выдаче Ковид-паспортов. Готовьте ваши денюжки !
Вы всё усложняете Решается диджитализацией и выдачей через Дию без взаимодействия с чиновниками, лишением медицинских центров аккредитации и пятью годами лишения свободы в новой статье уголовного кодекса для медработника-фальсификатора, да кэшбеком для тех, кто заявит на нарушителя закона
freeze написав:лишением медицинских центров аккредитации и пятью годами лишения свободы в новой статье уголовного кодекса для медработника-фальсификатора
В Украине и раньше привлечь медика к ответственности было практически нереально, а сейчас их вообще вознесли до уровня "ветеранів-активістів". Так что претензия к медику или медцентру будет приравняна к "державной зраде"
freeze написав:лишением медицинских центров аккредитации и пятью годами лишения свободы в новой статье уголовного кодекса для медработника-фальсификатора
В Украине и раньше привлечь медика к ответственности было практически нереально, а сейчас их вообще вознесли до уровня "ветеранів-активістів". Так что претензия к медику или медцентру будет приравняна к "державной зраде"
Я объясняю как сделать чтобы работало, а Вы объясняете почему не надо делать. Разный психологический подход
Igneus написав:Это не "бонус", а дискриминация, и Россия может это себе пока позволить, потому что она подписала, но не ратифицировала Протокол № 12 к Конвенции о всеобщем запрете дискриминации, и он не вступил для нее в силу: https://www.coe.int/ru/web/conventions/ ... h=HdZHThSl
Украина - это не Россия, и, кстати, не Великобритания, Франция, Швейцария или Польша, поскольку не только подписала, но и ратифицировала Протокол № 12 к Конвенции и он вступил для нее в силу еще 1 июля 2006 года.
Наконец, не нужно сравнивать невакцинированного человека с пьяным в стельку или с пахнущим бомжом, так как это несхожие ситуации.
В контексте получения визы, дискриминация скорее со стороны принимающей стороны. Нет паспорта прививки - нет въезда. Так что можно повернуть ситуацию в другую сторону. РФ способствует передвижению своих граждан по миру.