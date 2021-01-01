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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2540254125422543>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 105
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
46
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:35

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:3. Почему должны страдать люди, не вакцинированные, и без антител? Ну вот не столкнулся человек с вирусом, и что теперь, у него теперь меньше прав, чем у дворовой собаки (при этом "обязанности перед государством" сохраняются) ?


Никто не собирается ограничивать в правах, просто с таким паспортом вакцинированного будут дополнительные бонусы. Например, сейчас никто не может получить визу в какую-то страну, а с таким "паспортом вакцинированного человек" сможет получить визу. Бонус !
Я уже описывал, что в Москве нельзя получить сейчас льготный проезд, карточки для льгот заблокировали, а после вакцинации - бонус - карточки разблокируют.
И не надо никого заставлять, вакцинация должна быть строго добровольной.

Никого же не напрягает, что пьяного в стельку или дурно пахнущего бомжа не пустят в ресторан, а ведь это жуткое нарушение его прав )))

Это не "бонус", а дискриминация, и Россия может это себе пока позволить, потому что она подписала, но не ратифицировала Протокол № 12 к Конвенции о всеобщем запрете дискриминации, и он не вступил для нее в силу:
https://www.coe.int/ru/web/conventions/ ... h=HdZHThSl

Украина - это не Россия, и, кстати, не Великобритания, Франция, Швейцария или Польша, поскольку не только подписала, но и ратифицировала Протокол
№ 12 к Конвенции и он вступил для нее в силу еще 1 июля 2006 года.

Наконец, не нужно сравнивать невакцинированного человека с пьяным в стельку или с пахнущим бомжом, так как это несхожие ситуации.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:37

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Проверяют готовую продукцию (например молоко)?


Молоко пастеризованное, смысл его тестировать ))

А есть достоверная информация, что ковид не переживает пастеризацию?
И что по остальному?

Опять же - норок зачем убили тогда, причём без разбора? Так была "угроза" или нет?


Конечно, пастеризация убивает коронавирус, можете погуглить подробнее эту тему.

А по остальному не парьтесь, тема та же самая - не ешьте сырую курицу и свинину, и будет счастье, и глистов не будет в качестве бонуса. :mrgreen:

Норки были не наши, их вырастили специально, чтобы убить и снять шкурки.
Норкам изначально была уготована страшная смерть. Скандинавы суровые люди :mrgreen:
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:42

  Igneus написав:Наконец, не нужно сравнивать невакцинированного человека с пьяным в стельку или с пахнущим бомжом, так как это несхожие ситуации.


))) Сразу вспоминается распространённый интернет-мэм

Вы не понимаете, это другое (с)
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:43

Вангую скорое появление решал по выдаче Ковид-паспортов. :)
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Востаннє редагувалось andrein в Суб 02 січ, 2021 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:45

  freeze написав:Норки были не наши, их вырастили специально, чтобы убить и снять шкурки.
Норкам изначально была уготована страшная смерть. Скандинавы суровые люди

А почему шкурки не сняли?
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:49

  andrein написав:Вангую скорое появление решал по выдаче Ковид-паспортов. :)
Готовьте ваши денюжки !



Вы всё усложняете :lol:
Решается диджитализацией и выдачей через Дию без взаимодействия с чиновниками, лишением медицинских центров аккредитации и пятью годами лишения свободы в новой статье уголовного кодекса для медработника-фальсификатора, да кэшбеком для тех, кто заявит на нарушителя закона :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:58

  freeze написав:
  Igneus написав:Наконец, не нужно сравнивать невакцинированного человека с пьяным в стельку или с пахнущим бомжом, так как это несхожие ситуации.


))) Сразу вспоминается распространённый интернет-мэм

Вы не понимаете, это другое (с)

Это даже уже цыгане поняли, поскольку зарабатывают деньги не только гаданьями или распеванием песен под гармошку, а на них для этого работает целый Европейский центр цыган со штаб-квартирой в Будапеште и не только:
https://www.coe.int/ru/web/portal/-/eur ... ghts-abuse
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Roma_RUS.pdf
https://roseurosud.org/r/st-1-2/postano ... iv-chekhii
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:02

  freeze написав:лишением медицинских центров аккредитации и пятью годами лишения свободы в новой статье уголовного кодекса для медработника-фальсификатора

В Украине и раньше привлечь медика к ответственности было практически нереально, а сейчас их вообще вознесли до уровня "ветеранів-активістів".
Так что претензия к медику или медцентру будет приравняна к "державной зраде"
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:04

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:лишением медицинских центров аккредитации и пятью годами лишения свободы в новой статье уголовного кодекса для медработника-фальсификатора

В Украине и раньше привлечь медика к ответственности было практически нереально, а сейчас их вообще вознесли до уровня "ветеранів-активістів".
Так что претензия к медику или медцентру будет приравняна к "державной зраде"


Я объясняю как сделать чтобы работало, а Вы объясняете почему не надо делать. :wink:
Разный психологический подход :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:06

  Igneus написав:Это не "бонус", а дискриминация, и Россия может это себе пока позволить, потому что она подписала, но не ратифицировала Протокол № 12 к Конвенции о всеобщем запрете дискриминации, и он не вступил для нее в силу:
https://www.coe.int/ru/web/conventions/ ... h=HdZHThSl

Украина - это не Россия, и, кстати, не Великобритания, Франция, Швейцария или Польша, поскольку не только подписала, но и ратифицировала Протокол
№ 12 к Конвенции и он вступил для нее в силу еще 1 июля 2006 года.

Наконец, не нужно сравнивать невакцинированного человека с пьяным в стельку или с пахнущим бомжом, так как это несхожие ситуации.


В контексте получения визы, дискриминация скорее со стороны принимающей стороны. Нет паспорта прививки - нет въезда. Так что можно повернуть ситуацию в другую сторону. РФ способствует передвижению своих граждан по миру. :)
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