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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 105
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
46
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:15

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:лишением медицинских центров аккредитации и пятью годами лишения свободы в новой статье уголовного кодекса для медработника-фальсификатора

В Украине и раньше привлечь медика к ответственности было практически нереально, а сейчас их вообще вознесли до уровня "ветеранів-активістів".
Так что претензия к медику или медцентру будет приравняна к "державной зраде"


Я объясняю как сделать чтобы работало, а Вы объясняете почему не надо делать. :wink:
Разный психологический подход :roll:

А я объясняю как это работает в Украине :)
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:33

  stm написав:юрист всея Украины от русскоговорящего населения преуспеваете с лихвой

  tumos написав:Так что можно повернуть ситуацию в другую сторону. РФ способствует передвижению своих граждан по миру. :)

Хоть меня и зачислили на русском языке до русскоговорящего населения, но все равно буду отрицать, и не только на русском языке, что Россия всегда способствует передвижению своих граждан по миру без их дискриминации:
http://hrlibrary.umn.edu/russian/euro/R ... kcase.html
https://european-court-help.ru/kommenta ... iv-rossii/
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:38

  Вкладчик1234 написав:А я объясняю как это работает в Украине


Это еще никак не работает, потому что этого нет.
Было бы желание )))

Еще несколько лет назад вот так же утверждали, что в нашей стране нельзя за 30 секунд получить 8 000 грн материальной помощи, потому что это в Украине не работает, надо собрать справки, выстоять большую очередь и тд )))
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:40

  freeze написав:Еще несколько лет назад вот так же утверждали, что в нашей стране нельзя за 30 секунд получить 8 000 грн материальной помощи, потому что это в Украине не работает )))

А несколько лет назад можно было за 30 секунд получить 8 000 грн материальной помощи?
И кто такое утверждал?
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:42

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Еще несколько лет назад вот так же утверждали, что в нашей стране нельзя за 30 секунд получить 8 000 грн материальной помощи, потому что это в Украине не работает )))

А несколько лет назад можно было за 30 секунд получить 8 000 грн материальной помощи?


Нет, все говорили, что это не будет работать, примерно как сейчас говорят о ковид-пропусках :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:08

  Igneus написав:
  stm написав:юрист всея Украины от русскоговорящего населения преуспеваете с лихвой

  tumos написав:Так что можно повернуть ситуацию в другую сторону. РФ способствует передвижению своих граждан по миру. :)

Хоть меня и зачислили на русском языке до русскоговорящего населения, но все равно буду отрицать, и не только на русском языке, что Россия всегда способствует передвижению своих граждан по миру без их дискриминации:
http://hrlibrary.umn.edu/russian/euro/R ... kcase.html
https://european-court-help.ru/kommenta ... iv-rossii/

Во-первых я пошутил.
Во-вторых откуда взялось слово "всегда" ? Я такого не утверждал.
В-третьих, если серьезно, то в чем все-таки заключается дискриминация граждан РФ при выдаче бумажки о проведенной прививке в контексте обсуждения "бонуса" в виде получения визы ?
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  Igneus написав:Если Вы мне намекаете, то я уже давно наблюдаю за этим


Нет, сообщение было для stm. Книга Шваба по сути есть манифест фининтерна. Вполне вероятно проблема о правах и свободах выйдет за рамки права или обязанности ношения маски или вакцинации. В ближайшей обозримой перспективе.
tumos
 
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