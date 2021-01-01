freeze написав:лишением медицинских центров аккредитации и пятью годами лишения свободы в новой статье уголовного кодекса для медработника-фальсификатора
В Украине и раньше привлечь медика к ответственности было практически нереально, а сейчас их вообще вознесли до уровня "ветеранів-активістів". Так что претензия к медику или медцентру будет приравняна к "державной зраде"
Я объясняю как сделать чтобы работало, а Вы объясняете почему не надо делать. Разный психологический подход
Вкладчик1234 написав:А я объясняю как это работает в Украине
Это еще никак не работает, потому что этого нет. Было бы желание )))
Еще несколько лет назад вот так же утверждали, что в нашей стране нельзя за 30 секунд получить 8 000 грн материальной помощи, потому что это в Украине не работает, надо собрать справки, выстоять большую очередь и тд )))
Во-первых я пошутил. Во-вторых откуда взялось слово "всегда" ? Я такого не утверждал. В-третьих, если серьезно, то в чем все-таки заключается дискриминация граждан РФ при выдаче бумажки о проведенной прививке в контексте обсуждения "бонуса" в виде получения визы ?
Igneus написав:Если Вы мне намекаете, то я уже давно наблюдаю за этим
Нет, сообщение было для stm. Книга Шваба по сути есть манифест фининтерна. Вполне вероятно проблема о правах и свободах выйдет за рамки права или обязанности ношения маски или вакцинации. В ближайшей обозримой перспективе.