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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2540254125422543

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 105
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
46
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:15

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:лишением медицинских центров аккредитации и пятью годами лишения свободы в новой статье уголовного кодекса для медработника-фальсификатора

В Украине и раньше привлечь медика к ответственности было практически нереально, а сейчас их вообще вознесли до уровня "ветеранів-активістів".
Так что претензия к медику или медцентру будет приравняна к "державной зраде"


Я объясняю как сделать чтобы работало, а Вы объясняете почему не надо делать. :wink:
Разный психологический подход :roll:

А я объясняю как это работает в Украине :)
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:33

  stm написав:юрист всея Украины от русскоговорящего населения преуспеваете с лихвой

  tumos написав:Так что можно повернуть ситуацию в другую сторону. РФ способствует передвижению своих граждан по миру. :)

Хоть меня и зачислили на русском языке до русскоговорящего населения, но все равно буду отрицать, и не только на русском языке, что Россия всегда способствует передвижению своих граждан по миру без их дискриминации:
http://hrlibrary.umn.edu/russian/euro/R ... kcase.html
https://european-court-help.ru/kommenta ... iv-rossii/
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:38

  Вкладчик1234 написав:А я объясняю как это работает в Украине


Это еще никак не работает, потому что этого нет.
Было бы желание )))

Еще несколько лет назад вот так же утверждали, что в нашей стране нельзя за 30 секунд получить 8 000 грн материальной помощи, потому что это в Украине не работает, надо собрать справки, выстоять большую очередь и тд )))
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:40

  freeze написав:Еще несколько лет назад вот так же утверждали, что в нашей стране нельзя за 30 секунд получить 8 000 грн материальной помощи, потому что это в Украине не работает )))

А несколько лет назад можно было за 30 секунд получить 8 000 грн материальной помощи?
И кто такое утверждал?
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:42

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Еще несколько лет назад вот так же утверждали, что в нашей стране нельзя за 30 секунд получить 8 000 грн материальной помощи, потому что это в Украине не работает )))

А несколько лет назад можно было за 30 секунд получить 8 000 грн материальной помощи?


Нет, все говорили, что это не будет работать, примерно как сейчас говорят о ковид-пропусках :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:08

  Igneus написав:
  stm написав:юрист всея Украины от русскоговорящего населения преуспеваете с лихвой

  tumos написав:Так что можно повернуть ситуацию в другую сторону. РФ способствует передвижению своих граждан по миру. :)

Хоть меня и зачислили на русском языке до русскоговорящего населения, но все равно буду отрицать, и не только на русском языке, что Россия всегда способствует передвижению своих граждан по миру без их дискриминации:
http://hrlibrary.umn.edu/russian/euro/R ... kcase.html
https://european-court-help.ru/kommenta ... iv-rossii/

Во-первых я пошутил.
Во-вторых откуда взялось слово "всегда" ? Я такого не утверждал.
В-третьих, если серьезно, то в чем все-таки заключается дискриминация граждан РФ при выдаче бумажки о проведенной прививке в контексте обсуждения "бонуса" в виде получения визы ?
PS
Я соглашусь с Вами в вопросе дискриминации граждан РФ, если без документа о наличии прививки не станут пускать на самолет на рейс внутри страны. Или запретят пересечение собственной границы при выезде в страну, которая готова принять лицо без условий на сделанную прививку.
Востаннє редагувалось tumos в Суб 02 січ, 2021 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 14:22

  Igneus написав:Если Вы мне намекаете, то я уже давно наблюдаю за этим


Нет, сообщение было для stm. Книга Шваба по сути есть манифест фининтерна. Вполне вероятно проблема о правах и свободах выйдет за рамки обсуждения права или обязанности ношения маски или вакцинации. В ближайшей обозримой перспективе.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:15

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Проверяют готовую продукцию (например молоко)?


Молоко пастеризованное, смысл его тестировать ))
А выбирая базарное молоко "от хозяйки", человек добровольно делает рискованный выбор в пользу возможности заражения бруцеллёзом и тд

Покупая базарное молоко, любой нормальный человек его кипятит.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:44

Двое суток не заглядывал на форум. Сейчас перечитал.
Что можно сказать.
1. Всё меньше постов непосредственно по теме ветки.
2. Всё больше бреда. Не хочется ни читать, ни спорить.

P.s. Вопрос. Что с сайтом? Очень медленно грузится.
Или это только у меня?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 16:16

  ЛАД написав:
  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Проверяют готовую продукцию (например молоко)?


Молоко пастеризованное, смысл его тестировать ))
А выбирая базарное молоко "от хозяйки", человек добровольно делает рискованный выбор в пользу возможности заражения бруцеллёзом и тд

Покупая базарное молоко, любой нормальный человек его кипятит.


Ковид-отрицатели вряд ли кипятят базарное молоко. Оно же не опасно, и бутылка платиковая из-под пепси, в которую налито домашнее молоко, наверняка чисто вымыта, трижды даже, и вообще они всегда покупают молоко у одного продавца, а у него честные глаза :mrgreen:
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