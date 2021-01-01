freeze написав:лишением медицинских центров аккредитации и пятью годами лишения свободы в новой статье уголовного кодекса для медработника-фальсификатора
В Украине и раньше привлечь медика к ответственности было практически нереально, а сейчас их вообще вознесли до уровня "ветеранів-активістів". Так что претензия к медику или медцентру будет приравняна к "державной зраде"
Я объясняю как сделать чтобы работало, а Вы объясняете почему не надо делать. Разный психологический подход
Вкладчик1234 написав:А я объясняю как это работает в Украине
Это еще никак не работает, потому что этого нет. Было бы желание )))
Еще несколько лет назад вот так же утверждали, что в нашей стране нельзя за 30 секунд получить 8 000 грн материальной помощи, потому что это в Украине не работает, надо собрать справки, выстоять большую очередь и тд )))
Во-первых я пошутил. Во-вторых откуда взялось слово "всегда" ? Я такого не утверждал. В-третьих, если серьезно, то в чем все-таки заключается дискриминация граждан РФ при выдаче бумажки о проведенной прививке в контексте обсуждения "бонуса" в виде получения визы ? PS Я соглашусь с Вами в вопросе дискриминации граждан РФ, если без документа о наличии прививки не станут пускать на самолет на рейс внутри страны. Или запретят пересечение собственной границы при выезде в страну, которая готова принять лицо без условий на сделанную прививку.
Востаннє редагувалось tumos в Суб 02 січ, 2021 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Igneus написав:Если Вы мне намекаете, то я уже давно наблюдаю за этим
Нет, сообщение было для stm. Книга Шваба по сути есть манифест фининтерна. Вполне вероятно проблема о правах и свободах выйдет за рамки обсуждения права или обязанности ношения маски или вакцинации. В ближайшей обозримой перспективе.
Молоко пастеризованное, смысл его тестировать )) А выбирая базарное молоко "от хозяйки", человек добровольно делает рискованный выбор в пользу возможности заражения бруцеллёзом и тд
Покупая базарное молоко, любой нормальный человек его кипятит.
Ковид-отрицатели вряд ли кипятят базарное молоко. Оно же не опасно, и бутылка платиковая из-под пепси, в которую налито домашнее молоко, наверняка чисто вымыта, трижды даже, и вообще они всегда покупают молоко у одного продавца, а у него честные глаза