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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 105
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
46
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 17:25

Телепроповедник из Техаса Кеннет Коуплэнд
изгоняет коронавирус при помощи хеви-метала.

andrein
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:20

  tumos написав:
  Igneus написав:Если Вы мне намекаете, то я уже давно наблюдаю за этим


Нет, сообщение было для stm. Книга Шваба по сути есть манифест фининтерна. Вполне вероятно проблема о правах и свободах выйдет за рамки обсуждения права или обязанности ношения маски или вакцинации. В ближайшей обозримой перспективе.

Меня лишь смутил манифест на английском при фамилии автора явно не американского происхождения, и масло подлил папский пристол Ватикана на том же английском. Дайте ссыль на официальном сайте Ватикана, будет немного сложнее ибо итальянцы блюдут свой родной язык похлеще. Итого 3 ссылки без официала. Глобал Резет впервые использовал экономический форум в Давосе и как из фраз "не нарушаем права обездоленных", "не сорим, а то океаны и земля как свалка отходов" некоторые источники вышли на "Резет - как практика перераспределения ресурсов и уничтожение среднего класса" ;)
Сайт папского пристола дать с их новостями об искусственном интеллекте, этике использования роботизации и подписанием протокола о сотрудничестве Римского университета с IBM и Microsoft с благословения пристола? Кстати папа и пфайзер вместо Спутника благословил. Как это всё потом превращается в чушь Вы мне показали. 3 ссылки без официальных сайтов вообще ;)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:01

  freeze написав:Еще несколько лет назад вот так же утверждали, что в нашей стране нельзя за 30 секунд получить 8 000 грн материальной помощи, потому что это в Украине не работает, надо собрать справки, выстоять большую очередь и тд )))


Но эти 30 секунд длятся с Мартовского локдауна :mrgreen:
Так что таки нет - нельзя.
Ни раньше ни сейчас.
justit
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:13

В Мексике госпитализировали 32-летнюю женщину врача, которой сделали прививку вакциной Pfizer. После вакцинации у женщины появилась сыпь, начались судороги, возникли проблемы с дыханием, воспаление головного и спиного мозга.

Министр здравоохранения Мексики заявил, что первоначальный диагноз — "энцефаломиелит". Также министр добавил, что у женщины уже наблюдались аллергические реакции до этого и в клинической практике вакцина Pfizer никогда не вызывала воспаление мозга.

Представители Pfizer пока не комментируют новость.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:15

Главный санврач Украины Ляшко гневно опроверг некие «слухи о регистрации в Украине российской вакцины против коронавируса».

Хотя слухов и заявлений о регистрации в Украине российской вакцины никаких и не было. Было сообщение о том, что харьковское предприятие "Биолек" подало документы на регистрацию препарата "Спутник V" в Украине.

Но как раз эту информацию Ляшко и не опровергает.

Впрочем, исходя из его заявления можно сделать однозначный вывод, что регистрировать российскую вакцину в Украине не собираются.

В таком же духе сегодня высказался и глава комитета по здравоохранению Рады Радуцкий.

Вообще, если послушать наши власти, то складывается впечатление, что между ведущими фармкампаниями мира идет беспощадная борьба за право поставлять вакцину Украине. И потому мы можем выбирать: эту вакцину берем, а ту не берем.

Хотя на самом деле ситуация ровно обратная. В мире – дефицит мощностей по производству вакцин. Даже те вакцины, которые еще не закончили третью стадию клинических испытаний уже законтрактованы на месяцы вперед. Не говоря уже о ведущих западных вакцинах. В первую очередь будут удовлетворяться потребности стран-производителей вакцин (это, к слову, касается и российского «Спутника»), а также богатых стран, которые заранее озаботились заключением контрактов на поставки вакцины.

Украина же «проспала» ключевой период – лето-осень 2020 года, когда и начали заключаться контракты. Озаботилась вопросом лишь в декабре и оказалась в хвосте очереди.

Максимум – успела выхватить 1,9 млн доз вакцины у Китая по очень высокой цене (причем та вакцина еще не закончила испытания, а ее регистрация только ожидается).

Вряд ли можно ожидать, что страны Запада по каким-то политическим причинам вдруг дадут Украине вакцину «вне очереди». Даже если б появилось у них такое желание, это физически невозможно – производство вакцин на месяцы вперед уже распределено по контрактам. Максимум о чем может идти речь – о поставках каких-то совсем небольших символических партий, на которых можно пропиариться, но на ситуацию они повлияют мало.

И единственный способ для Украины получить вакцину «вне очереди» - это наладить ее производство на украинских предприятиях.

И если передать технологию готовы россияне – правильно было бы этим шансом воспользоваться.

Если китайцы – тоже не нужно отказываться.

Как и по любой другой вакцине, которая уже прошла испытания и используется на практике.

И это был бы правильный подход для любой власти, которая на первое место ставит здоровье граждан и национальные интересы. Ну а если на первом месте желание не рассердить американское посольство, то это, конечно, уже другой вопрос.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

justit написав:
  freeze написав:Еще несколько лет назад вот так же утверждали, что в нашей стране нельзя за 30 секунд получить 8 000 грн материальной помощи, потому что это в Украине не работает, надо собрать справки, выстоять большую очередь и тд )))


Но эти 30 секунд длятся с Мартовского локдауна :mrgreen:
Так что таки нет - нельзя.
Ни раньше ни сейчас.


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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:51

  freeze написав:350 тысяч человек получили


Спору нет.
Но не 30 секунд как бы потратили.
А ждали, надеялись....
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