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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2541254225432544 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 105 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 44% 46 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 19 Всього голосів : 105 Додано: Суб 02 січ, 2021 17:25 Телепроповедник из Техаса Кеннет Коуплэнд

изгоняет коронавирус при помощи хеви-метала.



andrein

Повідомлень: 972 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 18:20 tumos написав: Igneus написав: Если Вы мне намекаете, то я уже давно наблюдаю за этим Если Вы мне намекаете, то я уже давно наблюдаю за этим



Нет, сообщение было для stm. Книга Шваба по сути есть манифест фининтерна. Вполне вероятно проблема о правах и свободах выйдет за рамки обсуждения права или обязанности ношения маски или вакцинации. В ближайшей обозримой перспективе. Нет, сообщение было для stm. Книга Шваба по сути есть манифест фининтерна. Вполне вероятно проблема о правах и свободах выйдет за рамки обсуждения права или обязанности ношения маски или вакцинации. В ближайшей обозримой перспективе.

Меня лишь смутил манифест на английском при фамилии автора явно не американского происхождения, и масло подлил папский пристол Ватикана на том же английском. Дайте ссыль на официальном сайте Ватикана, будет немного сложнее ибо итальянцы блюдут свой родной язык похлеще. Итого 3 ссылки без официала. Глобал Резет впервые использовал экономический форум в Давосе и как из фраз "не нарушаем права обездоленных", "не сорим, а то океаны и земля как свалка отходов" некоторые источники вышли на "Резет - как практика перераспределения ресурсов и уничтожение среднего класса"

Сайт папского пристола дать с их новостями об искусственном интеллекте, этике использования роботизации и подписанием протокола о сотрудничестве Римского университета с IBM и Microsoft с благословения пристола? Кстати папа и пфайзер вместо Спутника благословил. Как это всё потом превращается в чушь Вы мне показали. 3 ссылки без официальных сайтов вообще Меня лишь смутил манифест на английском при фамилии автора явно не американского происхождения, и масло подлил папский пристол Ватикана на том же английском. Дайте ссыль на официальном сайте Ватикана, будет немного сложнее ибо итальянцы блюдут свой родной язык похлеще. Итого 3 ссылки без официала. Глобал Резет впервые использовал экономический форум в Давосе и как из фраз "не нарушаем права обездоленных", "не сорим, а то океаны и земля как свалка отходов" некоторые источники вышли на "Резет - как практика перераспределения ресурсов и уничтожение среднего класса"Сайт папского пристола дать с их новостями об искусственном интеллекте, этике использования роботизации и подписанием протокола о сотрудничестве Римского университета с IBM и Microsoft с благословения пристола? Кстати папа и пфайзер вместо Спутника благословил. Как это всё потом превращается в чушь Вы мне показали. 3 ссылки без официальных сайтов вообще stm

Повідомлень: 2645 З нами з: 04.03.15 Подякував: 68 раз. Подякували: 478 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 19:01 freeze написав: Еще несколько лет назад вот так же утверждали, что в нашей стране нельзя за 30 секунд получить 8 000 грн материальной помощи, потому что это в Украине не работает, надо собрать справки, выстоять большую очередь и тд ))) Еще несколько лет назад вот так же утверждали, что в нашей стране нельзя за 30 секунд получить 8 000 грн материальной помощи, потому что это в Украине не работает, надо собрать справки, выстоять большую очередь и тд )))



Но эти 30 секунд длятся с Мартовского локдауна

Так что таки нет - нельзя.

Ни раньше ни сейчас. Но эти 30 секунд длятся с Мартовского локдаунаТак что таки нет - нельзя.Ни раньше ни сейчас. justit Повідомлень: 4981 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1538 раз. Подякували: 359 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 19:13 В Мексике госпитализировали 32-летнюю женщину врача, которой сделали прививку вакциной Pfizer. После вакцинации у женщины появилась сыпь, начались судороги, возникли проблемы с дыханием, воспаление головного и спиного мозга.



Министр здравоохранения Мексики заявил, что первоначальный диагноз — "энцефаломиелит". Также министр добавил, что у женщины уже наблюдались аллергические реакции до этого и в клинической практике вакцина Pfizer никогда не вызывала воспаление мозга.



Представители Pfizer пока не комментируют новость. Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13675 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7491 раз. Подякували: 3596 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 19:15 Главный санврач Украины Ляшко гневно опроверг некие «слухи о регистрации в Украине российской вакцины против коронавируса».



Хотя слухов и заявлений о регистрации в Украине российской вакцины никаких и не было. Было сообщение о том, что харьковское предприятие "Биолек" подало документы на регистрацию препарата "Спутник V" в Украине.



Но как раз эту информацию Ляшко и не опровергает.



Впрочем, исходя из его заявления можно сделать однозначный вывод, что регистрировать российскую вакцину в Украине не собираются.



В таком же духе сегодня высказался и глава комитета по здравоохранению Рады Радуцкий.



Вообще, если послушать наши власти, то складывается впечатление, что между ведущими фармкампаниями мира идет беспощадная борьба за право поставлять вакцину Украине. И потому мы можем выбирать: эту вакцину берем, а ту не берем.



Хотя на самом деле ситуация ровно обратная. В мире – дефицит мощностей по производству вакцин. Даже те вакцины, которые еще не закончили третью стадию клинических испытаний уже законтрактованы на месяцы вперед. Не говоря уже о ведущих западных вакцинах. В первую очередь будут удовлетворяться потребности стран-производителей вакцин (это, к слову, касается и российского «Спутника»), а также богатых стран, которые заранее озаботились заключением контрактов на поставки вакцины.



Украина же «проспала» ключевой период – лето-осень 2020 года, когда и начали заключаться контракты. Озаботилась вопросом лишь в декабре и оказалась в хвосте очереди.



Максимум – успела выхватить 1,9 млн доз вакцины у Китая по очень высокой цене (причем та вакцина еще не закончила испытания, а ее регистрация только ожидается).



Вряд ли можно ожидать, что страны Запада по каким-то политическим причинам вдруг дадут Украине вакцину «вне очереди». Даже если б появилось у них такое желание, это физически невозможно – производство вакцин на месяцы вперед уже распределено по контрактам. Максимум о чем может идти речь – о поставках каких-то совсем небольших символических партий, на которых можно пропиариться, но на ситуацию они повлияют мало.



И единственный способ для Украины получить вакцину «вне очереди» - это наладить ее производство на украинских предприятиях.



И если передать технологию готовы россияне – правильно было бы этим шансом воспользоваться.



Если китайцы – тоже не нужно отказываться.



Как и по любой другой вакцине, которая уже прошла испытания и используется на практике.



И это был бы правильный подход для любой власти, которая на первое место ставит здоровье граждан и национальные интересы. Ну а если на первом месте желание не рассердить американское посольство, то это, конечно, уже другой вопрос. Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13675 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7491 раз. Подякували: 3596 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 19:47 Re: Эпидемия коронавируса в мире justit написав: freeze написав: Еще несколько лет назад вот так же утверждали, что в нашей стране нельзя за 30 секунд получить 8 000 грн материальной помощи, потому что это в Украине не работает, надо собрать справки, выстоять большую очередь и тд ))) Еще несколько лет назад вот так же утверждали, что в нашей стране нельзя за 30 секунд получить 8 000 грн материальной помощи, потому что это в Украине не работает, надо собрать справки, выстоять большую очередь и тд )))



Но эти 30 секунд длятся с Мартовского локдауна

Так что таки нет - нельзя.

Ни раньше ни сейчас. Но эти 30 секунд длятся с Мартовского локдаунаТак что таки нет - нельзя.Ни раньше ни сейчас.



350 тысяч человек получили 350 тысяч человек получили freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19731 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4713 раз. Подякували: 7456 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 січ, 2021 19:51 freeze написав: 350 тысяч человек получили 350 тысяч человек получили



Спору нет.

Но не 30 секунд как бы потратили.

А ждали, надеялись.... Спору нет.Но не 30 секунд как бы потратили.А ждали, надеялись.... justit Повідомлень: 4981 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1538 раз. Подякували: 359 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2541254225432544 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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