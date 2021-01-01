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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 січ, 2021 17:25
Телепроповедник из Техаса Кеннет Коуплэнд
изгоняет коронавирус при помощи хеви-метала.
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andrein
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Додано: Суб 02 січ, 2021 18:20
tumos написав: Igneus написав:
Если Вы мне намекаете, то я уже давно наблюдаю за этим
Нет, сообщение было для stm. Книга Шваба по сути есть манифест фининтерна. Вполне вероятно проблема о правах и свободах выйдет за рамки обсуждения права или обязанности ношения маски или вакцинации. В ближайшей обозримой перспективе.
Меня лишь смутил манифест на английском при фамилии автора явно не американского происхождения, и масло подлил папский пристол Ватикана на том же английском. Дайте ссыль на официальном сайте Ватикана, будет немного сложнее ибо итальянцы блюдут свой родной язык похлеще. Итого 3 ссылки без официала. Глобал Резет впервые использовал экономический форум в Давосе и как из фраз "не нарушаем права обездоленных", "не сорим, а то океаны и земля как свалка отходов" некоторые источники вышли на "Резет - как практика перераспределения ресурсов и уничтожение среднего класса"
Сайт папского пристола дать с их новостями об искусственном интеллекте, этике использования роботизации и подписанием протокола о сотрудничестве Римского университета с IBM и Microsoft с благословения пристола? Кстати папа и пфайзер вместо Спутника благословил. Как это всё потом превращается в чушь Вы мне показали. 3 ссылки без официальных сайтов вообще
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stm
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Додано: Суб 02 січ, 2021 19:01
freeze написав:
Еще несколько лет назад вот так же утверждали, что в нашей стране нельзя за 30 секунд получить 8 000 грн материальной помощи, потому что это в Украине не работает, надо собрать справки, выстоять большую очередь и тд )))
Но эти 30 секунд длятся с Мартовского локдауна
Так что таки нет - нельзя.
Ни раньше ни сейчас.
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justit
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Додано: Суб 02 січ, 2021 19:13
В Мексике госпитализировали 32-летнюю женщину врача, которой сделали прививку вакциной Pfizer. После вакцинации у женщины появилась сыпь, начались судороги, возникли проблемы с дыханием, воспаление головного и спиного мозга.
Министр здравоохранения Мексики заявил, что первоначальный диагноз — "энцефаломиелит". Также министр добавил, что у женщины уже наблюдались аллергические реакции до этого и в клинической практике вакцина Pfizer никогда не вызывала воспаление мозга.
Представители Pfizer пока не комментируют новость.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 19:15
Главный санврач Украины Ляшко гневно опроверг некие «слухи о регистрации в Украине российской вакцины против коронавируса».
Хотя слухов и заявлений о регистрации в Украине российской вакцины никаких и не было. Было сообщение о том, что харьковское предприятие "Биолек" подало документы на регистрацию препарата "Спутник V" в Украине.
Но как раз эту информацию Ляшко и не опровергает.
Впрочем, исходя из его заявления можно сделать однозначный вывод, что регистрировать российскую вакцину в Украине не собираются.
В таком же духе сегодня высказался и глава комитета по здравоохранению Рады Радуцкий.
Вообще, если послушать наши власти, то складывается впечатление, что между ведущими фармкампаниями мира идет беспощадная борьба за право поставлять вакцину Украине. И потому мы можем выбирать: эту вакцину берем, а ту не берем.
Хотя на самом деле ситуация ровно обратная. В мире – дефицит мощностей по производству вакцин. Даже те вакцины, которые еще не закончили третью стадию клинических испытаний уже законтрактованы на месяцы вперед. Не говоря уже о ведущих западных вакцинах. В первую очередь будут удовлетворяться потребности стран-производителей вакцин (это, к слову, касается и российского «Спутника»), а также богатых стран, которые заранее озаботились заключением контрактов на поставки вакцины.
Украина же «проспала» ключевой период – лето-осень 2020 года, когда и начали заключаться контракты. Озаботилась вопросом лишь в декабре и оказалась в хвосте очереди.
Максимум – успела выхватить 1,9 млн доз вакцины у Китая по очень высокой цене (причем та вакцина еще не закончила испытания, а ее регистрация только ожидается).
Вряд ли можно ожидать, что страны Запада по каким-то политическим причинам вдруг дадут Украине вакцину «вне очереди». Даже если б появилось у них такое желание, это физически невозможно – производство вакцин на месяцы вперед уже распределено по контрактам. Максимум о чем может идти речь – о поставках каких-то совсем небольших символических партий, на которых можно пропиариться, но на ситуацию они повлияют мало.
И единственный способ для Украины получить вакцину «вне очереди» - это наладить ее производство на украинских предприятиях.
И если передать технологию готовы россияне – правильно было бы этим шансом воспользоваться.
Если китайцы – тоже не нужно отказываться.
Как и по любой другой вакцине, которая уже прошла испытания и используется на практике.
И это был бы правильный подход для любой власти, которая на первое место ставит здоровье граждан и национальные интересы. Ну а если на первом месте желание не рассердить американское посольство, то это, конечно, уже другой вопрос.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 19:47
justit написав: freeze написав:
Еще несколько лет назад вот так же утверждали, что в нашей стране нельзя за 30 секунд получить 8 000 грн материальной помощи, потому что это в Украине не работает, надо собрать справки, выстоять большую очередь и тд )))
Но эти 30 секунд длятся с Мартовского локдауна
Так что таки нет - нельзя.
Ни раньше ни сейчас.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 19:51
freeze написав:
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Спору нет.
Но не 30 секунд как бы потратили.
А ждали, надеялись....
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