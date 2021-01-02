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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 105
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
46
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:22

  Вкладчик1234 написав:
  stm написав:Упс, официал Мин.здравоохранения Мексики говорит что изучает ПОСТ с хештегом о плохой реакции

Сколько им нужно времени на "изучение поста"?
Я так понимаю, им просто нужно "согласовать позицию" с американским посольством? Это они называют "изучением поста"?

Вместо того, чтобы разобраться с ситуацией, и дать аргументированный ответ - они "изучают пост". Просто рука-лицо

Ещё Вы в Мексике не были, они не любят гринго ;) о медсестре они сегодня только и узнали, неожиданность для них что кому-то плохо о ком они не слышали :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:00

  stm написав:Меня лишь смутил манифест на английском при фамилии автора явно не американского происхождения,

Могу только предложить купить книгу за 11 баксов на амазоне. Правда опять английский язык. Немец то глобалист. :)
https://www.amazon.com/COVID-19-Great-R ... 2940631123
  stm написав:и масло подлил папский пристол Ватикана на том же английском. Дайте ссыль на официальном сайте Ватикана, будет немного сложнее ибо итальянцы блюдут свой родной язык похлеще.

Совет по инклюзивному капитализму - самостоятельная организация, созданная в ноябре 2019 года. Ссылка была на его сайт. Считаете его неофициальным, пусть будет так. Ваше право. Когда был создан Совет на идею этого самого капитализма отозвался руководитель Ватикана.
https://www.vaticannews.va/ru/vatican-c ... alizm.html
Хотите оригинал на итальянском :
http://www.vatican.va/content/francesco ... usivo.html
Что касается партнерства Ватикана с Советом, о котором было заявлено в декабре 2020, то ссылки на ресурс Ватикана у меня нет. Но я представить не могу, чтобы Совет без разрешения Ватикана использовал в своем названии его упоминание the Council for Inclusive Capitalism with the Vatican.
У Ватикана есть возможности наказать лжецов.
  stm написав:Как это всё потом превращается в чушь Вы мне показали. 3 ссылки без официальных сайтов вообще ;)

За что Вы так Шваба ? :) Хотя может он и заслужил. Главное, чтобы его чушь не стала явью.
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