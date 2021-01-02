Додано: Суб 02 січ, 2021 21:00

stm написав: Меня лишь смутил манифест на английском при фамилии автора явно не американского происхождения,

Меня лишь смутил манифест на английском при фамилии автора явно не американского происхождения,

stm написав: и масло подлил папский пристол Ватикана на том же английском. Дайте ссыль на официальном сайте Ватикана, будет немного сложнее ибо итальянцы блюдут свой родной язык похлеще.

и масло подлил папский пристол Ватикана на том же английском. Дайте ссыль на официальном сайте Ватикана, будет немного сложнее ибо итальянцы блюдут свой родной язык похлеще.

stm написав: Как это всё потом превращается в чушь Вы мне показали. 3 ссылки без официальных сайтов вообще Как это всё потом превращается в. 3 ссылки без официальных сайтов вообще

Могу только предложить купить книгу за 11 баксов на амазоне. Правда опять английский язык. Немец то глобалист.Совет по инклюзивному капитализму - самостоятельная организация, созданная в ноябре 2019 года. Ссылка была на его сайт. Считаете его неофициальным, пусть будет так. Ваше право. Когда был создан Совет на идею этого самого капитализма отозвался руководитель Ватикана.Хотите оригинал на итальянском :Что касается партнерства Ватикана с Советом, о котором было заявлено в декабре 2020, то ссылки на ресурс Ватикана у меня нет. Но я представить не могу, чтобы Совет без разрешения Ватикана использовал в своем названии его упоминание the Council for Inclusive CapitalismУ Ватикана есть возможности наказать лжецов.За что Вы так Шваба ?Хотя может он и заслужил. Главное, чтобы его чушь не стала явью.