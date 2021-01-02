stm написав:и масло подлил папский пристол Ватикана на том же английском. Дайте ссыль на официальном сайте Ватикана, будет немного сложнее ибо итальянцы блюдут свой родной язык похлеще.
Совет по инклюзивному капитализму - самостоятельная организация, созданная в ноябре 2019 года. Ссылка была на его сайт. Считаете его неофициальным, пусть будет так. Ваше право. Когда был создан Совет на идею этого самого капитализма отозвался руководитель Ватикана. https://www.vaticannews.va/ru/vatican-c ... alizm.html Хотите оригинал на итальянском : http://www.vatican.va/content/francesco ... usivo.html Что касается партнерства Ватикана с Советом, о котором было заявлено в декабре 2020, то ссылки на ресурс Ватикана у меня нет. Но я представить не могу, чтобы Совет без разрешения Ватикана использовал в своем названии его упоминание the Council for Inclusive Capitalism with the Vatican. У Ватикана есть возможности наказать лжецов.
stm написав:Как это всё потом превращается в чушь Вы мне показали. 3 ссылки без официальных сайтов вообще
За что Вы так Шваба ? Хотя может он и заслужил. Главное, чтобы его чушь не стала явью.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України