tumos написав:
Во-вторых откуда взялось слово "всегда" ? Я такого не утверждал.
В-третьих, если серьезно, то в чем все-таки заключается дискриминация граждан РФ при выдаче бумажки о проведенной прививке в контексте обсуждения "бонуса" в виде получения визы ?
PS
Я соглашусь с Вами в вопросе дискриминации граждан РФ, если без документа о наличии прививки не станут пускать на самолет на рейс внутри страны. Или запретят пересечение собственной границы при выезде в страну, которая готова принять лицо без условий на сделанную прививку.
Слово "всегда"
мое, так Россия, Украина, Турция входят в первую тройку нарушителей Конвенции, а если говорить о первой "пятерке", то это еще Румыния и Италия. Поэтому я внимательно изучаю решения Евросуда против России и негативно отношусь к нарушениям ею прав своих граждан.
Что касается дискриминации вообще, то повторюсь, что по практике Евросуда она бывает двух видов:
1) государство отнеслось по-разному
к гражданам в схожих ситуациях
;
2) государство не
отнеслось по-разному
к гражданам в различных ситуациях
.
При этом надо учитывать, что статья 14 Конвенции запрещает дискриминацию только в правах, установленных в этой Конвенции и в Протоколах к ней, а статья 1 Протокола № 12 к Конвенции запрещает дискриминацию в правах, установленных национальным законодательством.
По действующему законодательству сейчас вакцинация требуется или рекомендуется для въезда только в ограниченный перечень государств, в основном, африканских, и, при этом, оговариваются исключения для лиц с аллергическими реакциями и иммунодефицитом
.
Если Россия будет требовать обязательную вакцинацию от коронавируса для всех без исключения при въезде в нее и при выезде из ней, то она не отнесется по-разному к гражданам в различных ситуациях
, а именно большинство
смогут сделать прививки, но есть меньшинство (аллергия, имуннодефицит)
, которым прививки противопоказаны, то есть они могут быть дискриминированы.
tumos написав:
Книга Шваба по сути есть манифест фининтерна
. Вполне вероятно проблема о правах и свободах выйдет за рамки обсуждения права или обязанности ношения маски или вакцинации. В ближайшей обозримой перспективе.
Семейство Трампов надо отнести к "прогрессивному капитализму", так как специализируется на строительстве недвижимости и не паразитирует в сфере финансов, а дед Трампа, по-моему, еще и пострадал от банкиров.
Поэтому тут схватка идет между "фининтерном"
и "проминтерном"
.6 января
будет заседание двух палат Конгресса, на котором должны решать вопрос об утверждении результатов выборов, а на 20 января
назначена инаугурация нового президента. При этом Трамп приглашает своих сторонников выйти 6 января
на улицы.
По странному стечению обстоятельств у нас именно 8-24 января
будет локдаун, и, вероятно, ожидают волатильность на валютном рынке. Поскольку фондовый рынок и биткоин загнали на максимумы, то будет удобно обвалить их, а вместе с ними и рисковые валюты, как было в феврале-марте прошлого года.
P.S. Все это, особенно коронавирус, очень напрягает, так как и до этого в правовой системе Украины было много проблем, о чем Вам хотя бы по делу "Бурмич и другие против Украины"
известно, а тут еще дополнительная неопределенность возникает.