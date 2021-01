Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 2542254325442545 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 105 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 44% 46 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 19 Всього голосів : 105 Додано: Суб 02 січ, 2021 20:22 Вкладчик1234 написав: stm написав: Упс, официал Мин.здравоохранения Мексики говорит что изучает ПОСТ с хештегом о плохой реакции Упс, официал Мин.здравоохранения Мексики говорит что изучает ПОСТ с хештегом о плохой реакции

Сколько им нужно времени на "изучение поста"?

Я так понимаю, им просто нужно "согласовать позицию" с американским посольством? Это они называют "изучением поста"?



Вместо того, чтобы разобраться с ситуацией, и дать аргументированный ответ - они "изучают пост". Просто рука-лицо Сколько им нужно времени на "изучение поста"?Я так понимаю, им просто нужно "согласовать позицию" с американским посольством? Это они называют "изучением поста"?Вместо того, чтобы разобраться с ситуацией, и дать аргументированный ответ - они "изучают пост". Просто рука-лицо

Ещё Вы в Мексике не были, они не любят гринго о медсестре они сегодня только и узнали, неожиданность для них что кому-то плохо о ком они не слышали Ещё Вы в Мексике не были, они не любят грингоо медсестре они сегодня только и узнали, неожиданность для них что кому-то плохо о ком они не слышали stm

Додано: Суб 02 січ, 2021 21:00

Меня лишь смутил манифест на английском при фамилии автора явно не американского происхождения,

Могу только предложить купить книгу за 11 баксов на амазоне. Правда опять английский язык. Немец то глобалист.

https://www.amazon.com/COVID-19-Great-R ... 2940631123

stm написав: и масло подлил папский пристол Ватикана на том же английском. Дайте ссыль на официальном сайте Ватикана, будет немного сложнее ибо итальянцы блюдут свой родной язык похлеще.

и масло подлил папский пристол Ватикана на том же английском. Дайте ссыль на официальном сайте Ватикана, будет немного сложнее ибо итальянцы блюдут свой родной язык похлеще.

Совет по инклюзивному капитализму - самостоятельная организация, созданная в ноябре 2019 года. Ссылка была на его сайт. Считаете его неофициальным, пусть будет так. Ваше право. Когда был создан Совет на идею этого самого капитализма отозвался руководитель Ватикана.

https://www.vaticannews.va/ru/vatican-c ... alizm.html

Хотите оригинал на итальянском :

http://www.vatican.va/content/francesco ... usivo.html

Что касается партнерства Ватикана с Советом, о котором было заявлено в декабре 2020, то ссылки на ресурс Ватикана у меня нет. Но я представить не могу, чтобы Совет без разрешения Ватикана использовал в своем названии его упоминание the Council for Inclusive Capitalism with the Vatican.

У Ватикана есть возможности наказать лжецов.

stm написав: Как это всё потом превращается в чушь Вы мне показали. 3 ссылки без официальных сайтов вообще Как это всё потом превращается в. 3 ссылки без официальных сайтов вообще

Додано: Суб 02 січ, 2021 23:51 Re: Эпидемия коронавируса в мире

viewtopic.php?p=5137158#p5137158 просто так "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%" гол. держ.сан. лікар України

viewtopic.php?p=5137158#p5137158 просто так "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3175 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6311 раз. Подякували: 664 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 січ, 2021 01:13 tumos написав: Во-вторых откуда взялось слово "всегда" ? Я такого не утверждал.

В-третьих, если серьезно, то в чем все-таки заключается дискриминация граждан РФ при выдаче бумажки о проведенной прививке в контексте обсуждения "бонуса" в виде получения визы ?

PS

Я соглашусь с Вами в вопросе дискриминации граждан РФ, если без документа о наличии прививки не станут пускать на самолет на рейс внутри страны. Или запретят пересечение собственной границы при выезде в страну, которая готова принять лицо без условий на сделанную прививку. Во-вторых откуда взялось слово "всегда" ? Я такого не утверждал.В-третьих, если серьезно, то в чем все-таки заключается дискриминация граждан РФ при выдаче бумажки о проведенной прививке в контексте обсуждения "бонуса" в виде получения визы ?PSЯ соглашусь с Вами в вопросе дискриминации граждан РФ, если без документа о наличии прививки не станут пускать на самолет на рейс внутри страны. Или запретят пересечение собственной границы при выезде в страну, которая готова принять лицо без условий на сделанную прививку.

Слово "всегда" мое, так Россия, Украина, Турция входят в первую тройку нарушителей Конвенции, а если говорить о первой "пятерке", то это еще Румыния и Италия. Поэтому я внимательно изучаю решения Евросуда против России и негативно отношусь к нарушениям ею прав своих граждан.



Что касается дискриминации вообще, то повторюсь, что по практике Евросуда она бывает двух видов:

1) государство отнеслось по-разному к гражданам в схожих ситуациях;

2) государство не отнеслось по-разному к гражданам в различных ситуациях.



При этом надо учитывать, что статья 14 Конвенции запрещает дискриминацию только в правах, установленных в этой Конвенции и в Протоколах к ней, а статья 1 Протокола № 12 к Конвенции запрещает дискриминацию в правах, установленных национальным законодательством.



По действующему законодательству сейчас вакцинация требуется или рекомендуется для въезда только в ограниченный перечень государств, в основном, африканских, и, при этом, оговариваются исключения для лиц с аллергическими реакциями и иммунодефицитом.



Если Россия будет требовать обязательную вакцинацию от коронавируса для всех без исключения при въезде в нее и при выезде из ней, то она не отнесется по-разному к гражданам в различных ситуациях , а именно большинство смогут сделать прививки, но есть меньшинство (аллергия, имуннодефицит), которым прививки противопоказаны, то есть они могут быть дискриминированы.



tumos написав: Книга Шваба по сути есть манифест фининтерна. Вполне вероятно проблема о правах и свободах выйдет за рамки обсуждения права или обязанности ношения маски или вакцинации. В ближайшей обозримой перспективе. Книга Шваба по сути есть. Вполне вероятно проблема о правах и свободах выйдет за рамки обсуждения права или обязанности ношения маски или вакцинации. В ближайшей обозримой перспективе.

Семейство Трампов надо отнести к "прогрессивному капитализму", так как специализируется на строительстве недвижимости и не паразитирует в сфере финансов, а дед Трампа, по-моему, еще и пострадал от банкиров.

Поэтому тут схватка идет между "фининтерном" и "проминтерном".

6 января будет заседание двух палат Конгресса, на котором должны решать вопрос об утверждении результатов выборов, а на 20 января назначена инаугурация нового президента. При этом Трамп приглашает своих сторонников выйти 6 января на улицы.

По странному стечению обстоятельств у нас именно 8-24 января будет локдаун, и, вероятно, ожидают волатильность на валютном рынке. Поскольку фондовый рынок и биткоин загнали на максимумы, то будет удобно обвалить их, а вместе с ними и рисковые валюты, как было в феврале-марте прошлого года.



P.S. Все это, особенно коронавирус, очень напрягает, так как и до этого в правовой системе Украины было много проблем, о чем Вам хотя бы по делу "Бурмич и другие против Украины" известно, а тут еще дополнительная неопределенность возникает. Словомое, так Россия, Украина, Турция входят в первую тройку нарушителей Конвенции, а если говорить о первой "пятерке", то это еще Румыния и Италия. Поэтому я внимательно изучаю решения Евросуда против России и негативно отношусь к нарушениям ею прав своих граждан.Что касается дискриминации вообще, то повторюсь, что по практике Евросуда она бывает двух видов:1) государство отнеслоськ гражданам2) государствоотнеслоськ гражданамПри этом надо учитывать, что статья 14 Конвенции запрещает дискриминацию только в правах, установленных в этой Конвенции и в Протоколах к ней, а статья 1 Протокола № 12 к Конвенции запрещает дискриминацию в правах, установленных национальным законодательством.По действующему законодательству сейчас вакцинация требуется или рекомендуется для въезда только в ограниченный перечень государств, в основном, африканских, и, при этом, оговариваются исключения для лиц сЕсли Россия будет требовать обязательную вакцинацию от коронавируса для всех без исключения при въезде в нее и при выезде из ней, то она, а именносмогут сделать прививки, но есть, которым прививки противопоказаны, то есть они могут быть дискриминированы.Семейство Трампов надо отнести к "прогрессивному капитализму", так как специализируется на строительстве недвижимости и не паразитирует в сфере финансов, а дед Трампа, по-моему, еще и пострадал от банкиров.Поэтому тут схватка идет междубудет заседание двух палат Конгресса, на котором должны решать вопрос об утверждении результатов выборов, а наназначена инаугурация нового президента. 