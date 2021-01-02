RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2542254325442545

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 105
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
44%
46
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:22

  Вкладчик1234 написав:
  stm написав:Упс, официал Мин.здравоохранения Мексики говорит что изучает ПОСТ с хештегом о плохой реакции

Сколько им нужно времени на "изучение поста"?
Я так понимаю, им просто нужно "согласовать позицию" с американским посольством? Это они называют "изучением поста"?

Вместо того, чтобы разобраться с ситуацией, и дать аргументированный ответ - они "изучают пост". Просто рука-лицо

Ещё Вы в Мексике не были, они не любят гринго ;) о медсестре они сегодня только и узнали, неожиданность для них что кому-то плохо о ком они не слышали :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2648
З нами з: 04.03.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:00

  stm написав:Меня лишь смутил манифест на английском при фамилии автора явно не американского происхождения,

Могу только предложить купить книгу за 11 баксов на амазоне. Правда опять английский язык. Немец то глобалист. :)
https://www.amazon.com/COVID-19-Great-R ... 2940631123
  stm написав:и масло подлил папский пристол Ватикана на том же английском. Дайте ссыль на официальном сайте Ватикана, будет немного сложнее ибо итальянцы блюдут свой родной язык похлеще.

Совет по инклюзивному капитализму - самостоятельная организация, созданная в ноябре 2019 года. Ссылка была на его сайт. Считаете его неофициальным, пусть будет так. Ваше право. Когда был создан Совет на идею этого самого капитализма отозвался руководитель Ватикана.
https://www.vaticannews.va/ru/vatican-c ... alizm.html
Хотите оригинал на итальянском :
http://www.vatican.va/content/francesco ... usivo.html
Что касается партнерства Ватикана с Советом, о котором было заявлено в декабре 2020, то ссылки на ресурс Ватикана у меня нет. Но я представить не могу, чтобы Совет без разрешения Ватикана использовал в своем названии его упоминание the Council for Inclusive Capitalism with the Vatican.
У Ватикана есть возможности наказать лжецов.
  stm написав:Как это всё потом превращается в чушь Вы мне показали. 3 ссылки без официальных сайтов вообще ;)

За что Вы так Шваба ? :) Хотя может он и заслужил. Главное, чтобы его чушь не стала явью.
tumos
 
Повідомлень: 1421
З нами з: 12.03.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

просто так
viewtopic.php?p=5137158#p5137158
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 3175
З нами з: 12.08.17
Подякував: 6311 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 01:13

  tumos написав:Во-вторых откуда взялось слово "всегда" ? Я такого не утверждал.
В-третьих, если серьезно, то в чем все-таки заключается дискриминация граждан РФ при выдаче бумажки о проведенной прививке в контексте обсуждения "бонуса" в виде получения визы ?
PS
Я соглашусь с Вами в вопросе дискриминации граждан РФ, если без документа о наличии прививки не станут пускать на самолет на рейс внутри страны. Или запретят пересечение собственной границы при выезде в страну, которая готова принять лицо без условий на сделанную прививку.

Слово "всегда" мое, так Россия, Украина, Турция входят в первую тройку нарушителей Конвенции, а если говорить о первой "пятерке", то это еще Румыния и Италия. Поэтому я внимательно изучаю решения Евросуда против России и негативно отношусь к нарушениям ею прав своих граждан.

Что касается дискриминации вообще, то повторюсь, что по практике Евросуда она бывает двух видов:
1) государство отнеслось по-разному к гражданам в схожих ситуациях;
2) государство не отнеслось по-разному к гражданам в различных ситуациях.

При этом надо учитывать, что статья 14 Конвенции запрещает дискриминацию только в правах, установленных в этой Конвенции и в Протоколах к ней, а статья 1 Протокола № 12 к Конвенции запрещает дискриминацию в правах, установленных национальным законодательством.

По действующему законодательству сейчас вакцинация требуется или рекомендуется для въезда только в ограниченный перечень государств, в основном, африканских, и, при этом, оговариваются исключения для лиц с аллергическими реакциями и иммунодефицитом.

Если Россия будет требовать обязательную вакцинацию от коронавируса для всех без исключения при въезде в нее и при выезде из ней, то она не отнесется по-разному к гражданам в различных ситуациях, а именно большинство смогут сделать прививки, но есть меньшинство (аллергия, имуннодефицит), которым прививки противопоказаны, то есть они могут быть дискриминированы.

  tumos написав:Книга Шваба по сути есть манифест фининтерна. Вполне вероятно проблема о правах и свободах выйдет за рамки обсуждения права или обязанности ношения маски или вакцинации. В ближайшей обозримой перспективе.

Семейство Трампов надо отнести к "прогрессивному капитализму", так как специализируется на строительстве недвижимости и не паразитирует в сфере финансов, а дед Трампа, по-моему, еще и пострадал от банкиров.
Поэтому тут схватка идет между "фининтерном" и "проминтерном".
6 января будет заседание двух палат Конгресса, на котором должны решать вопрос об утверждении результатов выборов, а на 20 января назначена инаугурация нового президента. При этом Трамп приглашает своих сторонников выйти 6 января на улицы.
По странному стечению обстоятельств у нас именно 8-24 января будет локдаун, и, вероятно, ожидают волатильность на валютном рынке. Поскольку фондовый рынок и биткоин загнали на максимумы, то будет удобно обвалить их, а вместе с ними и рисковые валюты, как было в феврале-марте прошлого года.

P.S. Все это, особенно коронавирус, очень напрягает, так как и до этого в правовой системе Украины было много проблем, о чем Вам хотя бы по делу "Бурмич и другие против Украины" известно, а тут еще дополнительная неопределенность возникает.
Igneus
 
Повідомлень: 883
З нами з: 29.08.18
Подякував: 377 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 02:57

  tumos написав:
  stm написав:Меня лишь смутил манифест на английском при фамилии автора явно не американского происхождения,

Могу только предложить купить книгу за 11 баксов на амазоне. Правда опять английский язык. Немец то глобалист. :)
https://www.amazon.com/COVID-19-Great-R ... 2940631123
  stm написав:и масло подлил папский пристол Ватикана на том же английском. Дайте ссыль на официальном сайте Ватикана, будет немного сложнее ибо итальянцы блюдут свой родной язык похлеще.

Совет по инклюзивному капитализму - самостоятельная организация, созданная в ноябре 2019 года. Ссылка была на его сайт. Считаете его неофициальным, пусть будет так. Ваше право. Когда был создан Совет на идею этого самого капитализма отозвался руководитель Ватикана.
https://www.vaticannews.va/ru/vatican-c ... alizm.html
Хотите оригинал на итальянском :
http://www.vatican.va/content/francesco ... usivo.html
Что касается партнерства Ватикана с Советом, о котором было заявлено в декабре 2020, то ссылки на ресурс Ватикана у меня нет. Но я представить не могу, чтобы Совет без разрешения Ватикана использовал в своем названии его упоминание the Council for Inclusive Capitalism with the Vatican.
У Ватикана есть возможности наказать лжецов.
  stm написав:Как это всё потом превращается в чушь Вы мне показали. 3 ссылки без официальных сайтов вообще ;)

За что Вы так Шваба ? :) Хотя может он и заслужил. Главное, чтобы его чушь не стала явью.

Почему глобалисты Вас так пугают? Русская служба новостей плохо работает, Папа благословлял Клауса Шваба с 2014 года и уже тогда пробивал идею инклюзии. Но почему всё это всплывает в 2020? вы ведь тоже про год создания Совета ошиблись, потом исправили на 2019 и это тоже ошибка, а все потому что факты новости РФ перекручивают знатно. Он вообще создан опосля Давоского Форума в Ватикане в 2016, поэтому грех не благословить то что сам Папа и создал ещё раз в 2019.
Теперь давайте вместе перечислим фамилии глобалистов и антиглобалистов? В каком списке имён больше, люди зажиточнее и фамилии появляются новые чаще? А теперь тоже самое со странами. Какие страны антиглобалисты: Северная Корея, РФ, Венесуэла...
Хм... Как только переходим к спискам и фамилиям я отказываюсь за глобалистов, а Вы за фермеров громящих на тракторе Макдональдс ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2648
З нами з: 04.03.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 03:38

В Канаді усе строго, зібрались родичі (чоловік 6 - «толпа»)посидіти на новий рік, турботливий сусід подзвонить в поліцію, поліція приїде, скрутить, надіне браслети і повезе в бобіку кататись.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9443
З нами з: 18.06.08
Подякував: 26 раз.
Подякували: 657 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 03:51

  stm написав:Теперь давайте вместе перечислим фамилии глобалистов и антиглобалистов? Хм... Как только переходим к спискам и фамилиям я отказываюсь за глобалистов

Я Вам помогу и начну, а Вы продолжите, тем более, что генеалогией увлекаетесь - Линн Форестер де Ротшильд и ее третий супруг, которые "случайно" познакомились в 1998 году и предпочитают спонсировать более всего политиков из демократической партии США.
Как там у них с достижениями в практике инклюзивного капитализма, а именно в устранении неравенства доходов, в том числе между развитыми и развивающимися странами, поддержке малого и среднего бизнеса, микрофинансировании и так далее?
А то неделю назад проходил вечером по Крещатику, а там полицейских больше, чем тех наших несчастных ФЛП, которые в палатках сидят.
Наконец, что там у них на обложке журнала "Экономист" на 2021 год новенького?
Igneus
 
Повідомлень: 883
З нами з: 29.08.18
Подякував: 377 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2542254325442545
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 733, 734, 735
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7349 1711970
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 січ, 2021 19:14
proftpd66

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.