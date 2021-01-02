stm написав:и масло подлил папский пристол Ватикана на том же английском. Дайте ссыль на официальном сайте Ватикана, будет немного сложнее ибо итальянцы блюдут свой родной язык похлеще.
Совет по инклюзивному капитализму - самостоятельная организация, созданная в ноябре 2019 года. Ссылка была на его сайт. Считаете его неофициальным, пусть будет так. Ваше право. Когда был создан Совет на идею этого самого капитализма отозвался руководитель Ватикана. https://www.vaticannews.va/ru/vatican-c ... alizm.html Хотите оригинал на итальянском : http://www.vatican.va/content/francesco ... usivo.html Что касается партнерства Ватикана с Советом, о котором было заявлено в декабре 2020, то ссылки на ресурс Ватикана у меня нет. Но я представить не могу, чтобы Совет без разрешения Ватикана использовал в своем названии его упоминание the Council for Inclusive Capitalism with the Vatican. У Ватикана есть возможности наказать лжецов.
stm написав:Как это всё потом превращается в чушь Вы мне показали. 3 ссылки без официальных сайтов вообще
За что Вы так Шваба ? Хотя может он и заслужил. Главное, чтобы его чушь не стала явью.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
tumos написав:Во-вторых откуда взялось слово "всегда" ? Я такого не утверждал. В-третьих, если серьезно, то в чем все-таки заключается дискриминация граждан РФ при выдаче бумажки о проведенной прививке в контексте обсуждения "бонуса" в виде получения визы ? PS Я соглашусь с Вами в вопросе дискриминации граждан РФ, если без документа о наличии прививки не станут пускать на самолет на рейс внутри страны. Или запретят пересечение собственной границы при выезде в страну, которая готова принять лицо без условий на сделанную прививку.
Слово "всегда" мое, так Россия, Украина, Турция входят в первую тройку нарушителей Конвенции, а если говорить о первой "пятерке", то это еще Румыния и Италия. Поэтому я внимательно изучаю решения Евросуда против России и негативно отношусь к нарушениям ею прав своих граждан.
Что касается дискриминации вообще, то повторюсь, что по практике Евросуда она бывает двух видов: 1) государство отнеслось по-разному к гражданам в схожих ситуациях; 2) государство не отнеслось по-разному к гражданам в различных ситуациях.
При этом надо учитывать, что статья 14 Конвенции запрещает дискриминацию только в правах, установленных в этой Конвенции и в Протоколах к ней, а статья 1 Протокола № 12 к Конвенции запрещает дискриминацию в правах, установленных национальным законодательством.
По действующему законодательству сейчас вакцинация требуется или рекомендуется для въезда только в ограниченный перечень государств, в основном, африканских, и, при этом, оговариваются исключения для лиц с аллергическими реакциями и иммунодефицитом.
Если Россия будет требовать обязательную вакцинацию от коронавируса для всех без исключения при въезде в нее и при выезде из ней, то она не отнесется по-разному к гражданам в различных ситуациях, а именно большинство смогут сделать прививки, но есть меньшинство (аллергия, имуннодефицит), которым прививки противопоказаны, то есть они могут быть дискриминированы.
tumos написав:Книга Шваба по сути есть манифест фининтерна. Вполне вероятно проблема о правах и свободах выйдет за рамки обсуждения права или обязанности ношения маски или вакцинации. В ближайшей обозримой перспективе.
Семейство Трампов надо отнести к "прогрессивному капитализму", так как специализируется на строительстве недвижимости и не паразитирует в сфере финансов, а дед Трампа, по-моему, еще и пострадал от банкиров. Поэтому тут схватка идет между "фининтерном" и "проминтерном". 6 января будет заседание двух палат Конгресса, на котором должны решать вопрос об утверждении результатов выборов, а на 20 января назначена инаугурация нового президента. При этом Трамп приглашает своих сторонников выйти 6 января на улицы. По странному стечению обстоятельств у нас именно 8-24 января будет локдаун, и, вероятно, ожидают волатильность на валютном рынке. Поскольку фондовый рынок и биткоин загнали на максимумы, то будет удобно обвалить их, а вместе с ними и рисковые валюты, как было в феврале-марте прошлого года.
P.S. Все это, особенно коронавирус, очень напрягает, так как и до этого в правовой системе Украины было много проблем, о чем Вам хотя бы по делу "Бурмич и другие против Украины" известно, а тут еще дополнительная неопределенность возникает.
stm написав:и масло подлил папский пристол Ватикана на том же английском. Дайте ссыль на официальном сайте Ватикана, будет немного сложнее ибо итальянцы блюдут свой родной язык похлеще.
Совет по инклюзивному капитализму - самостоятельная организация, созданная в ноябре 2019 года. Ссылка была на его сайт. Считаете его неофициальным, пусть будет так. Ваше право. Когда был создан Совет на идею этого самого капитализма отозвался руководитель Ватикана. https://www.vaticannews.va/ru/vatican-c ... alizm.html Хотите оригинал на итальянском : http://www.vatican.va/content/francesco ... usivo.html Что касается партнерства Ватикана с Советом, о котором было заявлено в декабре 2020, то ссылки на ресурс Ватикана у меня нет. Но я представить не могу, чтобы Совет без разрешения Ватикана использовал в своем названии его упоминание the Council for Inclusive Capitalism with the Vatican. У Ватикана есть возможности наказать лжецов.
stm написав:Как это всё потом превращается в чушь Вы мне показали. 3 ссылки без официальных сайтов вообще
За что Вы так Шваба ? Хотя может он и заслужил. Главное, чтобы его чушь не стала явью.
Почему глобалисты Вас так пугают? Русская служба новостей плохо работает, Папа благословлял Клауса Шваба с 2014 года и уже тогда пробивал идею инклюзии. Но почему всё это всплывает в 2020? вы ведь тоже про год создания Совета ошиблись, потом исправили на 2019 и это тоже ошибка, а все потому что факты новости РФ перекручивают знатно. Он вообще создан опосля Давоского Форума в Ватикане в 2016, поэтому грех не благословить то что сам Папа и создал ещё раз в 2019. Теперь давайте вместе перечислим фамилии глобалистов и антиглобалистов? В каком списке имён больше, люди зажиточнее и фамилии появляются новые чаще? А теперь тоже самое со странами. Какие страны антиглобалисты: Северная Корея, РФ, Венесуэла... Хм... Как только переходим к спискам и фамилиям я отказываюсь за глобалистов, а Вы за фермеров громящих на тракторе Макдональдс
В Канаді усе строго, зібрались родичі (чоловік 6 - «толпа»)посидіти на новий рік, турботливий сусід подзвонить в поліцію, поліція приїде, скрутить, надіне браслети і повезе в бобіку кататись.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
stm написав:Теперь давайте вместе перечислим фамилии глобалистов и антиглобалистов? Хм... Как только переходим к спискам и фамилиям я отказываюсь за глобалистов
Я Вам помогу и начну, а Вы продолжите, тем более, что генеалогией увлекаетесь - Линн Форестер де Ротшильд и ее третий супруг, которые "случайно" познакомились в 1998 году и предпочитают спонсировать более всего политиков из демократической партии США. Как там у них с достижениями в практике инклюзивного капитализма, а именно в устранении неравенства доходов, в том числе между развитыми и развивающимися странами, поддержке малого и среднего бизнеса, микрофинансировании и так далее? А то неделю назад проходил вечером по Крещатику, а там полицейских больше, чем тех наших несчастных ФЛП, которые в палатках сидят. Наконец, что там у них на обложке журнала "Экономист" на 2021 год новенького?