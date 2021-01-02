Додано: Нед 03 січ, 2021 01:13

tumos написав: Во-вторых откуда взялось слово "всегда" ? Я такого не утверждал.

В-третьих, если серьезно, то в чем все-таки заключается дискриминация граждан РФ при выдаче бумажки о проведенной прививке в контексте обсуждения "бонуса" в виде получения визы ?

PS

Я соглашусь с Вами в вопросе дискриминации граждан РФ, если без документа о наличии прививки не станут пускать на самолет на рейс внутри страны. Или запретят пересечение собственной границы при выезде в страну, которая готова принять лицо без условий на сделанную прививку. Во-вторых откуда взялось слово "всегда" ? Я такого не утверждал.В-третьих, если серьезно, то в чем все-таки заключается дискриминация граждан РФ при выдаче бумажки о проведенной прививке в контексте обсуждения "бонуса" в виде получения визы ?PSЯ соглашусь с Вами в вопросе дискриминации граждан РФ, если без документа о наличии прививки не станут пускать на самолет на рейс внутри страны. Или запретят пересечение собственной границы при выезде в страну, которая готова принять лицо без условий на сделанную прививку.

по-разному

в различных ситуациях

tumos написав: Книга Шваба по сути есть манифест фининтерна. Вполне вероятно проблема о правах и свободах выйдет за рамки обсуждения права или обязанности ношения маски или вакцинации. В ближайшей обозримой перспективе. Книга Шваба по сути есть. Вполне вероятно проблема о правах и свободах выйдет за рамки обсуждения права или обязанности ношения маски или вакцинации. В ближайшей обозримой перспективе.

Словомое, так Россия, Украина, Турция входят в первую тройку нарушителей Конвенции, а если говорить о первой "пятерке", то это еще Румыния и Италия. Поэтому я внимательно изучаю решения Евросуда против России и негативно отношусь к нарушениям ею прав своих граждан.Что касается дискриминации вообще, то повторюсь, что по практике Евросуда она бывает двух видов:1) государство отнеслоськ гражданам2) государствоотнеслоськ гражданамПри этом надо учитывать, что статья 14 Конвенции запрещает дискриминацию только в правах, установленных в этой Конвенции и в Протоколах к ней, а статья 1 Протокола № 12 к Конвенции запрещает дискриминацию в правах, установленных национальным законодательством.По действующему законодательству сейчас вакцинация требуется или рекомендуется для въезда только в ограниченный перечень государств, в основном, африканских, и, при этом, оговариваются исключения для лиц сЕсли Россия будет требовать обязательную вакцинацию от коронавируса для всех без исключения при въезде в нее и при выезде из ней, то она, а именносмогут сделать прививки, но есть, которым прививки противопоказаны, то есть они могут быть дискриминированы.Семейство Трампов надо отнести к "прогрессивному капитализму", так как специализируется на строительстве недвижимости и не паразитирует в сфере финансов, а дед Трампа, по-моему, еще и пострадал от банкиров.Поэтому тут схватка идет междубудет заседание двух палат Конгресса, на котором должны решать вопрос об утверждении результатов выборов, а наназначена инаугурация нового президента. При этом Трамп приглашает своих сторонников выйтина улицы.По странному стечению обстоятельств у нас именнобудет локдаун, и, вероятно, ожидают волатильность на валютном рынке. Поскольку фондовый рынок и биткоин загнали на максимумы, то будет удобно обвалить их, а вместе с ними и рисковые валюты, как было в феврале-марте прошлого года.P.S. Все это, особенно коронавирус, очень напрягает, так как и до этого в правовой системе Украины было много проблем, о чем Вам хотя бы по делуизвестно, а тут еще дополнительная неопределенность возникает.