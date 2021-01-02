Такі відео краще хоча б з мінімальним описом давати, тоді хоч хтось подивиться Вакцина от коронавируса: нужна ли она вообще? Отвечает Микробиолог и вирусолог, кандидат биологических наук НАН Украины Надежда Жолобак 0:55 - "чипирование" и вакцинация; 2:17 - в Украине коронавирусную вакцину не разрабатывают; 2:50 - в чем смысл вакцинирования и как работает вакцина; 5:40 - вопрос создания противокоронавирусной вакцины; 8:40 - как работает ДНК-вакцина; 10:00 - к применению вакцин нужно подходить осознанно в каждом конкретном случае; 10:34 - когда прививка - это стрельба из пушки по воробьям; 15:45 - вакцинирование пожилых людей; 17:08 - почему карантинная изоляция населения дала впоследствии плохой результат; 18:45 - может ли ультрафиолет и сухая погода предупредить заражение коронавирусом? 22:28 - социальное дистанцирование на пляже - имеет ли смысл? 23:20 - отдаленные последствия карантина будут проявляться ещё долго; 25:40 - что может породить новую волну коронавируса; 28:13 - как формируются антитела к коронавирусам; 32:40 - как укрепить иммунитет; 34:17 - необходимость вакцинации рассчитывается по формулам; 35:25 - чрезмерное вакцинирование.
У меня один вопрос: что такое "кандидат биологических наук НАН Украины" ?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
andrein написав:Женщина в Великобритании была арестована полицией после того, как сняла видео в почти полностью пустой больнице и разместила его в Интернете. На видео женщина идёт по практически пустым коридорам и снимает пустые палаты в Королевской больнице Глостершира. «Это позор… люди в нашей стране отчаянно ждут лечения, лечения рака, сердечных заболеваний. Честно говоря, это меня так злит», — говорит она, снимая ряд пустых стульев для ожидания. Женщина была потрясена тем, насколько тихо в больнице, сказав, что ожидала, что «вокруг будет ещё несколько человек, но там абсолютно никого нет». А вот и само видео: https://mobile.twitter.com/mikeylusmusi ... ospital%2F
Не уважаю завсегдатаев соцсетей. Это моровая язва хуже короны.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
ЛАД написав:Двое суток не заглядывал на форум. Сейчас перечитал. Что можно сказать. 1. Всё меньше постов непосредственно по теме ветки. 2. Всё больше бреда. Не хочется ни читать, ни спорить.
Как всегда, большинство пишет не столько по теме, сколько о своих личных проблемах.
P.s. Вопрос. Что с сайтом? Очень медленно грузится. Или это только у меня?
Может, провайдер? У меня весь декабрь + 1 января отвратительно работал Триолан, интернет приходилось брать со смартфона. Сейчас всё нормально.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов.
Спору нет. Но не 30 секунд как бы потратили. А ждали, надеялись....
Мы говорим о необходимом времени для оформления и подачи заявки, для тех, то слабо владеет смартфоном, это было максимум пару минут. Вряд ли надо учитывать в трудозатраты, 2-4 дня от момента отправки заявки до момента поступления денег на счёт.
Штаты потихоньку наращивают обороты, и вышли уже на 4-е место в мире по доле провакцинированного населения - 1,28 %. Но конечно Израиль вряд ли уже кто-то догонит, унеслись вперёд семимильными шагами - 12,59 % населения. Если учесть, что детей до 18 не вакцинируют, то процент охвата взрослого населения еще выше.