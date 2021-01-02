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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2543254425452546 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 106 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 44% 47 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 19 Всього голосів : 106 Додано: Нед 03 січ, 2021 11:27 andriykulyk76 написав: andrein написав: Такі відео краще хоча б з мінімальним описом давати, тоді хоч хтось подивиться

Вакцина от коронавируса: нужна ли она вообще?

Отвечает Микробиолог и вирусолог, кандидат биологических наук НАН Украины Надежда Жолобак

0:55 - "чипирование" и вакцинация;

2:17 - в Украине коронавирусную вакцину не разрабатывают;

2:50 - в чем смысл вакцинирования и как работает вакцина;

5:40 - вопрос создания противокоронавирусной вакцины;

8:40 - как работает ДНК-вакцина;

10:00 - к применению вакцин нужно подходить осознанно в каждом конкретном случае;

10:34 - когда прививка - это стрельба из пушки по воробьям;

15:45 - вакцинирование пожилых людей;

17:08 - почему карантинная изоляция населения дала впоследствии плохой результат;

18:45 - может ли ультрафиолет и сухая погода предупредить заражение коронавирусом?

22:28 - социальное дистанцирование на пляже - имеет ли смысл?

23:20 - отдаленные последствия карантина будут проявляться ещё долго;

25:40 - что может породить новую волну коронавируса;

28:13 - как формируются антитела к коронавирусам;

32:40 - как укрепить иммунитет;

34:17 - необходимость вакцинации рассчитывается по формулам;

35:25 - чрезмерное вакцинирование. Такі відео краще хоча б з мінімальним описом давати, тоді хоч хтось подивитьсяОтвечает Микробиолог и вирусолог,Надежда Жолобак0:55 - "чипирование" и вакцинация;2:17 - в Украине коронавирусную вакцину не разрабатывают;2:50 - в чем смысл вакцинирования и как работает вакцина;5:40 - вопрос создания противокоронавирусной вакцины;8:40 - как работает ДНК-вакцина;10:00 - к применению вакцин нужно подходить осознанно в каждом конкретном случае;10:34 - когда прививка - это стрельба из пушки по воробьям;15:45 - вакцинирование пожилых людей;17:08 - почему карантинная изоляция населения дала впоследствии плохой результат;18:45 - может ли ультрафиолет и сухая погода предупредить заражение коронавирусом?22:28 - социальное дистанцирование на пляже - имеет ли смысл?23:20 - отдаленные последствия карантина будут проявляться ещё долго;25:40 - что может породить новую волну коронавируса;28:13 - как формируются антитела к коронавирусам;32:40 - как укрепить иммунитет;34:17 - необходимость вакцинации рассчитывается по формулам;35:25 - чрезмерное вакцинирование.

У меня один вопрос: что такое "кандидат биологических наук НАН Украины" ? У меня один вопрос: что такое "кандидат биологических наук НАН Украины" ? Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов. Starikan 2 Повідомлень: 17851 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2055 раз. Подякували: 2905 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 січ, 2021 11:36 andrein написав: Женщина в Великобритании была арестована полицией после того, как сняла видео в почти полностью пустой больнице и разместила его в Интернете.

На видео женщина идёт по практически пустым коридорам и снимает пустые палаты в Королевской больнице Глостершира.

«Это позор… люди в нашей стране отчаянно ждут лечения, лечения рака, сердечных заболеваний. Честно говоря, это меня так злит», — говорит она, снимая ряд пустых стульев для ожидания.

Женщина была потрясена тем, насколько тихо в больнице, сказав, что ожидала, что «вокруг будет ещё несколько человек, но там абсолютно никого нет».

А вот и само видео:

https://mobile.twitter.com/mikeylusmusi ... ospital%2F Женщина в Великобритании была арестована полицией после того, как сняла видео в почти полностью пустой больнице и разместила его в Интернете.На видео женщина идёт по практически пустым коридорам и снимает пустые палаты в Королевской больнице Глостершира.«Это позор… люди в нашей стране отчаянно ждут лечения, лечения рака, сердечных заболеваний. Честно говоря, это меня так злит», — говорит она, снимая ряд пустых стульев для ожидания.Женщина была потрясена тем, насколько тихо в больнице, сказав, что ожидала, что «вокруг будет ещё несколько человек, но там абсолютно никого нет».А вот и само видео:

Не уважаю завсегдатаев соцсетей. Это моровая язва хуже короны. Не уважаю завсегдатаев соцсетей. Это моровая язва хуже короны. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов. Starikan 2 Повідомлень: 17851 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2055 раз. Подякували: 2905 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 січ, 2021 11:46 ЛАД написав: Двое суток не заглядывал на форум. Сейчас перечитал.

Что можно сказать.

1. Всё меньше постов непосредственно по теме ветки.

2. Всё больше бреда. Не хочется ни читать, ни спорить. Двое суток не заглядывал на форум. Сейчас перечитал.Что можно сказать.1. Всё меньше постов непосредственно по теме ветки.2. Всё больше бреда. Не хочется ни читать, ни спорить.

Как всегда, большинство пишет не столько по теме, сколько о своих личных проблемах.

P.s. Вопрос. Что с сайтом? Очень медленно грузится.

Или это только у меня?

Может, провайдер? У меня весь декабрь + 1 января отвратительно работал Триолан, интернет приходилось брать со смартфона. Сейчас всё нормально. Как всегда, большинство пишет не столько по теме, сколько о своих личных проблемах.Может, провайдер? У меня весь декабрь + 1 января отвратительно работал Триолан, интернет приходилось брать со смартфона. Сейчас всё нормально. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Кучинелли Lion+ И всех ковидиотов. Starikan 2 Повідомлень: 17851 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2055 раз. Подякували: 2905 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 січ, 2021 12:04 justit написав: freeze написав: 350 тысяч человек получили 350 тысяч человек получили



Спору нет.

Но не 30 секунд как бы потратили.

А ждали, надеялись.... Спору нет.Но не 30 секунд как бы потратили.А ждали, надеялись....



Мы говорим о необходимом времени для оформления и подачи заявки, для тех, то слабо владеет смартфоном, это было максимум пару минут.

Вряд ли надо учитывать в трудозатраты, 2-4 дня от момента отправки заявки до момента поступления денег на счёт. Мы говорим о необходимом времени для оформления и подачи заявки, для тех, то слабо владеет смартфоном, это было максимум пару минут.Вряд ли надо учитывать в трудозатраты, 2-4 дня от момента отправки заявки до момента поступления денег на счёт. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19739 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4714 раз. Подякували: 7456 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 січ, 2021 12:42 Штаты потихоньку наращивают обороты, и вышли уже на 4-е место в мире по доле провакцинированного населения - 1,28 %.

Но конечно Израиль вряд ли уже кто-то догонит, унеслись вперёд семимильными шагами - 12,59 % населения. Если учесть, что детей до 18 не вакцинируют, то процент охвата взрослого населения еще выше. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19739 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4714 раз. Подякували: 7456 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2543254425452546 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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proftpd66 П'ят 01 січ, 2021 19:14