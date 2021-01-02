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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 січ, 2021 19:06
stm написав:Последнее разъяснение налоговой: согласно закона от 01.12.2020 если предприятие использует в своих расчетах исключительно безнал (ликьюпей, портмоне и т.д. и т.п) РРО не нужен. Так что торговля карандашами по Приват24 и всё. Никто не накажет, РРО не нужен.
По этому закону освободили от обязанности использовать РРО только при оплате за услуги через интернет-банкинг. При оплате за товар ничего не поменялось, по прежнему налоговая трактует необходимость использовать РРО при переводе денег через Приват 24 и аналоги.
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freeze
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Додано: Нед 03 січ, 2021 19:18
freeze написав:
stm написав:Последнее разъяснение налоговой: согласно закона от 01.12.2020 если предприятие использует в своих расчетах исключительно безнал (ликьюпей, портмоне и т.д. и т.п) РРО не нужен. Так что торговля карандашами по Приват24 и всё. Никто не накажет, РРО не нужен.
По этому закону освободили от обязанности использовать РРО только при оплате за услуги через интернет-банкинг. При оплате за товар ничего не поменялось, по прежнему налоговая трактует необходимость использовать РРО при переводе денег через Приват 24 и аналоги.
Перечитала, действительно услуги. Я первый раз бегло читала, признаю, и во всех законах чаще идут формулировки "товари та послуги". Тут да, признаю не доработали. У меня карандаш, как товар, и услуга как консультация, если оплачены Эл.платежем воспринимаются одинаково... Вытереть из клиент-банка нельзя, налоги будут уплачены, дальше контролируй только как алкоголь на закупках, что нельзя торговать без лицензии, не принимать нал. без РРО или ПРРО... Несправедливость однако, при условии, что идём к государству в смартфоне.
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stm
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