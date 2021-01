Додано: Нед 03 січ, 2021 22:51

Кратко об успехах борьбы с коронавирусом:

цена перелёта в бюджетной авиакомпании х9,5

цена бюджетного номера в гостинице х4,3



Сюда надо ещё добавить цену минимум двух тестов или двух доз вакцины если такая опция будет доступна.



Исправление:

с гостиницей ошибся, видно даты захватил больше - сейчас показывает подорожание всего процентов на 20.



А вот подорожавшие в 10-ро билеты визейра - это увы, факт.

