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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2544254525462547

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 107
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
34
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
6
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
48
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
19
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 19:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

stm написав:Последнее разъяснение налоговой: согласно закона от 01.12.2020 если предприятие использует в своих расчетах исключительно безнал (ликьюпей, портмоне и т.д. и т.п) РРО не нужен. Так что торговля карандашами по Приват24 и всё. Никто не накажет, РРО не нужен.


По этому закону освободили от обязанности использовать РРО только при оплате за услуги через интернет-банкинг. При оплате за товар ничего не поменялось, по прежнему налоговая трактует необходимость использовать РРО при переводе денег через Приват 24 и аналоги.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 19:18

  freeze написав:
stm написав:Последнее разъяснение налоговой: согласно закона от 01.12.2020 если предприятие использует в своих расчетах исключительно безнал (ликьюпей, портмоне и т.д. и т.п) РРО не нужен. Так что торговля карандашами по Приват24 и всё. Никто не накажет, РРО не нужен.


По этому закону освободили от обязанности использовать РРО только при оплате за услуги через интернет-банкинг. При оплате за товар ничего не поменялось, по прежнему налоговая трактует необходимость использовать РРО при переводе денег через Приват 24 и аналоги.

Перечитала, действительно услуги. Я первый раз бегло читала, признаю, и во всех законах чаще идут формулировки "товари та послуги". Тут да, признаю не доработали. У меня карандаш, как товар, и услуга как консультация, если оплачены Эл.платежем воспринимаются одинаково... Вытереть из клиент-банка нельзя, налоги будут уплачены, дальше контролируй только как алкоголь на закупках, что нельзя торговать без лицензии, не принимать нал. без РРО или ПРРО... Несправедливость однако, при условии, что идём к государству в смартфоне.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 20:28

А медиков, выходит, снова кинули? Повышение окладов не на 30%, а на 20%... Кто же будет осваивать бОльшую часть увеличения бюджета МОЗа на 24 млрд - супрунята из НСЗУ?

Сколько будут зарабатывать медики в Украине: оклады пересчитают в два этапа
https://news.finance.ua/ru/news/-/48501 ... -dva-etapa
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 21:42

У світі вже зроблено понад 12,8 мільйона щеплень вакциною від COVID-19 - у 30 країнах світу.
Зокрема, в Китаї - 4,5 млн, або 0,32% населення (дані на 31 грудня), Ізраїль - 950 тис., або 10,5% населення (дані на 1 січня), Велика Британія - 947,2 тис., або 1,42% населення (дані на 31 грудня), Росія - 800 тис., або 0,5% населення (дані на 2 січня), Німеччина - майже 188,6 тис., або 0,23% населення (дані на 1 січня).
Вакцинація в США почалася 14 грудня, і до теперішнього часу було зроблено 4,28 мільйона щеплень (1,3% населення).
https://www.bloomberg.com/graphics/covi ... tribution/
Lady_N
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 21:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  andriykulyk76 написав:Даруйте. Ось повністю:
Жолобак Надія Михайлівна, Кандидат біологічних наук

Посади у НАН України:
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
Відділ проблем інтерферону і імуномодуляторів
Старший науковий співробітник

Особенно забавно видеть этот поток сознания от начала июня сейчас, про сравнение гриппа с насморком, успешные страны без карантина и еще стопятсот несуразностей, ну зачем эту "околознающую бабку" сюда тащить?
komp
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 22:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кратко об успехах борьбы с коронавирусом:
цена перелёта в бюджетной авиакомпании х9,5
цена бюджетного номера в гостинице х4,3

Сюда надо ещё добавить цену минимум двух тестов или двух доз вакцины если такая опция будет доступна.

Исправление:
с гостиницей ошибся, видно даты захватил больше - сейчас показывает подорожание всего процентов на 20.

А вот подорожавшие в 10-ро билеты визейра - это увы, факт.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 00:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Теперь на вакцине фармкомпании заработают миллиарды
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 00:19

  ЛАД написав:Двое суток не заглядывал на форум. Сейчас перечитал.
Что можно сказать.
1. Всё меньше постов непосредственно по теме ветки.
2. Всё больше бреда. Не хочется ни читать, ни спорить.

"Дыма без огня не бывает?" :wink:
https://facebook.com/anticor.kharkiv/po ... 927543348/
https://biolik.com.ua/informpovidomlennya/
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 00:55

vitaliy_berdinskikh написав:А вот подорожавшие в 10-ро билеты визейра - это увы, факт.

Та ладно. Кава у Відні все ще доступна))
Не 10€, як було позаминулого року, але 16€, то не в 10-ро.))
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