stm написав:Последнее разъяснение налоговой: согласно закона от 01.12.2020 если предприятие использует в своих расчетах исключительно безнал (ликьюпей, портмоне и т.д. и т.п) РРО не нужен. Так что торговля карандашами по Приват24 и всё. Никто не накажет, РРО не нужен.
По этому закону освободили от обязанности использовать РРО только при оплате за услуги через интернет-банкинг. При оплате за товар ничего не поменялось, по прежнему налоговая трактует необходимость использовать РРО при переводе денег через Приват 24 и аналоги.
stm написав:Последнее разъяснение налоговой: согласно закона от 01.12.2020 если предприятие использует в своих расчетах исключительно безнал (ликьюпей, портмоне и т.д. и т.п) РРО не нужен. Так что торговля карандашами по Приват24 и всё. Никто не накажет, РРО не нужен.
По этому закону освободили от обязанности использовать РРО только при оплате за услуги через интернет-банкинг. При оплате за товар ничего не поменялось, по прежнему налоговая трактует необходимость использовать РРО при переводе денег через Приват 24 и аналоги.
Перечитала, действительно услуги. Я первый раз бегло читала, признаю, и во всех законах чаще идут формулировки "товари та послуги". Тут да, признаю не доработали. У меня карандаш, как товар, и услуга как консультация, если оплачены Эл.платежем воспринимаются одинаково... Вытереть из клиент-банка нельзя, налоги будут уплачены, дальше контролируй только как алкоголь на закупках, что нельзя торговать без лицензии, не принимать нал. без РРО или ПРРО... Несправедливость однако, при условии, что идём к государству в смартфоне.
У світі вже зроблено понад 12,8 мільйона щеплень вакциною від COVID-19 - у 30 країнах світу. Зокрема, в Китаї - 4,5 млн, або 0,32% населення (дані на 31 грудня), Ізраїль - 950 тис., або 10,5% населення (дані на 1 січня), Велика Британія - 947,2 тис., або 1,42% населення (дані на 31 грудня), Росія - 800 тис., або 0,5% населення (дані на 2 січня), Німеччина - майже 188,6 тис., або 0,23% населення (дані на 1 січня). Вакцинація в США почалася 14 грудня, і до теперішнього часу було зроблено 4,28 мільйона щеплень (1,3% населення). https://www.bloomberg.com/graphics/covi ... tribution/
andriykulyk76 написав:Даруйте. Ось повністю: Жолобак Надія Михайлівна, Кандидат біологічних наук
Посади у НАН України: Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України Відділ проблем інтерферону і імуномодуляторів Старший науковий співробітник
Особенно забавно видеть этот поток сознания от начала июня сейчас, про сравнение гриппа с насморком, успешные страны без карантина и еще стопятсот несуразностей, ну зачем эту "околознающую бабку" сюда тащить?