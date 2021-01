Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 2545254625472548 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 107 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 34 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 6 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 48 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 19 Всього голосів : 107 Додано: Пон 04 січ, 2021 13:48 stryzhko написав: vitaliy_berdinskikh написав: А вот подорожавшие в 10-ро билеты визейра - это увы, факт.

Та ладно. Кава у Відні все ще доступна))

Не 10€, як було позаминулого року, але 16€, то не в 10-ро.))

Та ладно. Кава у Відні все ще доступна))

Не 10€, як було позаминулого року, але 16€, то не в 10-ро.))

В нормальные времена из Харькова в Вену таких цен не было. Самое дешевое что удавалось поймать в низкий сезон - 700-800 гривен. Средняя же цена была примерно 1000-1500 гривен. За 10 евро было полно билетов в Польшу.



Так что 500 гривен в Вену это можно даже в переможеньку записать, правда толку если все равно кроме единичных заробитчан никто в Вену полетелеть не может.



А вот на осень цена в Катовице 2319, в Вену 2979. Хотя до сих пор не понятно можно ли будет полететь даже по этим ценам. В нормальные времена из Харькова в Вену таких цен не было. Самое дешевое что удавалось поймать в низкий сезон - 700-800 гривен. Средняя же цена была примерно 1000-1500 гривен. За 10 евро было полно билетов в Польшу.Так что 500 гривен в Вену это можно даже в переможеньку записать, правда толку если все равно кроме единичных заробитчан никто в Вену полетелеть не может.А вот на осень цена в Катовице 2319, в Вену 2979. Хотя до сих пор не понятно можно ли будет полететь даже по этим ценам.

P.s. Вопрос. Что с сайтом? Очень медленно грузится.

P.s. Вопрос. Что с сайтом? Очень медленно грузится.

Або это только у меня?

Может, провайдер? У меня весь декабрь + 1 января отвратительно работал Триолан, интернет приходилось брать со смартфона. Сейчас всё нормально. Может, провайдер? У меня весь декабрь + 1 января отвратительно работал Триолан, интернет приходилось брать со смартфона. Сейчас всё нормально.

Что можно сказать.

1. Всё меньше постов непосредственно по теме ветки.

2. Всё больше бреда. Не хочется ни читать, ни спорить. Двое суток не заглядывал на форум. Сейчас перечитал.Что можно сказать.1. Всё меньше постов непосредственно по теме ветки.2. Всё больше бреда. Не хочется ни читать, ни спорить.

"Дыма без огня не бывает?"

https://facebook.com/anticor.kharkiv/po ... 927543348/

https://biolik.com.ua/informpovidomlennya/

https://biz.liga.net/all/all/novosti/fa ... medvedchuk "Дыма без огня не бывает?"

Спасибо за информацию.

Не понятно только, как она связана с моим постом.

Спасибо за информацию.

Не понятно только, как она связана с моим постом.

Такая ситуация уже второй раз.

Очень прошу не подвязывать свои посты к моим, когда они совершенно не связаны.

Якщо за нормальні вважати невисокий сезон 19-го, то по 282грн літав особисто,тому точно були:))



Звичайно, що у високий сезон ціни були вищі.



vitaliy_berdinskikh написав: А вот на осень цена в Катовице 2319, в Вену 2979. Хотя до сих пор не понятно можно ли будет полететь даже по этим ценам. А вот на осень цена в Катовице 2319, в Вену 2979. Хотя до сих пор не понятно можно ли будет полететь даже по этим ценам.

Без паспорта вакцинації чи обхідних шляхів сумніваюся, що раніше 22-го року туристам відкриється Європа.

